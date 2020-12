Zbog njih imunitet može drastično da oslabi: Da li i vi imate ove navike?

U ovom periodu, kada je epidemija korona virusa u punom jeku, jak imunitet je prioritet. Da li ste znali da određene navike i neka osjećanja mogu da naruše imunološki sistem i učine telo manje otporno na bolesti i viruse?

Da bi tijelo moglo da se odbrani, neophodno je redovno vježbanje, dovoljno sna i dovoljan unos vitamina, kažu ljekari.

Pored toga, poželjno bi bilo da iskorenite sljedeće navike i poradite na osećanjima:

1. Dugo sjedenje

Odsustvo fizičke aktivnosti čini nas manje otpornim, ali i duže bolesnim ako virus uspe da nas napadne. Jedno istraživanje objavljeno u britanskom “Žurnalu sportske medicine” pokazalo je da su infekcije respiratornog trakta trajale 42% duže kod ljudi koji nisu vežbali, i imali su jače simptome od onih koji su aerobne vježbe radili pet puta nedeljno.

2. Skloni ste stresu

Nije lako ostati imun na stresne situacije, ali ukoliko želite dobro zdravlje morate naučiti da se bolje nosite sa njim. Konstantna izloženost stresu može da napravi pravu pometnju u organizmu, piše “Stil Kurir“.

Studija objavljena u žurnalu “Proceedings of the national academy of sciences” pokazala je da ljudi koji imaju dugoročan stres imaju više šanse da obole od prehlade.

3. Usamljenost

Petogodišnjim istraživanjem je ustanovljeno da su osobe koje se osjećaju usamljeno podložnije virusima i prehladama.

Usamljene osobe, pokazala je studija, imaju viši nivo hormona norepinefrina. Ovaj hormon podstiče telo da proizvodi bijele krvne ćelije koje se “bore” protiv povreda ili oštećenja, ali istovremeno usporava dio imunog sistema koji se bori protiv virusa.

Kada se osjetite usamljeno ili tužno, pozovite prijtelja ili nekog člana porodice. To je najbolji način da pomognete jačanju imunog sistema. Podrška dragih ljudi je u ovom momentu od izuzetnog značaja.

Facebook komentari