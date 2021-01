Novčani godišnji horoskop za 2021. – Djevica mora da izbjegava rizik, Ribe u teškoj krizi krajem godine

Astrolozi daju prognoze za novčane i poslovne situacije u 2021. godini za svaki horoskopski znak!

OVAN

Venera će početkom januara ući u znak Jarca i vaše polje posla i karijere i na početku godine će vam donijeti mogućnost da ostvarite solidnu zaradu kroz pokretanje velikih projekata poput građevinskih. Uspjeh vas očekuje i kroz arhitekturu i dizajn. Mars će ući u znak Bika i pravit će kvadrat sa Saturnom, što će vas finansijski opteretiti jer ćete imati velika ulaganja i troškove. Budite pažljivi u rukovanju novcem do marta. Sredinom januara će Jupiter praviti kvadrat sa Uranom i donijet će vam neočekivane teškoće u odnosima sa saradnicima, što će vam nanijeti dodatne finansijske pritiske. U februaru će Saturn praviti kvadrat sa Uranom i imaćete zastoje na polju novca. Mars će tokom marta i aprila prolaziti kroz znak Blizanaca i bićete više nego obično u pokretu, vodit ćete intenzivne pregovore o novim poslovima i imat ćete uspjeha u trgovini. U organizacionom dijelu posla i u dogovorima nailazit ćete na teškoće. Krajem aprila imat ćete odličnu ideju kako da zaradite veliki novac i to ćete uspjeti da ostvarite. U maju će Jupiter ući u znak Riba privremeno i počet ćete da pravite tajne planove.

Solarna eklipsa u junu dovešće do otkazivanja nekih dogovora i važni pregovori vam neće uroditi plodom, a neke planove ćete morati da mijenjate. Krajem juna i na početku jula budite pažljivi sa novcem i izbjegavajte rizična ulaganja jer biste lako mogli da se nađete na gubitku. Krajem jula se Jupiter retrogradno vraća u Vodoliju, pa ćete trebati da poradite na poboljšanju saradničkih odnosa. Avgust i septembar su vam povoljni za odmor. Možete ostvariti uspjeh u javnosti. U novembru će vam izazovni aspekti Marsa sa Saturnom i Uranom donijeti teškoće i zastoje na finansijskom polju. U decembru će Venera krenuti retrogradno u Jarcu i vašem polju posla, pa ćete uspjeti da dovršite važne zaostale obaveze.

Nezaposleni Ovnovi će imati povoljne mogućnosti da dobiju novi posao u martu, avgustu i septembru. Vaše vještine će biti tražene u oblastima građevinarstva, industrije i trgovine.

BIK

Saturn će tokom 2021. godine prolaziti kroz znak Vodolije i vaše polje posla i karijere. Kako je ovdje Saturn jak i na svom, to će vam otvoriti nove mogućnosti za pokretanje velikih i dugoročnih projekata, dok će vam nadređeni povjeriti više nivoe odgovornosti. Sam početak godine će vam donijeti mnogo dinamike. Tokom januara će Mars praviti kvadrat sa Saturnom i doneće vam nesuglasice i sukobe sa nadređenima. Ako se bavite privatnim biznisom, bićete ishitreni i praviti greške koje vam mogu naneti gubitke. Uran će krenuti direktno u vašem znaku i pokrenuće vas na realizaciju plodnih ideja. To će biti ometano kvadratom Jupitera sa Uranom koji će vas navoditi da ulazite u velike i rizične investicije. Mars će praviti konjunkciju sa Uranom i neočekivano ćete pokrenuti jednu ideju bez prethodne razrade, zbog čega ćete morati da se suočavate sa nizom prepreka dok ne urodi plodom. Sunce će ući u Vodoliju, Merkur će biti retrogradan, a u februaru će i Venera prolaziti kroz Vodoliju, što će vam doneti početak ključnih poslova za ovu godinu i mnogo obaveza.

Od marta do kraja maja ćete ostvariti uspeh u oblastima informacija, saobraćaja i komunikacija. U junu i julu će Mars i Venera iz znaka Lava praviti T-kvadrat sa Saturnom u Vodoliji i Uranom u vašem znaku. Bićete prilično pritisnuti rokovima koje nećete moći da postignete zbog velikog obima posla. Pokušat ćete da primijenite nove metode ali to neće doneti očekivane rezultate. Krajem novembra će se djelimična lunarna eklipsa odigrati u vašem znaku, što vas upozorava da nije povoljno vrijeme za donošenje važnih odluka i započinjanje sopstvenog biznisa. Solarna eklipsa u decembru u znaku Strijelca vam donosi teškoće u platnom prometu. S druge strane, uspjeh vam dolazi kroz trgovinu robom iz uvoza.

