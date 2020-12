Mama dala istetovirati pjegu na uhu sina blizanca, radi razlike, a svekrva joj poludjela na to

Mama je priznala da je tetovirala jednog od dvojice sinova blizanaca kako bi ih mogla razlikovati, no suočila se s burnom reakcijom svoje svekrve kad je ona za to saznala. Adam i Jack mami su zadavali brigu jer Jake zbog zdravstvenog stanja redovito mora dobivati jednu injekciju tjedno, a kasnije će morati biti na tabletama, pa ga je 31-godišnja majka tetovirala, kako bi bila sigurna da će pravi sin dobiti injekciju.

Kad se vratila na posao, njena svekrva trebala je preuzeti brigu o njima i bila je vrlo sretna što je dobila tu priliku, sve dok jednog dana nije sve pošlo po zlu. Mama je podijelila problem na Redditu:

– Radila je sve dobro do prije mjesec dana, kad je dala injekciju pogrešnom djetetu. Odmah je primijetila grešku i nazvala 911 i dječaci su prebačeni u bolnicu. Kad sam stigla tamo, Adam je dobio protulijek i obojica su s veseljem pila sok, uživajući u pažnji. I dok je liječnica uvjeravala da je to sporo djelujući lijek i da bi u najgorem slučaju za nekoliko dana dobio proljev, svekrva je bila sva izvan sebe. Nastojala sam joj olakšati brigu, ali više nije htjela čuvati djecu, pa smo ih dali u vrtić – napisala je mama.

I medicinska sestra u vrtiću bila je zabrinuta zbog toga što pomiješa dječake, ali nije htjela da zadrže oznake s imenima na odjeći. Nakon razgovora s liječnikom, preporučili su im medicinsku tetovažu za Jacka, kako ga više ne bi mijenjali s bratom, prenosi “24sata“.

– Objasnili su da će to biti mala pjega na površini kože koja se lako napravi dok je dijete pod blagom sedacijom, slično kao kad je kod stomatologa. Tako nešto obično izblijedi za 2 do 3 godine, no do tad su trebali razviti više razlitih osobina, pa će ih biti lakše razlikovati – piše mama.

Nakon razgovora sa suprugom, Jack je dobio smeđu pjegicu na ušnoj resici promjera 2 milimetra, za koju je trebalo 30-ak minuta, bez da je osjetio.

– No, čim je svekrva to čula, izbila je svađa. Pokušala sam joj objasniti, no izbezumila se i stavila djecu pred sebe te im skidala odjeću da vidi po čemu se razlikuju, uvjerena da sam otišla predaleko u tetoviranju. Na kraju sam joj pokazala pjegicu i ostala je zbunjena, no i dalje ne odustaje i govori da sam otišla predaleko. Kome god objasnim zašto sam to učinila, ljudi na kraju razumiju, ona nikako i stalno ponavlja da nisam smjela mijenjati njegovo tijelo – piše majka.

Dodaje kako i dalje misli da nije učinila ništa loše. Ta će pjegica izblijediti, kad napune 5 godina, neće se ni vidjeti, kao da je nikad nije ni bilo.

Njezin je post brzo prikupio više od 2000 komentara, a jedan od komentatora kaže: ‘Vaša svekrva gotovo je nehotice ubila vaše dijete, a bijesna je zbog male neinvazivne tetovaže. Pa, niste mu tetovirali orla na leđima!’. Nije kao da si mu tetovirao orla na cijelim leđima.

Većina komentatora slaže se s time, a jedan ističe kako bi ‘radije tetovirao dinosaurusa iz crtića Barney na cijelom tijelu djeteta, nego riskirao da mu netko pogrešno da lijekove’.

– Kad bude stariji, Adam će voljeti pričati o tome kako je prvu tetovažu dobio kad je imao samo godinu dana – stoji u jednome komentaru, dok jedan od komentatora kaže kako je baka vjerojatno ‘starog kova’, pa čim je čula riječ ‘tetovaža’ , uzrujala se, no šteta je što se kasnije nije ispričala.

– Trebali ste mališanu možda istetovirati lubanju u plamenu, ili nešto slično, da se ima zbog čega ljutiti – komentirala je jedna žena, prenosi The Sun.

Facebook komentari