5 skrivenih znakova da ne volite sebe: U velikom ste problemu!

Tajni znaci koji otrkivaju da mrzite sebe:

Sistematsko prejedanje – ako stalno nešto zvaćete, jedete hranu iza dece iako niste gladni – to je znak da hranom pokušavate da zamenite nedostatak drugih zadovoljstava u životu.

Kupovanje bezvezih i beskorisnih stvari – jeftino smeće kojima se zatrpavate samo pokazuju da ne cenite sebe.

Poštovanje strogih pravila – ovi ljudi žele da u očima drugih izgledaju dobro, pa strogo prate pravila i stavljaju ih iznad svojih potreba.

Pasivnost i tugovanje – shvatate da morate nešto da promenite, ali to ne radite i samo kukate. Ne dozvoljavate sami sebi da krenete napred.

Nedostatak radosti – osoba koja voli sebe zna kako pametno da potroši svoje vreme, kako sebe da usreći. To su sitna zadovoljstva koja znače sve!

Svi ovi znakovi se pojavljuju tajno i nije ih lako prepoznati, jer su maskirani različitim psihološkim problemima. Takođe se ovi signali mogu drugačije tumačiti, ali ako se pojavi više od dva znaka – u problemu ste,piše Stil