Nezaposleni Bikovi će dobit povoljne šanse da se zaposle tokom februara, aprila, avgusta, septembra i decembra. Biće tražene vaše organizacione i prodajne veštine.

BLIZANCI

Nova 2021. godina vam počinje sa novim izazovima. Jupiter koji vlada vašim poljem posla i karijere će sredinom januara praviti kvadrat sa Uranom. Ideje, pristupi i drugačije metode koje ste pokušali da unesete u vaš način rada neće vam donijeti očekivane rezultate. Nailazit ćete na razna podmetanja i ometanja od strane osoba kojima nećete moći da uđete u trag, a što će vas veoma usporiti u ostvarivanju planiranih ciljeva. Nedostajat će vam podrška od strane stručnih osoba. U februaru će Venera praviti konjunkciju sa Jupiterom, što će vam omogućiti da pokrenete saradnju sa inostranstvom, kao i jedan novi projekat u koji ćete unijeti svoje stručno znanje i kreativnost i koji će vam u budućnosti donijeti značajnu zaradu. U martu će Sunce i Venera praviti konjunkciju sa Neptunom, a Merkur će prolaziti kroz vaše polje posla. Ovo će vam doneti povoljne mogućnosti za pokretanje novih poslovnih projekata ali ćete morati posebnu pažnju da obratite na organizaciju i dogovore. Kvadrat Marsa sa Neptunom u aprilu činiće vas skloni donošenju naglih i pogrešnih odluka. Djelovat ćete nejasno drugima.

Tokom maja i juna ćete uspjeti da ostvarite napredak u najvećem delu aktuelnih radnih zadataka. Jupiter će privremeno boraviti u znaku Riba od 12. maja do kraja jula. Svojim zalaganjem postavit ćete stabilne temelje za vaš napredak u karijeri ali ćete za unaprijeđenje čekati do kraja godine. Trigon Venere sa Jupiterom će vam u septembru donijeti veliki uspjeh i zaradu, posebno ako se bavite kreativnim oblastima, dizajnom, prosvetom, zabavom ili trgovinom uvoznom robom. U oktobru i novembru ćete poboljšati svoje radne vještine. Solarne eklipsa u Strelcu u decembru dovešće do teškoća u odnosima sa poslovnim partnerima i javnim poslovima. U oblasti usluga i u platnom prometu dešavat će vam se zastoji.

Nezaposleni Blizanci će tokom marta, aprila, juna, i septembra imati povoljne šanse da dobiju novo zaposlenje. Imat ćete uspeha tamo gdje se traži od vas da pokažete kreativnost, snalažljivost i lako rješavanje problema.

DJEVICA

Početak godine vam je povoljan da razvijate polje usluga i da jednu novu uslugu pokušate da razradite. To može da bude nešto vezano za informacije, aplikacije za dostavu robe ili neki vid elektronske prodavnice. Budite pažljivi jer će Jupiter praviti kvadrat sa Uranom, što će vam otežati da ostvarite saradnju sa inostranstvom. Na teškoće ćete nailaziti ako se bavite putovanjima, transportom ili prosvetom. Uspjet ćete da riješite teškoće u drugoj polovini februara, a u martu, aprilu i maju ćete biti vrlo efikasni na svim poljima i lako ćete ostvarivati planirane ciljeve. Bićete visoko motivisani i dobro organizovani. Vaše rukovodeće sposobnosti će doći do pojačanog izražaja i očekuje vas unaprijeđenje, a mogli biste započeti i sopstveni biznis.

Veliki uspjeh vas očekuje u kreativnom radu i na poljima zabave i prosvete. U junu će se odigrati Solarna eklipsa u Blizancima i vašem polju posla, što će nepovoljno delovati na vaše poslovne planove. Nešto novo što ste planirali, nećete uspjeti da pokrenete. Ako ste na rukovodećem položaju, biće vam ugrožen status.

