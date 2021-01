Kada je partner bitno stariji ili mlađi: Evo što kažu stručnjaci o minusima, ali i prednostima tih veza

Emmanuel i Brigitte Macron, Donald i Melania Trump, Amal i George Clooney, Catherine Zeta Jones i Michael Douglas… Poznatih parova s velikom razlikom u godinama toliko je da se to više i ne čini kao neka posebna tema o kojoj bi se trebalo pisati ili razmišljati. Pa ipak, svi podignemo obrvu kad upoznamo ili čujemo za nekoga u takvoj vezi i mnogo je kava popijeno uz raspravu upravo o tome je li kolegica ipak

malo prestara za svog novog partnera ili je nečija prijateljica premlada za nekoga. Uglavnom, to još uvijek nije ili dovoljno često ili dovoljno “obično” da bi bilo općeprihvaćeno. Zapravo i statistike pokazuju da su takvi parovi u manjini. Jedno nedavno američko istraživanje pokazalo je da samo 8,5 bračnih parova ima veliku razliku u godinama (više od 10 godina), a vjerojatno se nitko neće začuditi kad dodamo da je u samo 1,3 posto tih parova žena ta koja je mnogo starija. Njihov seks, njihov način zabave, njihovi razgovori i sve ostalo među njima njihova je stvar. Iako se čini da se svi time bave više nego oni.

Osuda okoline – najčešći uzrok prekida

Svaka veza je na svoj način jedinstvena, tako da i ove veze s velikom razlikom u dobi, baš kao i one u kojima su parovi slične dobi, imaju neke prednosti i nedostatke. Beverly B. Palmer, profesor emeritus na odjelu psihologije pri Sveučilištu Kalifornija, smatra da se neke od dobrobiti takvih veza mogu objasniti takozvanom teorijom socijalne razmjene (social exchange theory). To znači da svaka osoba donosi u

vezu svoje specifične vrijednosti. U varijanti takve veze koja je zaista kliše, a sigurno i najčešća, lijepa mlada žena mijenja svoj izgled i mladost za imućnost koju sa sobom u vezu donosi stariji muškarac. I ako njima oboma to odgovara, onda znači da svatko od njih iz takve veze dobiva nešto pozitivno za sebe. Naravno da se ta situacija ni izbliza ne može primijeniti na sve veze s velikom razlikom u godinama, no to što se partneri nalaze u različitim fazama života i karijere može u svakom slučaju donijeti i neke pozitivne ishode.

A što se tiče negativnih strana takvih veza, tu su vjerojatno na prvom mjestu društveno neodobravanje i predrasude s kojima se takvi parovi moraju nositi, naročito ako je razlika u godinama među njima 15 i više.

Mnogi neopravdano zaključuju (čak se i izruguju na taj račun) da mlađe partnerice u takvim vezama imaju “problem s ocem”, odnosno da u partneru traže “taticu”, iako je istraživanje koje je bilo objavljeno u stručnom časopisu Evolutionary Behavioral Sciences pokazalo da su takvi komentari posve neutemeljeni – kaže dr. Palmer, dodajući da negativna mišljenja i posprdni komentari mogu različito utjecati na takve veze.

Istraživanja su pokazala da kod mnogih parova negativan stav okoline dovodi do razlaza, dok kod drugih kritičnost potiče partnere da se još više zbliže i izgrade još snažniju i trajniju vezu.

Probleme mogu uzrokovati i razlike u vrijednostima, političkim stavovima, uvjerenjima, pa čak i popularnim i kulturalnim referencama, smatra dr. Marni Feuerman, psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze iz Floride, koja se i u svojoj praksi susrela sa sličnim situacijama.

Nesklad u energiji

– Ponekad takve razlike u dobi i fazama mogu dodatno otežati nošenje s izazovima koje takve veze postavljaju pred partnere. Ne bih željela nikoga obeshrabriti, ali treba biti realan i uvidjeti da kada jedan od partnera u takvoj vezi ozbiljno zagazi u starost, onom drugom ostaju samo dvije mogućnosti: ili da ostane udovica (udovac) ili da postane njegovateljica (njegovatelj), a ni jedno nije perspektiva kojoj bi se mlada osoba u punoj snazi radovala – pojašnjava dr. Feuerman. Može postojati i veliki nesklad u razini energije i vitalnosti, kao i fizičkih mogućnosti te sposobnosti za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Jer, dok jedan partner možda još uvijek ima volje i energije da tulumari s društvom do ranih jutarnjih sati, onaj drugi dvadeset godina stariji možda to nije u stanju ili je izgubio želju za takvim oblikom zabave. Ili možda onaj mlađi voli planinariti i baviti se sportom, a onaj stariji to nije u stanju pratiti.

