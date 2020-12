Noge vam trnu tijekom sjedenja na WC školjci? Evo što vam tijelo pokušava reći

Portal Livestrong je razgovarao s Niketom Sonpalom, internistom i gastroenterologom sa sjedištem u New Yorku, kako bi shvatili zašto se to događa, ali i kako to spriječiti.

“To se događa kada se naprežemo prilikom obavljanja velike nužde, čime se povećava pritisak u trbuhu i pritisak kralježnice”, kaže dr. Sonpal te objašnjava: “Ovaj pritisak može ponekad uzrokovati pomicanje kralježničkih diskova prema živcima u kralježnici, što dovodi do utrnulosti, slabosti i trnaca u nogama i stopalima.”

Također, ako imate loše držanje tijela, veća je šansa da ćete iskusiti trnce u nogama.

“Sjedenje na WC školjci u neugodnom položaju može stisnuti živce ili krvne žile, što rezultira osjećajem bockanja igala”, kaže dr. Sonpal.

“Većina ljudi ima tendenciju pogrbiti se tijekom obavljanja velike nužde, što ometa protok krvi u živcima u zdjelici (ti se živci protežu i do nogu, što objašnjava zašto netko može osjetiti trnce čak i u prstima)”, dodaje, piše “Index“.

Također, ovaj problem se dodatno pogoršava ako predugo sjedite na WC školjci. Dakle, ako se borite sa zatvorom, mogli biste primijetiti utrnulost donjeg dijela tijela.

Kako spriječiti trnce u nogama

Iako ovo nije nešto zbog čega se trebate brinuti, postoje načini na koje možete spriječiti trnce u nogama i stopalima kad ste na zahodu.

1. Nemojte biti pogrbljeni

“Sjedenje u pogrbljenom položaju može biti teško za mišiće zdjelice, sprječavajući debelo crijevo da se potpuno opusti i bez napora istisne stolicu”, kaže dr. Sonpal.

“Najbolji način da spriječite gubitak osjećaja u nogama i stopalima je sjedenje u pravilnom, opuštenom položaju”, koji je, prema dr. Sonpalu, uspravan s koljenima višim od kukova.

2. Ne zadržavajte se

Sonpal vam preporučuje da “izbjegavate provoditi duže od pet do 10 minuta na zahodskoj školjci, a ako se naprežete da biste obavili veliku nuždu, ustanite i pokušajte ponovno za 15 minuta”.

Zapamtite, “pražnjenje crijeva trebalo bi biti lako, brzo i bez napora”, kaže Sonpal, dodajući da ćete možda trebati unijeti više vlakana i vode u svoju prehranu kako biste olabavili i omekšali stolicu.

3. Stolčić za noge

“Stolčići za noge mogu pomoći da rektalni kanal bude otvoreniji, što znači manje naprezanja, lakše pražnjenje crijeva i manje vremena provedenog na zahodu”, kaže dr. Sonpal.

Riječ je najčešće o plastičnim stočićima koji vam omogućuju da na njih stavite stopala kako bi vam noge bile u prirodnijem položaju za obavljanje velike nužde.

4. Isprobajte toaletni jastuk

Toaletni jastuci ili obložene WC školjke “također mogu pomoći poboljšati protok krvi u stopalima”, kaže dr. Sonpal.

Facebook komentari