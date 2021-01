Sedmični ljubavni horoskop do 19. januara 2021. godine: Ovna očekuju fatalni susreti, a Jarca ozbiljni planovi za budućnost

Sedmični ljubavni horoskop od 12. do 19. januara 2021. godine!

OVAN

Ljubav: Vaš vladar je nedavno promenio znak i prošle sedmice napravio lijep odnos sa planetom ljubavi, Venerom. Tokom ove sedmice slijedi nastavak ljubavnih dešavanja, čak i nekih iznenadnih i neobičnih susreta, naročito u petak. Mogući su i fatalni susreti ili nagli potezi partnera koji će vas prijatno iznenaditi. Ako ste slobodni moguć iznenadni poziv prijatelja ili poznanika na kraći put.

BIK

Ljubav: Vrlo neobična sedmica pred vama, puna preokreta, iznenadnih ljubavnih dešavanja. Možda ste mislili da ste sa nekim raskrstili ili davno završili odnos, ali niste, jer se neko iz prošlosti iznenada pojavljuje a vi ćete biti oduševljeni. Ukoliko ste u dužoj vezi, iznenadni put sa partnerom, odmor i lijep provod vam stoji.

BLIZANCI

Ljubav: Ove sedmice imate i lijepe ali i vrlo neugodne aspekte sa planetom koja često donosi nagle prekide, konflikte i nerazumijevanje između vas i drugih. Ako ste u vezi naročito u utorak obratite pažnju na komunikaciju sa partnerom, tačnije pokušajte da izbjegnete ozbiljne teme i razgovore, a ako ste slobodni, ovu sedmicu posvetite sebi i okrenite ljubav ka unutra, jer je moguće da sami sebe ne razumijete u ovom periodu, pa pokušajte da dokučite zašto se tako osjećate.

RAK

Ljubav: Ova sedmica vrlo bitna za vas u ljubavnom pogledu. Naime, u srijedu se dešava Mlad Mjesec i to iz vaše kuće partnerstva, pa nove veze, novi odnosi ali i početak ozbiljnih priča ili života sa sadašnjim partnerom je na vidiku. Uglavnom, ozbiljnije promjene na bolje u vašem ljubavnom životu. Planeta ljubavi je nedavno takodje ušla u vašu kuću partnerstva i braka, pa vas očekuje sjajna nedelja. Uživajte.

LAV

Ljubav: Ove sedmice vrlo intenzivan aspekt vašeg vladara se dešava na nebu u četvrtak, kad će i planeta ljubavi da pokrene vašu kuću partnerstva. Ovaj vikend može biti vrlo važan za vas, ako dugo želite da upoznate nekog desiće se taj fatalni susret, ali ako ste već u dužoj vezi koja je pri kraju, desiće se raskid. Mlad Mjesec u sredu donosi lijepe trenutke za osobe koje su u harmoničnoj vezi, pa kreću ozbiljniji planovi za zajednički život.

DJEVICA

Ljubav: Sedmica će za vas naročito biti šarena što se tiče ljubavi, jer će se smjenjivati čas dobri čas loši aspekti u ovom domenu. Prvi dan možete biti vrlo raspoloženi i sretni, a već sutradan dolaze iznenadne nepovoljne vijesti od strane partnera, koji ima oscilacije u raspoloženju a koje itekako utiču na vas. Nedelja je dan kad ćete sve definisati i konkretizovati u vezi vašeg odnosa. Ukoliko ste slobodni, preporuka je da tako i ostane, barem ove sedmice, da malo odmorite misli od svega pa i od ljubavi.

VAGA

Ljubav: Velike promjene ali i bolje nego što ste očekivali. Iznenadne vijesti od četvrtka od partnera, pokloni i iznenadjenja stižu, a ukoliko ste slobodni mogući su iznenadni pozivi, vijesti ili poznanstva od sredine sedmice. Nije dosadno, biće uzbuđenja, pa uživajte!

ŠKORPIJA

Ljubav: U četvrtak vaš vladar horoskopa pravi vrlo bitan aspekt, koji osvetljava i pokreće kuću ljubavi. Vrlo važni događaji, susreti i vijesti za vas, od četvrtka pa cjeli vikend mogu da vam promene život. Takodje, Mlad Mjesec koji se dešava sredinom sedmice pozitivno aktivira dešavanja u vezi emocija, pa bez obzira da li ste slobodni ili u vezi, velike promjene u pozitivnom smislu vam slijede.

STRIJELAC

Ljubav: U prvom dijelu sedmice imate čak i lepa dešavanja, ali kako bude odmicala ova neobična sedmica, sve više ste nervozniji po pitanju emotivnih stvari i partnerstva, da u nedjelju eskaliraju sukobi i konflikti koji vode ka većoj krizi. Ukoliko ste u vezi, ako je moguće vikend provedite sami ili sa svojim bližim iz porodice, malo se odvojite od partnera. Ukoliko ste slobodni, ne ulazite u nove kombinacije i komunikaciju jer će vas više iznervirati nego inače.

JARAC

Ljubav: Mlad Mjesec ovog puta kreće iz vašeg znaka, pa iskoristite ovu povoljnost u ljubavnom smislu. Imaćete sreću i povoljne mogućnost za sve što zaželite – nova poznanstva, dublje upoznavanje sa nekim ili pak neki izlet ili vikend sa osobom do koje vam je stalo. Ukoliko ste u dužoj vezi, mogući su ozbiljniji planovi za budućnost.

VODOLIJA

Ljubav: Tek od četvrtka vam se smeši Venera pa ona i pokreće dešavanja u ljubavi. Najviše veze koje su povezane sa inostranstvom, pa i neke tajne i neobične veze. Ipak ćete uživati, jer dugo već niste osetili dah strasti i želje da budete sa nekim. Do četvrtka dosta nervoze i stresa generalno, pa nećete biti fokusirani na ljubavne teme.

RIBE

Ljubav: Kod vas dolazi do velikih promjena u ljubavnom smislu, ali vrhunac se tek očekuje posljednjeg dana ove sedmice. Vaš vladar pravi lijepe aspekte, pa vas očekuju prijateljska druženja i lijepa komunikacija, do nedjelje, koja donosi iznenadne promjene u vezi nekog odnosa koji će vam biti nagao ali ipak prijati. Ako ste slobodni možda je to izjava ljubavi od nekog od koga niste to očekivali, ali vam se dopada, a ako ste u vezi, promjene u raspoloženju partnera koje vam prijaju, piše “Mogu ja to sama“.

Facebook komentari