– Treba imati na umu da, ako je to starijem partneru ili partnerici drugi brak, problem

može predstavljati i njegova (njezina) prijašnja obitelj i obaveze koje ima prema njoj. Naposljetku, do poteškoća u vezi može doći i kad stariji partner ode u mirovinu, a mlađi je u punom zamahu svoje karijere, jer su interesi i načini provođenja vremena tada drastično različiti – zaključuje dr. Feuerman.

Da, itekako je važno tko je puno stariji

Stručnjaci se slažu u tome da par u kojem je muškarac puno stariji od žene izaziva manji šok i negodovanje okoline nego u obratnom slučaju. To je i češća kombinacija, a i logičnija s biološkog gledišta, jer stariji muškarac može imati dijete s mlađom ženom, ali obratno je to malo teže. Zanimljivo je da mnogi takvi parovi uopće i ne žele djecu, ali već sama činjenica da su im šanse za roditeljstvo smanjenje zbog razlike u godinama dovoljna je za ružne poglede ili komentare. No, za sam par to možda može biti prednost. Primjerice, ako mlađi muškarac ne želi djecu, moguće je da će radije odabrati stariju ženu koja također više nije zainteresirana za majčinstvo. Ipak, veća je vjerojatnost da će nastati problemi, jer obično je jedan partner u takvoj vezi spreman

za roditeljstvo, a drugi bi želio pričekati (obično onaj mlađi). Mlađe žene mogu osjećati da su pod pritiskom da zatrudne i prije nego što se osjećaju spremne za to, no moguća je i situacija u kojoj starija žena želi majčinstvo, a njezin mlađi partner ne osjeća se spremnim za to.

Do razlika u spremnosti na roditeljstvo dolazi i kod parova koji su približno iste dobi, ali u ovakvim vezama taj je problem puno izraženiji jer jednom od partnera opasno otkucava biološki sat ili je možda već i otkucao, dok drugi možda čezne za djecom.

Igre moći

Među partnerima različite dobi može doći do trvenja zbog neravnoteže u podjeli moći. Sigurno neće potrajati veza u kojoj je jedan od partnera “talac” drugoga koji ima veću moć. Tu se može raditi o financijskoj moći (stariji partner obično je onaj koji ima više novca) ili o društvenom statusu (mlađi partner može biti poželjniji u društvu od

onog starijeg, mada se može dogoditi i obratna situacija gdje stariji partner ima veći društveni ugled). Nitko ne bi smio osjećati da ga partner ignorira, ponižava ili kontrolira na temelju moći koja je na ovaj ili onaj način povezana s godinama.

Uvijek su žene na udaru

Neka su istraživanja pokazala da su i muškarci i žene prilično tolerantni kad je riječ o razlici u godinama u njihovoj vezi, dok imaju puno manje razumijevanja kad je riječ o vezama drugih ljudi, što je prilično licemjerno. Mnogi osuđuju takve veze s moralnog stanovišta i smatraju ih osuđenima na propast, a netrpeljivost je posebno izražena kad je riječ o kombinaciji starije žene i mlađeg muškarca. Lako je reći nekome “ne mari za ono što govore zli jezici”, ali činjenica je da osude i kritike okoline itekako mogu utjecati na naš privatni život.

U heteroseksualnim parovima žene su na udaru i obično su izložene raznim pogrdnim nazivima poput “sponzoruša”, ako su mlađe od partnera, ili im se dobacuju komentari poput “matrona”, “stara koka, dobra juha” i slični ako su starije od partnera. Muškarci su pošteđeni takvih uvreda, a čak i takvi dvostruki standardi okoline mogu zapravo izazvati napetost i trvenje u vezi s velikom razlikom u godinama. Stoga je prilično važno da muškarci, bilo da su mlađi ili stariji u vezi, shvate da društvo može jako narušiti samopouzdanje njihovoj partnerici te bi u takvim situacijama trebali stati u njezinu obranu.

Do raspada veze još brže može dovesti osuda obitelji i prijatelja. Teško je ostati s nekim kad oni koji su ti najbliskiji ne žele da budeš u toj vezi i na sve moguće načine potiču na razlaz.

Tri dobre stvari

Novac, ako je veza kvalitetna, može značiti i prednost. Naime, obično je onaj tko je stariji u boljoj financijskoj situaciji i situiran, a financijska stabilnost omogućava uživanje u mnogim stvarima. Osim toga, dokida i jedan od čestih bračnih problema – kako preživjeti od prvog do prvog i kako platiti režije. Ugodna posljedica financijske

stabilnosti je i to što je mlađi partner često obasipan poklonima.