Tokom jula ćete imati teškoća na polju usluga i u odnosima sa radnim kolegama. Nailazit ćete na razne spletke zbog T-kvadrata Marsa i Venere sa Saturnom i Uranom. Jedno poslovno partnerstvo ćete raskinuti zbog razilaska u interesima. Tokom avgusta i septembra ćete uspjeti da riješite veći dio teškoća i pokrenućete nove projekte koji će vam otvoriti nove mogućnosti. Uspjeh vas očekuje u pregovorima, u trgovini i javnim poslovima. Tokom oktobra ćete poboljšati finansijsko stanje ali tokom novembra budite pažljivi i štedljivi. Solarna eklipsa koja će se u decembru odigrati u znaku Strelca onemogućiće vas da važne rokove postignete na vreme, što će umanjiti zaradu koju očekujete. Izbjegavajte rizične poslove.

Nezaposlene Djevice će imati povoljne periode da dobiju novo zaposlenje tokom januara, aprila, maja, avgusta i oktobra. Tražit će se vaša stručna sprema i iskustvo, kao i spremnost da radite pod pritiskom.

ŠKORPIJA

Nova 2021. godina počinje ulaskom Marsa u znak Bika gdje je u izgonu, a to vam donosi teškoće na polju javnosti i u odnosima sa poslovnim partnerima. Mars će praviti kvadrat sa Saturnom, što će vas usporiti u razvoju velikih projekata, posebno ako se bavite građevinarstvom ili industrijom. Jupiter će praviti kvadrat sa Uranom i to će vam doneti neočekivane nesuglasice sa poslovnim partnerima koje će nepovoljno uticati na vašu finansijsku situaciju. U februaru će Saturn praviti kvadrat sa Uranom, što će vam dodatno usporiti planove o započinjanju novih velikih projekata jer će vam nedostajati stručna podrška ali i sredstva. Mart vam je povoljan mjesec za sve što volite da radite i u šta možete unijeti vašu maštovitost, kreativnost i plodne ideje. Tokom aprila ćete uspjeti da sklopite nova i plodna partnerstva kao i ugovore koji će vam donijeti očekivani profit. Jupiter u maju ulazi u znak Riba, što će vam otvoriti izvanredne mogućnosti da pokrenete nove projekte u oblasti zabave, prosvete, dizajna i ugostiteljstva. Imaćete svu potrebnu podršku i dovoljno sredstava.

Tokom juna i jula nailazit ćete na teškoće u odnosima sa saradnicima i poslovnim partnerima. Neke poslove nećete uspjeti da dovršite u predviđeno vrijeme. Mars i Venera će praviti T-kvadrat sa Saturnom i Uranom, što će izazivati napete situacije, nesuglasice, prekide nekih poslovnih odnosa i kašnjenja u ispunjavanju rokova. Avgust vam je povoljan za odlazak na odmor. Tokom septembra je neophodno da budete pažljivi u rukovanju novcem. Ulagat ćete značajne napore u cilju poboljšanja vaše finansijske situacije u oktobru i imat ćete uspjeha. U novembru ćete započeti pregovore oko velikih projekata koji će se odužiti. Solarna eklipsa u Strijelcu u decembru dovešće do teškoća na polju novca i mogućih gubitaka.

Nezaposleni Škorpioni će imati povoljne mogućnosti za novo zaposlenje tokom marta, aprila, maja, septembra i oktobra. Lako možete dobiti posao u sektoru prosvjete, zabave, dizajna i administracije.

STRIJELAC

Nova 2021. godina vam počinje napetim aspektima. Mars će praviti kvadrat sa Saturnom, što će vam otežati pregovore oko novih velikih i dugoročnih projekata, a na teškoće ćete nailaziti i na polju saobraćaja i trgovine. Jupiter će praviti kvadrat sa Uranom i dovešće do neočekivanog zastoja i raznih teškoća u vašem pokušaju da proširite ponudu vaših usluga. Na teškoće ćete nailaziti ako se bavite javnim poslovima, pravom, reklamnim uslugama i advokaturom. Tokom februara ćete uspjeti da pokrenete nove pregovore i imat ćete više uspjeha u sklapanju sporazuma i dogovora. Saturn će praviti kvadrat sa Uranom i dodatno će otežavati vaše napore na pokretanju novih usluga. Na teškoće ćete nailaziti u odnosima sa radnim kolegama ali i na polju zdravstva ako ste zaposleni u tom sektoru. Merkur koji vlada vašim poljem posla će u martu prolaziti kroz znak Riba gdje je u izgonu, što će vam otežavati da na vreme obavite prioritetne radne zadatke. April i maj će vam biti povoljni za rješavanje teškoća na polju usluga i konačno ćete uspjeti da ostvarite napredak i planirane ciljeve.

