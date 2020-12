Deset osobina Francuskinja koje muškarce dovode do ludila

1. Smješkaju se čak i kada im nije do smijeha

Uvek se smijte – čak i kada vam je duša ranjena. Ljudi vole nasmijane osobe, jer zrače pozitivnom energijom.

2. Oni žive po principu: “Lijepo izgledaj, lijepo se osjećaj”.

Francuskinje izgledaju lijepo u svim mogućim okolnostima, čak i ako idu do prodavnice. Rijetko ćete sresti Francuskinju obučenu u trenerku, kose svezane u konjski rep.

3. Znaju koliko vrijede

Francuskinje znaju sebe, znaju koliko vrijede i drže do sebe. One su mahom nezavisne žene koje mudro koriste svoj um.

4. Ne plaše se muškaraca

Francuska kultura razdvaja djevojčice od dječaka, oni su tretirani isto. Možda je to razlog zašto kod njih ima daleko manje tabu tema.

5. One su nezavisne

Cijene svoj lični prostor, čak i u braku. Francuskinja ne traži muškarca da je usreći, ona sama sebi stvori sreću.

6. One su romantične

U Francuskoj je vazduh prepun romantike, stoga niko ne može da ostane ravnodušan. One vole da se ljube, da flertuju, imaju nježan osmijeh i živ pogled…

7. Uvijek su seksi, nikad vulgarne

Francuzi favorizuju senzualnosti i seksualnost i tamo se smatra da je to način izražavanja estetike.

8. Ne očekuju da im muškarci skinu zvijezde s neba

One ne traže princa na bijelom konju, jer znaju da on ne postoji.

9. One su strastvene

Francuskinje uživaju u dobroj hrani, ukusnimi pićima, poljupcima i seksu. I to tim redom.

10. One znaju šta žele i koga žele

Zbog toga mnogi pomisle da su Francuskinje nepristupačne, ali jednostavno one ne traće vreme na pogrešne ljude i one koji ih ne zanimaju,piše Modernažena