Osobe koje su starije mogu mlađeg partnera provesti bezbolnije kroz neke životne situacije ili mu pomoći da se snađe u određenim situacijama, jer su i same prije prolazile kroz isto i stekle iskustvo.

Ovo je možda jedna od najljepših prednosti, jer mlađi i stariji partner u jednakoj mjeri mogu onome drugome pomoći da proširi svoja znanja i spoznaje u nekim područjima u koja možda sam ne bi ni krenuo. Na primjer, jedno može drugo podučiti svim tajnama društvenih platformi, a drugi parter može biti vodič kroz svijet knjiga u kojima

su uživale prijašnje generacije i koje su na neki način oblikovale svijet u kojem danas živimo.

A što je sa seksom?

Ima li i tu nekih prednosti ili samo nedostataka, jer zaista je teško zamisliti prednosti seksa s nekim tko je, primjerice, trideset godina stariji, a ti imaš 40 godina i još prštiš energijom (životnom, pa i seksualnom). No, čini se da ipak može biti prednosti i u tom području. Naime, kod žena seksualna energija dolazi do vrhunca u 40-im godinama,

što ženu te dobi čini savršenom partnericom za mlađeg muškarca, smatraju neki stručnjaci. Mlađe žene koje imaju djecu često su preumorne za seks, pa stoga i manje zainteresirane, no kad djeca porastu, spremne su se posvetiti uzbudljivom spolnom životu, eksperimentirati i nadoknaditi propušteno, a postanu i puno opuštenije, što je ključno za dobar seks. Također, nije točno da je stariji muškarac nužno manje aktivan u krevetu. S godinama se seksualnost doživljava i prihvaća na puno smjeliji način jer osoba postaje svjesna svojih želja i ima dovoljno samopouzdanja da ih kaže partneru, što dovodi do seksa koji može biti puno više ispunjavajući nego onaj kod kojeg je dob mlađa, ali se želje prešućuju.

Može li takva veza potrajati

Može, no treba biti svjestan nekih činjenica, poput toga da je rizik za razvod tim veći što je veća razlika u godinama među partnerima, što je pokazalo nedavno istraživanje provedeno u Nizozemskoj. Osim toga, jedno australsko istraživanje otkrilo da je u takvoj vezi uvijek jedna strana sretnija (starija strana, naravno), odnosno da su i muškarci i žene sretniji kad je njihov partner ili partnerica mlađi nego kad je stariji. Isto je istraživanje pokazalo i da nakon 6 do 10 godina braka parovi u vezama s velikom razlikom u godinama postaju znatno nezadovoljniji situacijom u vezi nego što je slučaj s parovima u vezama u kojima ne postoji značajna razlika u dobi.

Naravno, unatoč svim spomenutim preprekama kojih, kako se čini, ima više nego dobrobiti, takve veze nisu osuđene na propast i ne bismo na njih smjeli tako gledati. Odluke svakog para da budu u takvoj vezi temelje se na nizu različitih faktora. U svakom slučaju, veze u kojima je među partnerima velika razlika u godinama mogu funkcionirati ako iza privlačnosti stoji više od strastvene ljubavi ili nekakve socijalne razmjene “dobara”. Ako postoje druge stvari koje dvoje ljudi različitih generacija drže zajedno, a ne samo početna strast i želja da netko bude ponovo mlad, onda takva veza ima jednake šanse da opstane kao i svaka druga,piše Živim.hr

Mnogi stručnjaci smatraju da u većini takvih veza do razlaza naposljetku dolazi, ne zbog razlike u godinama, nego zbog drugih problema koji s tim nemaju veze. To i ne čudi, jer kad nekoga stvarno voliš, godine zapravo i ne postoje i kad dođe do razmirica, onda su obično uzrok neki drugi razlozi.

Iako mnogi pretpostavljaju da se parovi s velikom razlikom u godinama češće rastaju od onih koji su slične dobi, istraživanje provedeno na Sveučilištu Purdue u Indiani te objavljeno 2008. u časopisu Psychology of Women Quarterly pokazalo je da je zadovoljstvo vezom (ako ih

okolina ne zatruje) veće upravo kod parova kod kojih postoji velika razlika u godinama. Prema rezultatima istog istraživanja, čini se da među njima postoji i više povjerenja i odanosti, a puno manje ljubomore nego što kod parova slične dobi. Ti podaci dovoljno govore, zar ne?

Facebook komentari