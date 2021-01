Sreća te sama nađe kad prestaneš da je tražiš – Ono najbolje dolazi onda kad misliš da je gotovo

Tada shvatimo da nam se najbolje stvari počinju dešavati tek onda kada mislimo da je sve gotovo. Kada se pred nama jedna vrata zatvore otkrijemo da nije stvar u nama, već su stvari trebale tako da se dogode kako bi nam otvorile jednu novu perspektivu.

Shvatimo da najviše možemo naučiti upravo iz naših slabosti i da su one te koje su nam pomogle da oblikujemo svoj vlastiti put. Shvatamo da ne možemo promijeniti sve okolnosti i ljude te da prekrajanje naših navika ne ide uvijek onako kako smo zamišljali.

Često su upravo te navike najveći krivci zbog kojih nam je život postao nepodnošljiv. Svi mi želimo da se riješimo loših stvari koje nas okružuju, ali zaboravljamo da trebamo da se riješimo loših stvari koje se nalaze u nama. Ponekad se naš život čini neizdržljiv, ali kada vidimo ljude kojima je toliko stalo do nas lakše nam bude da preživimo te dane.

Zbog tih ljudi se ne bismo trebati obazirati i zamarati se onima koji nas gledaju sa prezirom i koji pokušavaju da nas gaze. Ako im jednom dozvolite da vas gaze, oni nikada neće prestati. Tek onda kada prestanemo tražiti puteve sreće i počnemo živjeti svoj život, sreća će nas pronaći,piše Infpult

To nije nikakva uzbudljiva avantura koja koja nam donosi ushićenje, to je saznanje da možemo imati mir i onda kada nije sve onako kako mi želimo, i onda kada su problemi koji nas okružuju jednako prisutni kao i one lijepe situacije.

Facebook komentari