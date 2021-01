U koliko sati ste rođeni? Zabavite se i doznajte kako je sat rođenja utjecao na vašu osobnost

U astrologiji se po satu i minuti rođenja određuje podznak osobe (ascendent, znak koji izlazi na horizontu u trenutku rođenja), kao i položaji i stupnjevi planeta u horoskopu. Pogledajmo kakav općeniti utjecaj na osobnost ima vrijeme rođenja.

Od ponoći do 2 sata

Oštroumni i prodorni

Važni su vam pokretnost i različitost. Urođena vam je žeđ za znanjem, štoviše, imate potrebu znati sve i svakoga. S druge strane, ne volite otkrivati puno o sebi. Oštroumni ste i možete brzo razumjeti neki problem ili shvatiti što se događa oko vas. Obitelj i prijatelji jako su vam važni; vrlo ste društveni, premda ste po prirodi rezervirani. Vaša okolina snažno utječe na vas. U karijeri ste mudri, ne bi bilo čudno da ostvarite slavu na filmu ili na televiziji ili da uspijete na polju komunikacija. Mnogi ljudi rođeni u ovo doba dana odvažili bi se rano otisnuti u svijet i izgraditi ime već sredinom dvadesetih godina. Dugoročno gledano, sve ćete postići svojim radom.

Od 2 do 4 sata

Volite luksuz i sve novo i lijepo

Rođeni ste za život u luksuzu. Uz to ste slatkorječivi i znate kako ćete navesti ljude oko vas da rade ono što vi želite. Vrhunska hrana, raskošne kuće i elegantni automobili ono su što želite – i dobivate. Predodređeno vam je da ostvarite sve svoje materijalne želje. Možete biti vrlo uspješni u poduzetništvu i u stanju ste zaraditi mnogo novca zahvaljujući svojim naporima. Uzbuđuje vas sve što je novo i lijepo, a privlačne su vam i aktivnosti na otvorenome – imate potrebu biti u dodiru s prirodom tu i tamo kako biste napunili svoje zalihe energije. Lako postižete uspjeh i vjerojatno ćete na tom putu imati sreće već u dobi između 24 i 27 godina.

Od 4 do 6 sati

Čvrsti i nepokolebljivi

Snažna ste osoba – i kao pojava i u djelovanju. Uz to, dana vam je dobra konstitucija i obilje samopouzdanja. Izazovi vas motiviraju. Javno poštovanje i moć životno su vam važni. Volite biti u centru pažnje i to uvijek, a za to ima i razloga, jer posjedujete snažne liderske karakteristike. Mnogi rođeni u ovo doba dana stoga izabiru graditi karijeru u vojsci ili policiji. Kod vas nema okolišanja, izravni ste i iskreni. Jednom kad nešto odlučite tvrdoglavo se toga držite.

Od 6 do 8 sati

Misteriozni vođe

Rođeni ste vođa i imate snage promijeniti situaciju – i na bolje i na gore. Ljudi misle da ste pomalo misteriozni, jer ne otkrivate lako svoje istinsko ja. Pored toga, imate instinkt koji vam omogućuje da dominirate nad drugima. Stalna potreba za isticanjem i prihvaćanjem tjera vas da si postavljate (i dostižete) nemoguće ciljeve. Život vam donosi nagle preokrete, zbog čega postajete jača osoba, no ružni ožiljci od životnih bitaka ponekad u vama bude bijes i patnju. Trebate vježbati um kako biste vidjeli pozitivne aspekte događaja i krenuli prema novim obzorima. Važno je za vas da sačuvate hladnu glavu.

Od 8 do 10 sati

Društveni i svjesni potreba drugih

Filozof ste u duši. Unutarnji mir izrazito vam je važan; obično se mičete od svađa i sukoba. Vaš je stav „Živi i pusti živjeti”. Unatoč tome, znati biti vrlo tvrdoglavi kad želite. Društvena ste osoba, ali ne samo to – svjesni ste potreba drugih osoba i izrazito ste na to osjetljivi. Poznati ste po prijateljskom pristupu: u stanju ste lako okupiti ljude različite dobi, kultura, pogleda na svijet. Profesionalno ste mudri i najbolje vam odgovara neka javna uloga. Uživat ćete dobru reputaciju kao politički vođa ili borac za ljudska prava. Sreću ćete vjerojatno naći daleko od rodnog mjesta.

Od 10 do 12 sati

Uspješni, ali i strogi prema sebi

Otvorene ste osobnosti i optimističnog pogleda na život, no istodobno ste vrlo samodisciplinirani. Osjetljivi ste i svoj ste najveći kritičar. Potpuno vam je jasno koje su vaše prednosti, slabosti i ciljevi, pa vas nitko neće moći spriječiti da postignete ono što želite, jednom kad si postavite cilj. Prirodni ste vođa i ljudi vas instinktivno slijede. To što vas prepoznaju i cijene snažan vam je motiv da postignete svoje ciljeve. Vaši su napori često nagrađeni, stoga je za očekivati da ćete se uspeti na visoke pozicije i da ćete zarađivati dovoljno za vrlo ugodan život. Odlično se snalazite na području umjetnosti “Zivim“.

