Žene otkrivaju: Ovako izgleda loš odnos

Šta je zapravo loš se*s? Sve to varira od osobe do osobe. Rijetko ko ima savršen seks s novom osobom odmah prvi put, potrebno je vrijeme kako biste upoznali nečije tijelo i videli šta odgovora vama a šta partneru, piše “Živim.hr“.

A dok do toga ne dođe, loš seks možda je bio i na vašem meniju.

Evo kako žene opisuju loš se*s:

KLITORIS, A ŠTA JE TO?

“Nije sramota ne znati, pa čovjek uči dok je živ, ali kad je muškarac pun sebe, a nema pojma šta radi, e onda mi se roletna odmah spusti. Ne samo da nije znao gdje je klitoris, već uopšte nije bio svjestan koliko je osjetljiv. Promašio ga je ohoooo i kad sam nježno htjela da ga uputim na ‘pravi’ put, postao je bahat. Nevjerovatno, on kao sve zna. Najlošiji seks u životu definitivno.”

S*KS S BUŠILICOM, NE HVALA

“Imala sam osjećaj da imam seks sa pneumatskom bušilicom. Zabijao se kao da nastoji da obori neki rekord. Znate taj ‘se*s’, kao u porno filmovima. Kad sam mu rekla da malo uspori ritam, se*s je postajao sve bolji. Uvijek govorim: Vježbom do savršenstva.” piiše “Prva“.

ČEKAJ, GOTOVO JE!?

“Najlošiji seks koji sam imala bio je sa super zgodnim frajerom kog sam upoznala u teretani. Flertovali smo nedjeljama i nakon nekog vremena konačno smo izašli na dejt, pa na još jedan, i još jedan… Tip je bio super zabavan i duhovit, ali seks… Jao! Neprijatno mi je da o tome pričam. Nije ni ušao u mene, a bio je gotov. Predigra je trajala duže i mislim u sebi: ‘Konačno frajer koji zna koliko je predigra bitna.’ Ali odjednom stenjanje, grčenje, grimase… Čekaj, to je to!? I dok sam se ja trudila da budem ‘cool’ u vezi toga, on više nije mogao da me pogleda. Nikad mi se nije javio. A ništa, promijenila sam teretanu.”

KAO DA SAM IZAŠLA IZ TUŠA

“Normalno je da se ljudi znoje, ali ono što sam ja doživjela nije bilo normalno. Kapalo je s njega. Kad smo završili, bila sam natopljena kao da sam izašla iz tuša. Nikad mu to nisam prigovorila…”

GDJE SE GASIŠ?

“Ok, malo razgovara tokom seksa je dobrodošlo, ali čovječe, ne moraš da mi prepričavaš šta si jeo na poslu, a potom da imaš monolog o mojim čvrstim grudima. Seks je bio dobar, ali nisam mogla u potpunosti da uživam jer se on nije gasio. I čak kad sam nonšalantno prešla prstima preko njegovih usana, frajer nije ućutao.”

PREVIŠE SE TRUDIO

“Može ova poza, a ova, je l’ ti ovo odgovara, a ono prije, a ono od prije 10 minuta, uživaš li, hoćeš li da usporim, da ubrzam, jesam li grub, da li je možda prenježno… Nisam dostigla vrhunac.”

