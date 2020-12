Bivša žena jednog od najpoznatijih robijaša u Norveškoj: Zikrija je organizirao vehabije u Dramenu, ali ih je policija pohapsila

Bura oko Zikirije Krkića koji je u Norveškoj prvostepeno osuđen na 21 godinu zatvora zbog dvostrukog ubistva ne stišava se, a slučaj izaziva veliku pažnju kako u BiH, tako i u Skandinaviji.

U razgovoru za „Avaz“ Krkić koji se nalazi u jednom od najstrožijih zatvora u Norveškoj „Ringerike“ kazao je da je osuđen na osnovu pukih indicija. Njegov advokat Ojvind Bratlien uložio je žalbu koja je uvažena pa sada Krkić u sudu u Dramenu očekuje novo suđenje.

Krunski svjedok

Krkićeva supruga Džavida Menković, bila je jedan od krunskih svjedoka na suđenju za dvostruku likvidaciju, ali i za nasilje u porodici zbog kojeg je Krkić osuđen na šest godina zatvora.

Ona je po prvi za jedan medij ispričala svoju stranu priče, koja je zaista šokantna.

Naime, prema navodima tamošnjeg tužilaštva Krkić je familiju tjerao da žive po Šerijatu, a ako tako ne postupe tukao ih je i fizički kažnjavao. Krkić je tokom suđenja svoju suprugu optužio da je zbog novca svjedočila protiv njega te da se zbog nje nalazi u zatvoru. Također je tereti da je uzela njegovh 100. 000 eura koje je dobio od osiguranja jer je ostao invalid na poslu.

U izjavi za naš portal Dževida Menković kaže da je život sa Zikrijom bio patnja.

-Želim da se i ja jednom javim i prvi put da dam svoju izjavu. Ali, samo istinu, jer mi je dosta laži od dotične osobe. Kao prvo, mi nismo nikada bili vjenčani, a zašto, jer je dotični bio vjenčan sa jednom gospođom iz Prijedora – kaže za „Avaz“ Menković.

Ona je navela niz jezivih podataka iz života jednog od najpoznatijih zatvorenika u Norveškoj, a s kojim je dugo živjela.

-Kada je izašao iz logora nisam vjerovala da je to on. Svi su bili mršavi, a on jedini debeo. Kada sam ga pitala „od kud da si toliki“ odgovor je bio „dali su nam tablete“. Ali, onda sam se 25 godina kasnije srela s nekim osobama koje su mi rekle da je on i u logoru radio sa četnicima – kaže Menković.

Izbjegavao zatvor

Na ratište je kako tvrdi otišao, jer je trebao u zatvor.

-U Norveškoj je isto bio da bi izbjegao zatvor. Tamo je bio dok je imao novca, jer mnogi su potvrdili da se samo opijao i kurvao sve dok nije novac potrošio i odmah se vratio kad nije imao više para. Sin i ja smo ostavljeni u Norveškoj bez ičega – pojasnila je Menković.

Ona kaže da je porodično nasilje istina, te da postoje brojne izjave u policiji koje su dale komšije, školski učitelji te socijalni radnici.

-Za njega je to sve laž. Kao što je laž kada navodi da sam živjela slobodno. Šta to znači za njega. Biti slobodan da ti niko ne smije doći, da nigdje ne smiješ otići…Kod roditelja nisam smijela otići devet godina. On navodi neke prijateljice, što nije naveo imenom i prezimenom da i ja znam. To je njegov vehabijski život, samo on i niko više. A osuđeni Bosnić (Bilal op.a.) je više puta dolazio u stan kod nas. Dogovarali su se da se preseli i napravi kuću kod njega, jer su bili najbolji prijatelji – kaže Menković,piše Avaz.

Napadao ljude i govorio “oni nisu muslimani”

Ona tvrdi da je Krkić čak otvorio i džamiju u gradu Dramenu gdje su živjeli.

– Norveška policija je to sve zatvorila i ratjerala njega i njegove istomišljenike. U Norveškoj je bio više puta u zatvoru, ali po njegovom on je uvijek nevin i uvijek su drugi krivi. A, koliko prijatelja ima u Kozarcu i okolini da nam nije niko nikad dolazio, jer ni sa kim nije bio dobar i uvijek je napadao narod i govorio „oni nisu muslimani“ . On je mene optužio da sam mu uzela 100. 000 eura, voljela bih da jesam, ali na žalost ništa od toga, jer mogu da dokažem, a on neka dokaže suprotno. Ja vam mogu knjigu napisati o mom životu, ako ga mogu nazvati životom. A, što se tiče ubistava u Trnopolju, ja mislim da ima Norveška dovoljno dokaza i da je malo dobio zatvora – kaže na kraju razgovora Menković.

