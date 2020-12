Sedmični ljubavni horoskop do 5. januara 2021. godine: Vodoliju očekuju zaljubljenost, sreća i radost, a Bika napet period

Sedmični ljubavni horoskop!

OVAN

Ljubav: Pun Mjesec u srijedu aktivira vašu potrebu za definisanjem statusa u emotivnoj vezi u kojoj ste. Venera istog dana dosta loše utiče na vašu ljubavnu priču, pa to može da donese nesigurnost u partnera ili da osoba do koje vam je stalo šalje kontradiktorne signale. Ne znate na čemu ste pa vas to može najviše nervirati tokom ove sedmice.

BIK

Ljubav: Srijeda je dan kad Venera pravi dosta napet odnos sa Neptunom, što može da donese nemire do kraja sedmice u vašem emotivnom životu. Ne mora da partner bude inicijator tih nesigurnosti, moguće je i da se pojavi i neka druga osoba, koja vas zainteresuje. Ipak, u pitanju je loš aspekt, pa od novih mogućnosti nema ništa. Ukoliko ste slobodni, ne ulažite velike nade u nove veze, za koje mislite da mogu biti dugoročne. Pričekajte Novu godinu za ozbiljnije ljubavne priče.

BLIZANCI

Ljubav: Pozicije na nebu ove sedmice idu vam u prilog u vezi ljubavi i ljubavnih tema. Moguće je i da tokom posljednjeg dana ali i sljedećih koji kreću u novoj godini i upoznate nekog ili se sretnete ponovo sa nekom osobom koju ste simpatisali. Imate dosta lijepih ideja, šarmantni ste i plijenite pažnjom i pričom druge, pa iskoristite to tokom naredne sedmice.

RAK

Ljubav: Pun Mjesec u srjedu donosi maksimalnu osjetljivost i fokus na ljubav. Emotivna priča u kojoj ste dobija na intenzitetu. Ukoliko ste slobodni, otvoreni ste za novu vezu, flert i dijeljenje ljubavi sa nekim. Moguće je da upoznate nekog i preko interneta. Ćaskajte, pričajte i družite se, koliko vam dozvoljava trenutna situacija, jer Pun Mjesec baš kreće iz vašeg znaka, što znači da se aktivira vaša kuća partnerstva.

LAV

Ljubav: Pun Mjesec vas aktivira da pokažete svoje emocije i da definišete u emotivnom smislu neke odnose. Bitno je da vi sami sebi znate objasniti emocije, šta osjećate prema nekom. Neke tajne ili laži će biti otkrivene.

DJEVICA

Ljubav: Vladar vašeg polja partnerstva je aktiviran na više polja. Moguće je da partner nešto krije ili nešto ne želi da vam kaže. Vi ste stabilni i ne reagujte sumnjom, dok se sam partner ne otvori. Ako ste slobodni, lijepa sedmica pred vama, naročito u emotivnom smislu lijep dan je prvi dan nove godine, kad može da se pokrene neko dopisivanje ili susret sa interesantom osobom.

VAGA

Ljubav: Od srijede imate napetost u sebi, što se tiče ljubavi. Moguće je da ćete biti neodlučniji nego inače, a njaveću sumnju imate u samu sebe, jer ne znate da li pravite dobre korake u odnosu. Ukoliko ste slobodni, najbolje je da ovu nedjelju posvetite sebi i odnosu sa samom sobom. Prijat će vam samoća.

ŠKORPIJA

Ljubav: Vrlo ste stabilni po pitanju ljubavi, a to znači da ako ste u vezi, zacrtali ste put kojim idete sa partnerom. Ako ste slobodni dolazi vrijeme akcije, jer imate tačno na umu koga i šta želite u svom životu, tj. pored sebe. U kući partnerstva ima disbalansa, tačnije osoba koja je nasuprot vas još uvek nije sigurna, kao vi. Pustite da vrijeme odradi svoje.

STRIJELAC

Ljubav: Ove sedmice vaš vladar miruje, a i kuća partnerstva i ljubavi su dobro postavljene. Možete očekivati miran i lijep period tokom nedelje. Savjet je ukoliko ste u vezi da je malo osvježite nekim izletom ili odlaskom na neko romantično mjesto.

JARAC

Ljubav: Pun Mjesec ove srijede direktno aktivira vas i vašu kuću partnerstva. Došlo je vrijeme odluka, definisanja i spoznaja, jer pun Mjesec uvijek donosi maksimalno osvjetljenje tame, nejasnih misli, emocija ili stanja. Pa i vi, kao i vaš partner ako ste u vezi, morate definisati kojem pravcem dalje. Ukoliko ste slobodni, vrijeme pred vama je dobro za osvješćenje svojih potreba i želja oko novog partnera kojeg želite da pustite u život.

VODOLIJA

Ljubav: Od prvog dana nedjelje, kreću lijepa dešavanja. Moguće je i da probudi zaljubljenost, sreća i radost kad ste sa nekim. Takodje, ukoliko ste u dužoj vezi stoje vam lijepi i romantični dani. Skladni ste sa voljenom osobom i to vam daje snagu i osjećaj spokoja.

RIBE

Ljubav: Vaš vladar ove sedmice pravi napet aspekt sa planetom ljubavi. To može da znači da ste nezadovoljni, pretjerano osjetljivi ali i da vi nešto krijete. Tačnije, krijete svoja iskrena osjećanja, pa ako ste duže vrijeme u vezi sa nekim, onda vam je postalo dosadno i nešto bi da mijenjate, a ako ste slobodni, nezadovoljni ste svojim statusom. Iz kože se ne može pobjeći, ali može u maštu i snove. Ipak, Pun Mjesec koji pada u sredu, aktivira u pozitivnom smislu vašu kuću ljubavi, tako da je ovo samo prolazna faza u vašem odnosu.

Izvor: Mogu ja to sama/Astrolog Nastaša Panić

