Dnevni horoskop za 20. januar: Samo da se ovaj dan završi – poslije će sve biti lakše!

OVAN

Maštoviti ste i kreativni ali nemate gde da pokažete tu svoju kreativnost. Treba vam neko da vas pokrene na akciju i da vas motiviše da uradite nešto kvalitetno za sebe. Analizirate svoju prošlost i ne pada vam na pamet zašto je vaš život krenuo nekim pogrešnim tokom, nikako vam nije jasno gde ste to pogrešili i šta je trebalo drugačije da uradite.

BIK

Ne postižete željene rezultate na poslu i to vam jako teško pada zato što sami znate koliko se trudite i koliko ulažete u energije da sve ispadne kako treba. Ljubav ne može da postoji ako ne postoji i kompromis i poštovanje, to vrlo dobro znate ali džaba vam sve to ako vaš partner to ne razume i ne shvata šta znači kada dajete sebe do maksimuma.

BLIZANCI

Imate podršku od kolega na poslu ali nemate od ljudi koji su bliski vama. To vas stavlja u nedoumicu kome da verujete. Da li da verujete bliskim prijateljima koji misle da ova poslovna prilika nije za vas ili kolegama koji vas ne poznaju dovoljno dobro. Moguća glavobolja u prepodnevnim časovima koja će se nastaviti do uveče ako ne nađete vreme za odmor.

RAK

Garanciju da ćete zadržati posao u ovom burnom periodu niko ne može da vam da. Niko vam ne možete garantovati da ćete ukoliko sutra dobiti otkaz kao tehnološki višak. Na vama je samo da odbijete ili prihvatite poslovnu ponudu, ništa drugo. Grlobolja je moguća naročito ako konzumirate previše hladne ili previše vruće napitke. Pazite se više.

LAV

Ako je neko uspešniji od vas, nemojte da budete ljubomorni, već se trudite više i čestitajte protivniku na boljim rezultatima, prihvatite poraz dostojanstveno.

Smatrate da ste zapostavili voljenu osobu i krivo vam je zbog toga. Potrudite se da je iznenadite nekim lepim poklonom kako bi se iskupili za izgubljeno vreme i nedovoljno pažnje.

DJEVICA

Nemojte da negodujete ako vam se neke stvari ne sviđaju, progutajte ponos i čekajte neka bolja vremena, uskoro će doći prilika za novi posao, samo budite strpljivi. Osećate se dobro i zahvalni ste ako taj osećaj traje barem neko vreme. Znate već da će vas pre ili kasnije stići umor.

VAGA

Neko vam je ponudio pomoć kada vam je bila potrebna i sada ispaštate zbog toga. Niste znali da je ta pomoć ponuđena iz nekih skrivenih interesa. Ako nemate iskustva u zajedničkom životu sa partnerom, nemojte olako pristati na to, za to je potrebno dosta strpljenja i kompromisa.

ŠKORPIJA

Ne pravite se važni na poslu samo zato što imate jake poslovne veze. Umesto poslovnih veza treba da poradite na svom znanju i stručnosti, na kraju je samo to važno. Hronični problemi sa migrenama vam se ponovo javljaju i potrebno je dosta strpljenja da bi se izborili sa tim. prenosi “Stil Kurir“.

STRIJELAC

Uvek ste se oslanjali na svoj instinkt, ali sada vam on govori da će sve biti u redu, mada se i dalje osjećate napeto i uznemireno. Kondicija vam denitivno nije jača strana i pod hitno morate to da promijenite.

JARAC

Gajite lažnu nadu da će biti bolje a znate već da sami sebe zavaravate. Neke stvari se nikada neće promijeniti bez obzira koliko se vi trudili da nešto krene na bolje. Djelujete prijatno u razgovoru sa drugim osobama i nemojte se čuditi ako privlačite pažnju suprotnog pola.

VODOLIJA

Ne volite ljude koji zabušavaju i koji pokušavaju da prebace odgovornost na druge, a upravo danas ste okruženi njima i jedva čekate da ovaj dan prođe. Popodne je moguć susret sa starim prijateljem koga dugo niste videli.

RIBE

Imate dobre namere prema svima pa čak i prema onima koji su ranije bili okrutni prema vama. Vi niste zlopamtilo već se trudite da sa svima imate korektan odnos. U večernjim satima ćete se osećati malaksalo.

Facebook komentari