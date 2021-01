Ubrizgao u žile halucinogene gljive, one počele u njemu rasti

Čovjek je proveo 22 dana u bolnici, od toga osam dana na intenzivnoj njezi. Imao je multisistematsko zatajenje organa. Kasnije je pušten iz bolnice, ali je još uvijek na dugotrajnom režimu antibiotika i antifungalnih lijekova, stoji u studiji slučaja koja je objavljena 11. siječnja u časopisu Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

Iz incidenta se nije saznalo može li ubrizgavanje otopine gljiva izazvati dugoročne psihoaktivne učinke, kao što se ponekad dogodi nakon oralnog uzimanja psihodeličnih gljiva.

Primjerice, u nekim rijetkim slučajevima nakon uzimanja gljiva može doći do halucinogenog perzistentnog poremećaja percepcije (HPPD), gdje korisnik doživljava živopisne epizode halucinacija dugo nakon kušanja gljiva, piše Science Alert. Psilocibinske gljive u sebi sadrže psihoaktivne spojeve psilocin i psilocibin. Poznate su i pod nazivom “čarobne gljive” te se smatraju psihodeličnom drogom.

Filtrirao je čaj kroz tampon, a zatim si ubrizgao tekućinu u žile

Liječnici sa sveučilišta Creighton University School of Medicine opisali su slučaj neimenovanog 30-godišnjaka koji si je u krv ubrizgao čaj od gljiva kako bi ublažio simptome bipolarnog poremećaja i ovisnosti o opioidima. Članovi njegove obitelji primijetili su da je nedavno prestao redovito uzimati svoje lijekove i da je često imao epizode depresivnih i maničnih stanja.

Muškarac je na internetu pročitao kako halucinogena sredstva, poput LSD-a i psilocibinskih gljiva, mogu imati pozitivan terapijski učinak te je odlučio skuhati čaj od čarobnih gljiva. Tekućinu je filtrirao pomoću pamučnog tampona, a zatim ju ubrizgao u tijelo. Sljedećih dana postao je letargičan i bilo mu je zlo, a koža mu je počela žutjeti. Ubrzo je dobio proljev i počeo povraćati krv.

Kada ga je obitelj pronašla u takvome stanju, odvela ga je na hitan odjel. Liječnici su uočili da se čudno ponaša, da je zbunjen i da zbog promijenjenog mentalnog stanja ne može sudjelovati u razgovoru.

Završio na respiratoru

Uskoro su mu počeli otkazivati organi, uključujući jetru i bubrege, i prebačen je na intenzivni odjel. U krvi je imao bakterijsku infekciju mikrobom brevibacillus i gljivičnu infekciju sa sojem Psilocybe cubensis – što znači da je “čarobna gljiva” koju je ubrizgao sada rasla u njegovoj krvi. Psilocybe cubensis je jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih psilocibinskih gljiva.

30-godišnjaku se nakon zatajenja organa počela nakupljati tekućina u plućima pa je neko vrijeme bio i na respiratoru. Na svu sreću, terapija lijekovima je djelovala, pacijent je preživio kritične trenutke te je kasnije pušten iz bolnice.

Liječnici u studiji kažu kako postoje naznake da psilocibin može liječiti depresiju i anksioznost, ali napominju kako se u tom slučaju ova supstanca mora uzimati u kontroliranim uvjetima i pod nadzorom liječnika.

Prema izvješću časopisa Neuropharmacology iz 2018., znanstvenici su u većini istraživačkih studija ispitanicima davali psilocibin u obliku tableta, ali u nekoliko slučajeva i intravenskim putem. Ali tada su davali injekcije u strogo kontroliranim dozama, a u njima nije bilo gljiva, već samo spoj psilocibin; koji nije aktivan u tom smislu i ne može se razmnožavati u našem tijelu.

Kada ljudi žele rekreativno konzumirati čarobne gljive, često ih spreme u obliku čaja ili ih jedu sirove ili osušene. Znaju ih stavljati u kapsule ili obložiti čokoladom, ali nikada ih ne ubrizgavaju direktno u krvotok. Nakon konzumacije ovih gljiva dolazi do izmijenjene percepcije i raspoloženja, što ponekad kod korisnika može izazvati tjeskobu, strah i zbunjenost, kao i povišeni krvni tlak, povraćanje, glavobolje i grčeve u želucu, prenosi index.