Lunarna eklipsa krajem maja u vašem znaku će vam donijeti zastoje na polju platnog prometa, dok će Solarna eklipsa u Blizancima u junu dovesti do prekida jednog važnog partnerstva na vašu štetu. Tokom juna i jula će Mars, Venera, Saturn i Uran ući u T-kvadrat, što će vam donijeti nove teškoće na polju usluga, komunikacija, trgovine i saobraćaja. Izostaće podrška koju ste očekivali od institucija i stručnih lica. Od avgusta će doći do poboljšanja i uspjet ćete da do sredine novembra ostvarite napredak u svim važnim oblastima, što će poboljšati vaše finansije, a može vam donijeti i napredak u karijeri. Tokom decembra Solarna eklipsa u vašem znaku mogla bi dovesti do pada sa položaja. Izbjegavajte rizike.

Nezaposleni Strijelčevi će biti u mogućnosti da se zaposle tokom aprila, maja, avgusta, septembra i oktobra. Najviše izgleda za novi posao imaćete u oblastima javnosti, industrije, trgovine i u IT sektoru.

JARAC

Nova 2021. godina počinje ulaskom Marsa u znak Bika gdje je u izgonu i gdje će praviti kvadrat sa Saturnom i konjunkciju sa Uranom. Ovo vas upozorava da izbjegavate ulaske u rizične investicije jer ćete biti skloni da to nepromišljeno učinite, neočekivano i poneseni trenutkom, ali vam, to lako može nanijeti ozbiljne gubitke. Nije preporučljivo da započinjete nove velike poslove. Jupiter će praviti kvadrat sa Uranom i još više će vas provocirati da pokrenete rizične poslove koji zahtevaju velike investicije. U februaru će Venera koja vlada vašom poljem posla praviti konjunkciju sa Jupiterom i donijeće vam mogućnost da investirate u oblasti koje će vam donijeti sigurnu zaradu i dobitke. Najviše će vam se isplatiti investicije u IT sektor i elektrotehničku industriju. Saturn će praviti kvadrat sa Uranom, što će vam doneti teškoće, nepredviđene i uvećane troškove na polju prosvjete, zabave, ugostiteljstva i dizajna. Kreativni projekti će se naći u zastoju ili se neće isplatiti. Tokom marta i aprila imaćete povoljan period za započinjanje novih projekata.

Jupiter će ući u znak Riba sredinom maja i zadržaće se tamo privremeno, što će vam donijeti uspjeh u pregovorima oko novih poslova, a dobitke ćete ostvariti kroz oblasti trgovine i komunikacija. Solarna eklipsa u Blizancima sredinom juna vam donosi teškoće i zastoje na polju sluga. Krajem juna i početkom jula Mars i Venera će praviti T-kvadrat sa Saturnom i Uranom, kada nikako ne bi valjalo da ulazite u rizične investicije i transakcije. Doći će do zastoja u prometu novca. Izbjegavajte da se zadužujete. Od avgusta do sredine novembra pokrenućete isplativa poslovna partnerstva i ostvariti uspjeh u javnosti. U decembru će Venera krenuti retrogradno u vašem znaku i pokrenućete privatni biznis koji ste duže odlagali.

Nezaposleni Jarčevi će dobiti mogućnost da se zaposle u oblastima usluga, zdravstva, u javnom, pravnom i IT sektoru i u trgovini. Povoljni mjeseci za zaposlenje su vam mart, maj, avgust i oktobar.

