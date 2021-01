Mudra žena ovo svom partneru nikad neće reći: 5 rečenica koje ni u ludilu ne treba izgovarati!

Da li vaš partner treba da zna baš sve detalje i svaku vašu misao? Bračni savetnik odgovara na to pitanje.

Reči mogu da zabole, povrede i na kraju i unište vezu, zato stručnjaci savetuju da u određenim situacijama držite jezik za zubima.

1. O bivšim partnerima ni reč

Među partnerima ne bi trebalo da bude tajni, ali neke stvari je ipak bolje zadržati za sebe. Seksualni život, broj partnera, to je nešto što treba da ostane lično i nije stvar koju vaš muškarac mora da zna.

Čak iako na tu informaciju reaguje sasvi mirno i kaže da je to u redu saznavši za broj partnera, to sigurno neće zaboraviti.2. Moj bivši bi uradio isto to

Partner ne bi trebao da zna za sve vaše prethodne veze, ali ni kako bi neki od bivših partnera postupio u određenoj situaciji. Čak iako se radi o pozitivnom upoređivanju, izbegavajte to da radite.

Na ovaj način ne doprinosite njegovom samopuzdanju, a osim toga može pomisliti da ste još uvek zainteresovani za bivšeg.

3. Pogledaj kako je ona zgodna

Naizgled bezazlena, ova rečenica je uništila mnoge veze, jer nijedan odgovor koji partner da neće biti dovoljno dobar.

4. Budi muško

Nema dileme, u braku će biti situacija kada partner neće odreagovati onako kao vi želite, ali nikako ne izgovarajte ovu rečenicu. “Budi muško” uništiće ne samo vezu, već i muškarca u njemu. Umesto toga, razgovarajte sa njim i probajte da rešite problem na mirniji način.

5. Tvoja majka/prijatelji je katastrofa

Ukratko, prema svim onima u njegovu životu koje voli i bez kojih ne može, ne govorite loše, osim ako ne postoji neki veći problem. Ukolikoje vaš partner prihvatio sve ljude iz vaše okoline, najmanje što možete je da uradite i vi to isto za njega,piše Stil

Facebook komentari