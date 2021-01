Osoba koja vara obično ima zaključan telefon: 5 lukavih načina kako uhvatiti preljubnika

1. Pazi na znakove. Vidite li promjenu u ponašanju vašeg partnera? Je li počeo vježbati, oblačiti se bolje ili je počeo koristiti novi zavodljivi intenzivni večernji parfem? Možda nema razloga za brigu, ali gotovo uvijek se te promjene mogu desiti zbog neke nove zanimljive osobe u njihovom životu.

2. Iznenadite ga bez najavljivanja. S vremena na vrijeme banite nenajavljeno na svoje radno mjesto ili se vratite kući ranije. Nemojte očito da ih špijunirate. Umjesto toga, uvijek nađite sjajan izgovor zašto ste ste ga nenajavljeno iznenadili. Ako vas partner vara, on će vjerovatno biti vrlo ljut jer ste došli nenajavljeni! piše “Puls24.info”.

3. Provjerite kantu za otpatke. Smeće je odlično mjesto za odlaganje stvari. A ponekad, ima i puno tragova. Ako je vaš partner često na računaru, često provjeravajte kantu za smeće. Velike su šanse da ćete pronaći nešto, možda postoji fotografija neke druge osobe ili mali isječak informacija koji bi mogli biti od koristi.

4. Pročačkajte njihov telefon. Da li vaš partner nosi svoj mobitel sa sobom kamo god krenuo, čak i ako se radi o odlasku u toalet? Ako se to događa u vašoj vezi, postoji dobra šansa da vaš partner nešto skriva. Zavirite u njihov mobitel kada dobijete priliku, posebno kad mu se telefon puni i ne obraća pažnju na njega.

Izbrisani telefonski zapisi, telefon zaštićen lozinkom, nekoliko poziva na iste nepoznate brojeve ili telefonski računi bez detaljnih podataka o pozivima sve su dobri znakovi da vaš partner pokušava nešto sakriti. 5.Da li vaš partner želi prostora?

Prostor je nešto što nam je svima potrebno u vezi, bilo da to prihvatimo ili ne. No, je li vaš partner nedavno počeo žestoko štititi svoj prostor? Da li mrze odgovarati na pitanja o tome gdje su bili ili što su radili? To je definitivno mali znak upozorenja. U tom slučaju dadnite mu prostora ali dobro obratite pažnju gdje ide i šta radi.