VODOLIJA

Nova 2021. godina će započeti ulaskom Marsa koji vlada vašim poljem posla u znak Bika, gdje je u izgonu. Mars će praviti kvadrat sa Saturnom i konjunkciju sa Uranom. Više ćete biti orijentisani na rad od kuće i aktivno ćete tragati za načinom da započnete sopstveni posao ali nećete imati potrebnu podršku i sredstva. Ako se nalazite na rukovodećem položaju bićete opterećeni zahtjevima i obimom aktuelnih radnih zadataka i nećete moći da ostvarite dobar kontakt i koordinaciju sa podređenima, što će dovoditi do napetosti u odnosima na poslu i do kašnjenja u postizanju planiranih rokova. Jupiter će praviti kvadrat sa Uranom i pojačat će vašu potrebu da neke stvari u svom poslu radite na svoju ruku i da isprobavate nove metode rada ali vam to može doneti nesuglasice sa nadređenima, zastoje, čak i gubitke. U februaru će Saturn praviti kvadrat sa Uranom i jedan važan projekat neće biti dovršen u roku zbog neočekivanih smetnji. S druge strane od februara do kraja aprila imat ćete uspjeha u oblastima zdravstva, u kreativnom radu i u investicijama.

Jupiter će od sredine maja do kraja jula boraviti u znaku Riba i pozitivno će uticati na vaše polje finansija. Naći ćete način da uvećate saldo na vašem računu i imat ćete dobar osjećaj za investicije. Krajem juna i početkom jula Mars i Venera će praviti T-kvadrat sa Saturnom i Uranom, što će dovesti do ozbiljnih napetosti i razilaženja u interesima sa pojedinim poslovnim partnerima, a ući ćete i u nesuglasice sa nadređenim osobama. Budite pažljivi u javnim nastupima. Od avgusta do kraja oktobra bićete vešti u poslovnim akcijama i očekuje vas uspešan period u oblastima javnosti i trgovine. Mars će tokom novembra i decembra prolaziti kroz Škorpiona gdje je jak i doneće vam priznanja, dobitke i napredak u karijeri.

Nezaposlene Vodolije će najviše mogućnosti da dobiju zaposlenje imati u oblastima zdravstva, u inženjerskoj struci, građevinarstvu, IT sektoru i u pravosuđu. Povoljni periodi za zaposlenje su vam april, juni, septembar i novembar.

RIBE

Nova 2021. godina počinje ulaskom Marsa u znak Bika gdje je u izgonu i slab. To će vam donijeti velike izazove na polju trgovine, saobraćaja i komunikacija. Najviše teškoća imaćete iz nevidljivih izvora, preko konkurencije do tajnih neprijatelja koji će vam spletkariti iza leđa zbog kvadrata Marsa sa Saturnom. Nailazit ćete na neočekivane teškoće u pregovorima oko novih projekata zbog kvadrata Jupitera sa Uranom. Bilo bi mudro da vaše planove držite u tajnosti i da budete pažljivi sa investicijama. Tokom februara će Venera praviti konjunkciju sa Jupiterom i omogući će vam da pokrenete jedan projekat koji ste pripremali u tajnosti, a koji će vam u budućnosti donijeti veliku zaradu. U početku ćete nailaziti na neočekivane teškoće u samom startu tog projekta zbog kvadrata Saturna sa Uranom ali ćete tokom marta i aprila uspjeti da prevaziđete teškoće i sve će se odvijati planiranim tokom. Jupiter će sredinom maja ući u vaš znak i doneće vam niz pogodnosti da se istaknete u onome u čemu ste stručni, što će vam doneti priznanja i uspon u karijeri.

Tokom juna i jula će Mars i Venera praviti T-kvadrat sa Saturnom i Uranom, što će vam donijeti napete odnose sa kolegama na poslu i teškoće u poslovima vezanim za trgovinu, zdravstvo, komunikacije i usluge. Jupiter se krajem jula vraća retrogradno u znak Vodolije i otvara vam mogućnosti da do kraja godine nadoknadite ono što ste bili primorani da odložite. Od avgusta do kraja novembra očekuje vas uspeh u oblastima prosvete, dizajna, građevinarstva, prehrambene industrije, zdravstva i u administrativnim i javnim poslovima. Solarna eklipsa u decembru u znaku Strijelca može vam doneti ozbiljne teškoće na poslu i pad sa položaja, ali će Jupiterov konačni ulazak u vaš znak to znatno ublažiti.

Nezaposlene Ribe će imati povoljne periode da dobiju novo zaposlenje tokom marta, maja, avgusta i septembra. Tražit će se vaše rukovodeće sposobnosti. Bićete u prilici i da pokrenete sopstveni biznis ako to imate u planu ovoj godini, prenosi “Lepa i srećna“.

Astrolog: Igor Pavluković

Facebook komentari