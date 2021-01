Oženio sam mlađu ženu i pokajao se – Razlozi zbog kojih sam odlučio da okončam naš brak

Dugo godina razlika u godinama nam nije predstavljala problem. Smatrao sam da je ona prilično zrela za svoje godine dok sam ja još uvijek bio nezreo pa smo se nekako našli na sredini. Nakon gotovo dvadeset pet godina braka sve je polako počelo da se ruši.

Socijalna razlika; Ona je dolazila iz veoma imućne porodice, a ja nisam imao dovoljno resursa koji bi mogao da iznesem na sto. Mnogi su smatrali kako ja nemam šta da radim sa njom, ali nas dvoje na početku nismo tome pridavali previše pažnje. Sa godniama je sve postalo drugačije jer nisam mogao uvijek da joj obezbjedim sve ono što je ona htjela.

Mnogi moji prijatelji su mi govorili kako sam sebi ulovio trofejnu ženu koja dolazi iz bogate porodice i da sam se obezbjedio do kraja života, što je bilo daleko od istine. Varala me sa mlađim; Kao i svaki bračni par i mi smo imali svojih problema, ali sam ostao šokiran kada sam saznao da me moja voljena supruga vara sam muškarcem njenih godina.

Više puta se zaklela da moje godine nemaju veze sa tim, ali sam shvatio da se ona nalazi u najboljim godinama, a ja postajem starac koji nema šta da joj ponudi. Shvatio sam da sam star; Kad ste toliko dugo u braku, prestajete stvarno razmišljati o godinama,piše Infpult

Tako da je jedna od stvari koja je bila razlog zbog kog sam se odlučio na razvod bila ta što sam odjednom shvatio da sam star. Nakon što smo se razveli shvatio sam da me je moja supruga zamjenila sa mlađim muškarcem koji može mnogo toga da joj ponudi što ja nisam mogao.

Sa godinama razlika postaje primjetnija; Shvatio sam takođe da je, kada ste u dvadesetim ili tridesetim, razlika u godinama beznačajna, ali kada se približite šezdesetima ta razlika je mnogo primjetnija. Kada bih ponovo imao priliku da se zabavljam za nekim ko je mnogo mlađi od mene dobro bih razmislio o svemu tome jer me je sada strah da se ponovo zaljubim u nekoga ko je mlađi od mene.

Vjerujem da veza sa velikom razlikom u godinama ne mora da bude loša ideja i da sve zavisi od osoba koje su u vezi, ali treba imati na umu da je ipak lakše naći razumijevanje sa nekim ko je bliži vašim godinama nego sa nekim ko je mnogo mlađi ili stariji od vas.

