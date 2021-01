Ovi znakovi cijene vjernost i ona im je u vezi važnija od bilo čega drugog. Oprezno upoznaju svoje partnere prije nego što se vežu, pa kad definiraju vezu, misle ozbiljno i tu za njih nema mjesta nevjeri.

Ovo su tri najvjernija horoskopska znaka, prenosi “Fokus“.

Rak

Varanje je suprotno svemu onome za što se Rak zalaže, što ga čini jednim od najvjernijih znakova u zodijaku. Njime vlada Mjesec, nebesko tijelo povezano s osjećajima, Rak je posebno osjetljiv na slamanje srca. Kao rezultat toga, polako se otvara novim partnerima i ima tendenciju testirati i provjeriti nekoga prije nego što bude spreman uopće razmisliti o tome da ga pusti u svoj život. Rak želi sigurnost i nepokolebljivog partnera u svojim vezama. Ako iznevjerite Raka, oni neće varati, ali vrlo brzo ćete osjetiti hladnoću koju ovaj znak itekako zna pokazati.

Škorpion

Kao i Rak, i Škorpion štiti svoje meko srce tvrdim, vanjskim oklopom. Za Škorpiona povjerenje je neophodno, ali ga treba zaraditi. Škorpion je po prirodi tajanstven, a jednom kada je siguran u odanost i vjernost svog partnera, Škorpion je sve što možete poželjeti. Ipak, bez obzira na to koliko je Škorpion posvećen, to se može brzo promijeniti ako se osjeća izdano. Ovaj znak vjeruje u karmu, pa ako ste nevjerni, postoji velika šansa da će Škorpion brzo vratiti istom mjerom.

Jarac

Jarac od svih znakova u horoskopu najozbiljnije shvaća predanost. To je zato što se njegov vladajući planet Saturn sastoji od strukture i zakona. Dakle, kad daje riječ, misli to do srži. Ovaj znak zauzima i tradicionalniji pogled na veze, pa kad se jednom odluči za vezu, onda ide do kraja. Jarac je vrlo selektivan u vezi s tim kome daje svoje srce (i možda još važnije, svoje vrijeme). Traži partnera koji im poboljšava život i pomaže im u postizanju ciljeva, a pronalaženje pravog partnera može predstavljati izazov. Kad pronađe tu osobu, neće je nikad iznevjeriti.

