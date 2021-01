Najpopularnija je bila po umijeću u oralnom sek*u, na božićnoj zabavi zadovoljila je šefa mafije pred gostima i njegovom ženom!

Tipičnoj južnjačkoj ljepotici nije mogao odoljeti niti jedan pripadnik kriminalnog miljea, zbog čega je zaradila epitet kraljice mafije.

Za Virginijom Hill, nepokolebljivom priležnicom talentiranom za kriminalne poslove, ludovali su svi mafijaši, a jednog je čak i smotala oko malog prsta – mafijaša iz obitelji Genovese i osnivača Las Vegasa Bugsya Siegela.

Tamo je upoznala gangstera Josepha Epsteina i postala njegova ljubavnica. U njegovoj nadležnosti bila su klađenja na konjskim utrkama u Chicagu, a Virginija je upravo preko njega ušla u svijet reketarenja, pranja novca, prijevara i kockanja.

“Kad ti jednom ta djevojka uđe pod kožu, to je kao rak. Neizlječivo”, kazao je Epstein jednom prilikom kada je opisao njihov odnos.

Oralnim zadovoljavanjem do kraljice mafije

Pod kožu je ušla i mafijašima Franku Costellu, Franku Nittiju, Tonyju Accardi, a u seksualne odnose s pripadnicima organiziranog kriminala upuštala se samo iz čistog interesa. Bila je, između ostalog, popularna i po vještini u oralnom seksu, pa je tako, navodno, na jednoj božićnoj zabavi oralno zadovoljila Charlesa Fischettija pred gostima i njegovom ženom.

Kada ju je jedna šokirana žena zbog tog čina nazvala kurvom, Virginia ju je zgrabila za kosu, ošamarila i rekla joj da ne radi ništa što već ona nije radila te da na njoj ne vidi dijamante. Tada je zaradila titulu “kraljice mafije” zbog svog nepokolebljivog stava.



No, od svih mafijaša jednom se naročito zavukla pod kožu i to Benjaminu Bugsyju Siegelu, o kojem je 1991. snimljen film “Bugsy” koji, između ostalog, dočarava i njihov odnos. On je, naime, potjecao iz obitelji židovskih imigranata u Brooklynu. Odrastao je u četvrti u kojoj je vladao kriminal u kojem su prednjačile irske i talijanske bande.

Fatalan susret Bugsya i Virginije

U tinejdžerskoj dobio je počeo iznuđivati novac od trgovaca koji su prevozili sitnu robu na kolicima po ulicama njujorškog Lower East Sidea, a nakon susreta s Meyerom Lanskyjem bavi se krijumčarenjem alkohola te ulazi u svijet reketarenja i kocke.

Susret Bugsya i Virginije je bio fatalan. Hladnokrvni ubojica vrlo brzo je opčinio Virginiju koja je tada bila u Hollywoodu, kamo je otišla u nadi da će postati filmska zvijezda. Zbog divlje naravi i glamuroznog izgleda postaju upečatljiv par, a 1945. sele u Las Vegas gdje Bugsy odlučuje ostvariti svoj san i izgraditi kockarsku meku.

Tada počinje gradnja Flamingo Hotela i kasina financirana novcem istočnog kriminalnog sindikata ustrojenog tijekom dvadesetih godina 20. stoljeća.

Sumnjali da kradu mafijaški novac

No gradnja nije tekla kako je bilo planirano. Troškovi su se povećali, a sumnjalo se da Virginia i Bugsy kradu dio mafijaškog novca i prebacuju ga na tajne račune u švicarskim bankama, s obzirom na to da je Virginija tada često putovala u Ženevu.