Od 12 do 14 sati

Kreativni, ambiciozni, odgovorni

Energični ste i kreativni, ambiciozni i odgovorni. Općenito, znate što želite u životu i spremni ste ići do krajnjih granica kako biste ostvarili svoje ciljeve. Zahvaljujući konstantnom zalaganju, vjerojatno ćete brzo imati više izvora prihoda. Volite putovati. Za očekivati je da ćete prosperirati negdje daleko od svoje domovine, a vjerojatno ćete se tamo i udati/oženiti. U poslu će vas krasiti samopouzdanje i uspješnost. Uz to, imate odlične vještine podučavanja i možete postati odličan predavač, trener, vodič, savjetnik. Sreća će vam biti posebno naklonjena nakon što prijeđete 30. godinu.

Od 14 do 16 sati

Radoznali i željni uzbuđenja

Imate urođenu radoznalost udruženu s izvanrednom kvalitetom uživanja u dobrim stranama života. Duhovna ste osoba, spontani po prirodi. Volite živjeti uzbudljivo, s brojnim avanturama i iznenađenjima. Izazovi vas motiviraju i guraju da postignete i nemoguće. Ne volite poraze i nazadovanje. Ipak, imat ćete podjednak broj uspona i padova u životu. Možete puno postići u karijeri povezanoj s financijama, fondovima, računovodstvom, bankama… Lako izlazite na kraj s drugima jer ste fleksibilni i otvoreni. Vaš odlučan i optimističan pogled na svijet pomaže vam da lako prijeđete prepreke.

Od 16 do 18 sati

Volite ljude

Emotivni ste i snažno vjerujete u ljubav. Možda ne pokazujete otvoreno svoje emocije, ali vrlo ste osjećajni prema svemu i svima oko vas. Općenito ste bezazleni, dragi i brižni. Život vas je naučio teškim lekcijama još u vrlo mladoj dobi, a to vam pomaže da izgradite optimističan i realan pogled na svijet. Izrazito se zaštitnički ponašate prema svojim dragima. Jako dobro razumijete odnose i puno ulažete u njihovo održavanje i izgradnju. Savjetovanje i podučavanje nekako su vaš prirodni izbor zanimanja. Trebali biste izabrati karijeru u kojoj dolazite u izravan kontakt s masama. Držite se daleko od parničenja.

Od 18 do 20 sati

Puni razumijevanja

Opušteni ste i dobro gradite odnose s drugim ljudima. Suosjećate s tuđim potrebama i žalostima, pa nije čudno što vam se ljudi instinktivno okreću. Lako osjećate i razumijete kako se drugi osjećaju. Vaša ugodna ćud i sposobnost organiziranja i u upravljanja u raznim situacijama čini vas popularnim vođom. Međutim, dok rješavate probleme drugih, nekada zaboravite na vlastite interese. Puno stresa može ostaviti traga na vašem živčanom sustavu, stoga trebate biti pažljivi i prema vlastitim potrebama. Svaki novi dan novo je iskustvo za vas. Uspjeh ćete ostvarili u stranoj zemlji. Odgovaralo bi vam pokrenuti poslovni pothvat s ljudima kojima vjerujete.

Od 20 do 22 sata

Samostalni i veseli

Vaš samopouzdan i dominantan stav bio je vidljiv još u djetinjstvu. Samostalna ste, ali i radosna osoba, s izraženim osobinama vođe. Nije čudno što tražite savršenstvo u svemu što radite. Vješti ste i umjetnički kreativni. Jednom kad osmislite strategiju djelovanja ili postavite cilj nepokolebljivo ćete ih se držati. Kod vas ništa ne može biti napravljeno polovično. Sretni ste kada pomažete drugima. Poznati ste po dobrom srcu i prijateljskom pristupu. Ne iznenađuje što postižete bogatstvo, slavu i zadovoljstvo. Sposobni ste lako svoj hobi pretvoriti u uspješan biznis. Općenito ste sretni u pitanjima srca.

Od 22 sata do ponoći

Gledate prema budućnosti

Okrenuti ste prema budućnosti i uvijek tražite nešto novo. Vesele ste naravi i važan vam je vaš unutrašnji mir. Spokojna i mirna okolina važna vam je kako biste održali mentalnu ravnotežu. Precizni ste i točni i uvijek držite svoju riječ. Vrlo ste svjesni dojma koji ostavljate. Rijetka kombinacija velike sposobnosti i opreza drži vas u ravnoteži. Ambiciozni ste, nastojite isplanirati i ostvariti sigurnu i ugodnu budućnost. Za vas ništa nije nemoguće, zahvaljujući vašoj žilavosti i ustrajnosti. U profesionalnom životu ste uspješni i probitačni, obično imate sreće u pitanjima vlasništva.

