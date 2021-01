Ako muškarcu niste izazov, niste mu ni privlačni”

Ponekad put do čovjekovog srca nije kroz stomak. I kroz izazov. Jer su muškarci predvidljivi. Ako trčite za njima, oni će pobjeći. Ako budete previše nametljivi, on će pobjeći. Jer ako mu niste izazov, niste privlačni. Muškarcima je potreban osjećaj za lov. Ako ga malo zanemarite, to će ga izluditi.

1. Probudite u njemu lovca Muškarci su rođeni lovci. Vole postići ono što žele, pogotovo ako mu nije dato upravo tako. Ako ga ignorišete i navedete da ne može tako lako da vas dobije, željeće vas još više. Uvijek želimo najviše ono što ne možemo da imamo.

2. Zanemarite ga ako želi moć Čovjek se želi osjećati dominantnim i uspješnim. Ako ste vi osoba koju ne može osvojiti, najviše će žuditi za vama. Kad muškarca zanemarite, on se osjeća nemoćan i želi pobijediti. Želi imati moć, uključujući i onu nad vašim srcem.

3. Neka žudi za vašom pažnjom Što manje pažnje dobija od vas, to više postaje opsjednut time. Ignorisanje muškarca je nalik na to da ga natjerate da čeka seks sa vama. Ako mu ne dopustite da ima ono što želi, više će vas poželjeti,piše Infpult

4. Naučite ga da se ne igra sa vama Ako ste u vezi s muškarcem koji ne obraća dovoljno pažnje na vas ili gleda na lijevu stranu, pokažite mu kakav je osjećaj kad ga ignorišete. Zanemarite ga kao i on vas, pogledajte ostale ljude. Takođe će mu pokazati da ako se ne popravi, tada lako možete otići.

Facebook komentari