Drhtavica nakon poroda – zašto se događa i koliko je uobičajena

Jorrie Varney, mama dvoje djece, u kolumni na portalu Scary Mommy opisala je svoje iskustvo s postporođajnom drhtavicom, a mi smo pitale ginekologinju dr. Petru Podobnik Brlečić da nam pobliže objasni koliko je drhtavica nakon poroda uobičajena i zašto se ona uopće događa, piše “Miss7”

“Moja prva trudnoća bila je, u najmanju ruku, teška. Bila sam jedna od onih sretnica koje su imale jake mučnine i povraćale od začeća do poroda. Bila je nedjelja ujutro i već je prošlo devet dana od mog termina. Otišla sam u bolnicu jer sam imala zakazanu indukciju sljedeće jutro, ali moja kćer je odlučila da će se ona roditi pod svojim uvjetima. Znajući za njenu osobnost sada, to ima potpunog smisla”, započinje svoju priču mama.

‘Užas trudnoće bio je gotov. Nažalost, bila sam u krivu’

Povraćala sam na parkiralištu bolnice po zadnji put u toj trudnoći i nekoliko brzih sati kasnije – pojavila se i ona. Tako mi je laknulo što je napokon ovdje i što je trudnoća završila. Znam puno žena koje obožavaju trudnoću, ali ja nisam jedna od njih. Da, to je čudo i da, volim svoju djecu neizmjerno, ali da sam ih mogla naručiti na Amazonu, sigurno bih to učinila.

Kao da devet mjeseci povraćanja bez prestanka nije bilo dovoljno, iščašila sam rebro prilikom povraćanja! Kako se to uopće moglo dogoditi?! Iskreno ne znam, ali dogodilo se i nije bilo lijepo. Ona mi je slomila trticu dok sam ju rađala i još uvijek me boli sjediti u tvrdim stolicama, čak i nakon sedam godina kasnije. Znam da cmizdrim, ali nije me briga jer se radilo o užasnoj boli.

Trudnoća jednostavno nije moja stvar, pomirila sam se s tim. Zbog svega toga mi je laknulo kad je moja kćer napokon bila ovdje. Bila je savršena, a užas trudnoće bio je gotov. Nažalost, bila sam u krivu.

Nekontrolirano drhtanje cijelog tijela uz cvokotanje zubiju

Nedugo nakon mog poroda, dogodilo se – počela sam drhtati. Ne mislim na uzbuđeno podrhtavanje već nekontrolirano drhtanje cijelog tijela uz cvokotanje zubiju. Nije bilo ništa što sam mogla učiniti kako bih drhtavicu dovela u kontrolu. Uhvatila me nepripremljenu i užasno me prestrašila. Sestra je pokrila moje tijelo s puno prethodno zagrijanih deka što je bila prekrasna gesta, ali nije mi pomoglo. Čak je moj govor bio drhtav.

Smrzavala sam se i svaki mišić u mom tijelu bolio je dok sam se tresla u krevetu, ali osim toga – život je bio prva liga! Po prvi putu jako jako dugo vremena, nije mi bilo zlo i bila sam presretna jer sam mogla držati svoju djevojčicu u naručju, ali o, moj bože – što se događalo? Zašto sam se toliko tresla?!

Kako je na kraju ispalo, radilo se o postporođajnoj drhtavici koja je navodno – potpuno normalna. Čudna i nezgodna, ali normalna. Iako ju se potpuno ne razumije, jedna od teorija je da ju uzrokuje stres zbog poroda i utjecaj stresa na tvoje tijelo. Uglavnom se događa u prva dva sata nakon poroda i traje oko sat vremena.

Tako je bilo i meni. Sat vremena kasnije, drhtavije je nestala istom brzinom kojom se i pojavila. Nisam se više smrzavala i imala sam svoju preslatku lopticu u naručju. Ipak, da ste me tad pitali, odgovorila bih svima da će moja kćer biti jedinica jer nema šanse da kroz sve ovo prolazim još jednom. Ali jesam jer je majčinstvo takvo. Nikada nije jednostavno, ali vrijedi svakog trenutka. Čak i onog drhtavog.

Zašto se postporođajna drhtavica javlja i koliko je uobičajena? Ginekologinja Petra Podobnik Brlečić objašnjava kako su simptomi drhtavice i trešnje tijela nakon poroda uobičajeni i vrlo česti kod većine žena. Naime, nakon velikog fizičkog i psihičkog stresa, tijelo se fiziološki opušta tako da se aktiviraju duboki mišići koji podrhtavaju te se na taj način taj ‘nagomilani stres’ otpušta iz organizma, dovodeći osobu u mirnije stanje. “S obzirom da je porod jedan stresni događaj koji može izrazito iscrpiti organizam, treba rodiljama objasniti da se ne trebaju brinuti zbog drhtavice, već ju samo trebaju propustiti kroz sebe te će se na taj način tijelo opustiti”, dodaje dr. Podobnik Brlečić.

