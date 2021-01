Muškarca, naravno, birate srcem. Ali, i glavom: Priručnik za žene iz 1968. je i danas aktuelan.Ovo morate da pročitate!

Potrebna je veća doza dobrog, starog zdravog razuma. Nakon toga, dodati jednake količine ironije, šarma i inteligencije, a sve to začiniti sa malo cinizma. To je slavni recept koji mogu da koriste sve žene, bez obzira na godine, kako bi se uspešno snalazile u komplikovanom muškom svetu.

Stara gospođa po imenu Ženevjev Antoan Dario godinama je bila direktorka pariskog salona modne kuće Nina Riči i ljubiteljka ugodnog života, a još 1968. je napisala priručnik Muškarci u vašem životu.

Njeni zabavni i dragoceni saveti nisu ni danas ništa manje aktuelni, a sadrže i veliki broj iznenađenja za žene koje u to vreme niesu bile ni rođene.

Šarmantna, duhovita i pomalo staromodna Ženevjev idealna je tetka ili baka, kakvu bi svaka žena volela da ima. Ona zna da se dijamanti nikada ne stavljaju pre pet sati popodne, zna kako da napravite izvrstan sufle, a zna i kako da osvojite i zadržite muškarca. Možda će neki da se smeju njenoj tvrdnji da je poljubac u ruku izveden kako treba mnogo intrigantniji od dva poljupca u obraz, ali njeno poznavanje beskrajne dinamike muško-ženskih odnosa je neupitno.

“Kada sam počela da pišem ovu knjigu mislila sam da su muškarci mnogo superiorniji od žena. Kasnije sam bila prinuđena da dodam kako su uvek činili sve kako bi omeli žene da razviju sopstvene sposobnosti i držali ih njima na usluzi”, kaže u uvodu.

Muškarci su kao mačke

Ženevjev je ubeđena da su muškarci najinteresantnija “stvar” u životu žene i da su kao mačke – morate se svojski potruditi da ih zabavite, kako bi ostali u kući.

Drugi savet: muškarac je kao dete, treba ga vaspitati i brinuti se o njemu. Umesto kritika, treba da im ponudite različite solucije: kupovati dobre košulje i kravate, podsetiti ih na vreme kako se približava godišnjica braka ili rođendan i, najvažnije, obasipati ih komplimentima. Muškarci ne prihvataju savete ukoliko ih sami nisu i tražili, ali su zato veoma tašti. Ukoliko ON tvrdoglavo nosi nepodnošljivo ružne čarape, odgovarajuća fraza glasi: “Divno ti stoje one pamučne tamnoplave dokolenice”. Budite pragmatične, savetuje madam Dario, koja je imala samo jednog muža, odabranog jer je kao mladić bio veoma zabavan. Ako on hrče, spavajte u drugoj sobi, zaboravite na apsurdno pravilo da uvek morate da budete zajedno. Potrudite se da dobro kuvate, ali sa malo masnoće i on će vam biti zahvalan celog života. Budite metodična sekretarica, lukava garderoberka i savršena psihološkinja.

U redu, ali gdje je ljubav u svemu tome?

Fizička privlačnost, zaljubljenost, preterivanje u seksu. Sve to ima jako malo veze sa ljubavlju, posebno sa brakom ili jako dugom vezom. Živeti sa jednim muškarcem znači formirati jedan tim, pronaći uzajamnu podršku. Bolje je da imate jednog partnera sa kojim možete da delite mnogobrojna zadovoljstva nego jednog sa kojim ćete da uživate samo u jednom, najčešće, efemernom (u krevetu, na primer). Muškarca, naravno, birate srcem. Ali, i glavom. Veoma je važno da “imate svoj dinar”, ni po koju cenu žena ne treba da prestane da radi, iako se, u svakom slučaju, bolje udati za bogatog muškarca. Ne preterano bogatog, jer je on obično kapriciozan i prezauzet.

Ukoliko je žena intelektualka, a muž se obogatio prodajom suhomesnatih proizvoda, može joj se desiti da umire od dosade na luksuznoj jahti. Milioneri su savršeni za veoma mlade devojke, nezasitne kada su materijalna dobra u pitanju. Ako niste takve, a želite da budete srećne, ne postavljajte sebi previsok cilj.

Budite uvek tolerantne, čak i onda kada su rogovi, tj. kaprici u pitanju.

Pretvarajte se da ništa ne znate sve dok ne postane moguće da uradite drugačije. Sačekajte da ga prođe euforija novine, obično se devet od deset muževa vraća kući – sretnijih i odanijih nego pre. Žene koje žele da prevare muža imale su onda, kao i danas, isti problem – teško je naći objekat zadovoljavajućih osobina. Pravi ljubavnik je uvek na raspolaganju, duhovit i romantičan. U slučaju da takvog pronađete, morate da pronađete i uverljiv alibi. Dok ste u braku redovno odlazite na fitnes, idite u biblioteku ili kod kozmetičara, tako neće biti neobično kada počnete češće da izostajete.

Razvod sa dobrim posledicama

Još jedan od saveta je izbegavanje braka na duge staze, ako je pun trzavica i neprijatnih dešavanja, bolji je jedan dobar razvod, sa “dobrim posledicama”. Madam Dario preporučuje da ne žurite sa decom, ali i da ih se sasvim ne odreknete. Tu je i dodatna napomena kako muškarci, za razliku od dece i pasa, ne vole preterano maženje. Pametno dozirajte ispoljavanje nežnosti, neka ih se zažele. U posebnom dodatku o očevima, sinovima i prijateljima, ženama savetuje da ne osvajaju baš sve muškarce: muški prijatelji su veoma dragoceni, a homoseksualni uz to i zabavni; sa sinovima treba imati strpljenja i puno ljubavi, ne dolaziti u sukob ni kada su im punice nepodnošljive.

Može li žena sve to?

Samo hrabro, jer nedostaje još nešto: znati dostojanstveno ostariti, ne tražiti pomoć estetske hirurgije, nego jednostavno “mlado razmišljati”. Kako biste se utešili zbog ovako zahtevnog posla, evo šta treba da čini idealan muž: da vas osvoji atraktivnim izgledom, zavodničkim načinom izražavanja i zavidnim računom u banci. Da bude pesnik, učitelj i neumoran ljubavnik. Ali, nakon medenog meseca mora da brine o egzistenciji i da zauzme visoko mesto u društvu. A, ako zatreba, da se transformiše u električara, vodoinstalatera, zidara… Kao otac treba da bude nežan, ali odlučan i ozbiljan, ali spontan i zabavan. Kao 50-godišnjak ne sme da se zaljubi u dvaput mlađu devojku i da pobegne od kuće, treba da se posveti golfu i porodici.

I, na kraju, ne sme da umre prerano (ostavivši vas neutešnom) ili prekasno (rizikujući da vam dosadi), nego u pravom trenutku, kako biste ga zadržali u najlepšem sećanju.

