ROBBIE OTKRIO ZAŠTO VIŠE NE JEDE RIBU: ‘SKORO SAM UMRO OD TROVANJA TEŠKIM METALOM‘

Iskustvo s hranom koje je doživio Robbie Williams može se opisati riječima – vjerovali ili ne, ali uspjelo mu je! Pjevač je otkrio da se odrekao ribe i morske hrane i sada jede namirnice isključivo biljnog porijekla. Williams je o svojim prehrambenim navikama razgovarao u radijskoj emisiji te otkrio da je jeo toliko ribe da se uspio otrovati živom.

“Jeo sam ribu dva puta na dan i imao sam otrovanje i najveću razinu žive u krvi koju su doktori ikad vidjeli”, kazao je bivši član Take Thata. Kako je po prirodi veseljak i u tome je pronašao nešto dobro. “Prvo što sam pomislio kad sam to čuo je – pobijedio sam! To radi moj ego. Imam najvišu razinu žive – hmm jeste rekli najvišu? Hvala! Doslovno sam osvojio Merkurovu nagradu”, našalio se Robbie o svojoj kompetitivnoj prirodi.Od ozbiljnijih posljedica otrovanja spasila ga je supruga Ayda Field Williams, koja ga je i navela na to da testira razinu žive u krvi.

Spasila ga žena

“Testirao sam razinu žive jer je moja žena neurotična i stalno ide na sve moguće testove. I hvala bogu, jer mogao sam odapeti od otrovanja živom i arsenom”, zaključio je glazbenik. Nakon što je dobio rezultate “prebacio sam se na biljnu dijetu od idućeg dana”,piše Jutarnji

Kako ništa previše nije dobro, tako ne valja pretjerivati ni s inače zdravim namirnicama poput plave ribe. Simptomi trovanja živom, koja se u tijelu nakuplja kroz dulji period vremena, uključuju depresiju, anksioznost, tremor, razdražljivost, probleme s pamćenjem, slabost u mišićima, promjene vida i probleme s govorom i slušanjem.

Facebook komentari