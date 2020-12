Kako postati žena kojoj ni jedan muškarac nebi odolio

Da znamo da ih razlikujemo i pravilno da ih definišemo te da znamo da kontrolišemo naše misli i ponašanje. Emocionalna inteligencija nam je potrebna da bismo jasno razumjeli svoje misli i osjećanja i prenijeli ih drugima. Bez ovoga nam ništa neće pomoći da dobijemo ni jednog muškarca.

Ako želite da razvijete svoju emocionalnu inteligenciju i budete žena kojoj ni jedan muškarac neće moći da odoli evo šta treba da uradite. Podignite svoju samosvijest; To je sposobnost prepoznavanja, procjene i kontrole vaših osjećaja. Kad to počnete raditi, moći ćete bolje razumjeti svoje emocionalne reakcije i kako one utječu na druge ljude.

Poboljšajte svoju emocionalnu samoregulaciju; Kada naučite da budete svjesni svojih osjećanja onda možete da upravljate njima i moći ćete da ih usmjeriti gdje god želite. Preispitajte svoju motivaciju; Emocionalna inteligencija zahtjeva da jasno razumijete svoje ciljeve i pomaže vam da ih postignete.

Razmislite, da li vas zaista zanima određeni muškarac sa kojim se zabavljate ili je to samo zato što ne želite biti sami? Takođe morate pratiti svoje misli i prepoznati da li su one pozitivne ili negativne. Na primjer, kada se čovjek nasmije, da li razmišljate o tome koliko je čudan njegov smijeh ili kakav dobar smisao za humor ima?,piše Infpult

Kad mu telefon omete pažnju, smatrate li to odmah nepoštovanjem ili mislite da mu se možda nešto dogodilo? Prilagodite se talasu emocija; Da biste to učinili, pratite riječi i ponašanje ljudi i bit ćete u mogućnosti kontrolisati svoje neverbalne signale koje mu šaljete.

Empatija će vam pomoći da prepoznate potrebe muškarca i što vi budete bolje razumjeli ono šta njega zanima imaćete više šansi kod njega. Poboljšajte svoje komunikacijske vještine; Zapitajte se da li jasno komunicirate ili on mora da pogađa šta mislite i šta ste htjeli reći. Uzmite u obzir njegovo gledište, čak i ako se ne slaže sa vašim da biste pronašli kompromis.

