Dnevni horoskop za srijedu 13. januar 2021:

Ovan

Vi ste se i danas posvetili kupovini stvari potrebnih za vaš dom bilo da je reč o namirnicama, bilo da se radi o kupovini nameštaja ili drugih kućnih potrepština. Najbolje bi bilo da se pri trošenju malo i obuzdate. U obilazak radnji ne bi trebalo da idete sami, nego u društvu vama pouzdanih osoba čiji će vam saveti pomoći u odabiru.

Bik

Vi ste danas veoma osetljivi na emotivna stanja ljudi iz vašeg bližeg okruženja. Ukoliko vam se neko od njih obrati za pomoć ili vam uputi bilo kakvu molbu, daćete sve od sebe da im izađete u susret. S jedne strane to je više nego pohvalno, ali sa druge, trebalo bi da se malo ogradite, da vas ubuduće ne bi koristili za pražnjenje svojih frustracija.

Blizanci

Vi ste pomalo neraspoloženi, ali je to prolaznog karaktera. Ne dajte drugima da vas nerviraju na bilo koji način. Ključ vašeg raspoloženja i neraspoloženja je u vašim rukama, samim tim niko i ništa osim vas samih ne može da utiče na to kako ćete se osećati i kakav će vam uopšte dan biti. Što pre to shvatite, tim bolje po vas!

Rak

I ovo je jedan od onih divnih dana koje provodite sa vama dragim osobama, prijateljima i drugim ljudima koji su vam na neki način značajni. Vi uživate u novim poznanstvima i prilikama koje se pred vama otvaraju za ostvarivanje trajnijih prijateljskih veza. Srećni ste samo onda kada oko sebe imate sve one koje volite, što je danas slučaj.

Lav

Ovo je dan u kojem Lavovi baš onako lavovski prijanjaju na dužnosti. Posao ne može da čeka i to je jedino što vi danas postavljate na svoju listu aktivnosti, jer želite da se u danima vikenda koji su pred vama sasvim rasteretite od obaveza tog tipa.Lav

Devica

Pred vama je još jedan dan u kojem se hvatate posla. Ono što je kod vas zaista dobro jeste vaša neprestana žeđ za učenjem. Vi ustvari uvek mislite da niste spremni za sve obaveze koje su pred vama, kao i da vaše znanje nije dovoljno, pa ste uvek u nekoj fazi prikupljanja podataka, informacija ili upošte širenja postojećih znanja.

Vaga

Ni danas niste najzadovoljniji stanjem stvari oko vas, ali ipak, izvesne promene na bolje se osećaju. Još malo se strpite i stvari će doći na svoje mesto. Ukoliko je situacija između vas i vašeg partnera zategnuta, sada ćete osetiti blago popuštanje napetosti, ali ukoliko još niste spremni da otvoreno razgovarate, ostavite to za sutra.

Škorpija

Planirate odmor ili izlet sa voljenom osobom. Oboma vam je potrebna manja promena sredine, pa ćete najverovatnije planirati kraći put, bez obzira na to da li on uključuje samo kratkotrajan boravak negde van grada ili pravi mini odmor od nekoliko dana.

Povedite računa o tome šta i koliko jedete danas. Skloni ste preterivanju kad je o bilo kojem vidu uživanja reč. Ono što vam je sada potrebno jeste malo discipline koju vi zaisgurno teško ostvarujete kada je o nečemu što volite reč. Za trpezom nastojte da se obuzdavate, posebno kada je u pitanju alkohol,piše Stil

Jarac

Ljubav cveta! Kod vas je sve onako kako ste i zamislili, odnosno poželeli da bude. Sa partnerom ste u divnom, harmoničnom odnosu, koji čini da se osećate u potpunosti ispunjeno, pa čak i da zračite pozitivno, što vam retko kad uspeva. Za vaš današnji osmeh zaslužan je u prvom redu partner, pa ćete se potruditi da mu to pokažete.

Vodolija

Kako vam je potreban odmor! Vaše telo vapi za snom! Imate potrebu da se zatvorite unutar vašeg doma i na taj način u potpunosti izolujete od svih onih užasnih stresnih stanja kojima ste u prethodnim danima bili izloženi. Za vas je ponekad više nego potrebno da se osamite, jer na taj način obnavljate energiju.

Ribe

Kod vas je ovo jedan od onih dana u kojima ste se u potpunosti okrenuli rodbinskim i prijateljskim vezama. Vreme provodite uglavnom na telefonu ili u obilasku vama dragih ljudi. Za sad u potpunosti uživate u svim onim trenucima opuštanja i razonode sa vama dragim prijateljima ne razmišljajući ni o čemu drugom.

