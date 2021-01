SAT ROĐENJA otkriće nešto zanimljivo o vama, oblikuje vaš karakter

Kako prenose mediji, svaka od tih tzv. vremenskih stanica diktira ljudski karakter s obzirom na uticaj putanje planeta.

Prvo razdoblje je od ponoći do četiri sata ujutro, drugo od četiri do osam ujutro, treće od osam sati do podneva, četvrto od podneva do 16 sati, peto od 16 do 20 sati i šesto od 20 sati do ponoći.

Od ponoći do 4 sata ujutro

Ljude rođene od ponoći do četiri ujutro krasi sanjarski duh, velika mašta i osjećajnost. Ponekad imaju problema sa suočavanjem sa stvarnošću, a verni su svojim idealima koje od detinjstva ne mijenjaju. Često se dvoume između svojih ciljeva, zbog čega postaju nemirni. Vole prenositi znanje i iskustva drugima.

Od 4 sata ujutro do osam sati ujutro

Ljudi rođeni između četiri i osam sati ujutro su uporni u svemu čime se bave. Oni su pravi životni praktičari i teško ih je iznenaditi – kao da su unaprijed pripremljeni za sve poteškoće u životu. Velika im je želja da ostvare ono o čemu drugi sanjaju, a u to ulažu i puno truda. Najčešće su vrlo inteligentni, ali to im ne donosi veliku materijalnu korist.

Od osam sati ujutro do podneva

Ljudi rođeni između osam ujutro i podne svojom prisutnošću uveseljavaju sve oko sebe. Ambiciozni su i velike su šanse da uspiju na poslovnom planu, a u privatnom životu su optimistični i produhovljeni. Vole filozofirati o smislu života i međuljudskim odnosima, a posjeduju i brojne umjetničke talente.

Od podneva do 16 sati

Živahan duh, znatiželjna priroda i puno energije najbolje opisuju rođene između podneva i 16 sati. Stvoreni su da budu učitelji, matematičari i veliki govornici. U međuljudskim odnosima su skloni konfliktima, ali njima bi život bez povremene drame ionako bio dosadan.

Od 16 do 20 sati

Ljude rođene između 16 i 20 sati krasi nemiran duh koji ih stalno vodi u nove izazove i nepoznate situacije. Oni su društveni buntovnici, a njihova energija pravi je dar. Ipak, posljedica toga može biti i sklonost tjeskobi i nervozi. Iako djeluju brzopleto, oni gotovo uvijek imaju plan pa ne treba brinuti za njihovu budućnost.

Od 20 sati do ponoći

Ljudi rođeni između 20 sati i ponoći su prirodne vođe, a njihov dominantan duh brzo osvaja. Puni su samopouzdanja i teško ih je pokolebati, a najviše pate ako im drugi povrijede ego. Specifični su po tome što im je neophodno da određeno vrijeme u danu provedu sami, kako bi sabrali misli i prikupili energije za druženje s drugima, piše “Krstarica“.

