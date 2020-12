Ljubavna astro analiza za Januar: Šta mogu u ljubavi da očekuju Rak, Lav i Djevica

Rak: Pružite svom partneru svu moguću pažnju i na taj način mu se zahvalite za sve što čini za vas. Za mnoge Rakove ovo će biti veoma nestabilan period. Osjećaće pritisak kod kuće i željeće da naprave neke promjene u svom životu.

Ovo će biti idealan period za slobodne Rakove da upoznaju novog partnera. Bićete veoma privlačni suprotnom polu i znaćete to da iskoristite na pravi način. Veoma lako ćete prepoznati signale koje vam budu slali potencijalni partneri.

Lav: Mnogi Lavovi će željeti da naprave neku promjenu u svom izgledu, što bi se moglo dopasti suprotnom polu. Imaćete jedan veoma prijatan susret sa jednom Vagom ili Vodolijom. Oni koji su u vezi će dobiti neočekivanu pažnju od partnera.

Nemojte da je preispitujete, već uživajte u pažnji koju dobijate od svog partnera. Oni koji su u skorije vrijeme uplovili u novu vezu bi mogli da posumnjaju u iskrenost partnerove ljubavi. Moraćete da donesete važnu odluku po tom pitanju, ali prije toga pažljivo razmislite o svemu.

Slobodni Lavovi ne bi trebali započinjati novu vezu osim ako nisu u potpunosti sigurni u to. Djevica: One Djevice koje su u vezi ili braku će uživati u ljubavi i pažnji koju budu dobijali od svog partnera. Vaš partner veoma dobro zna na koji način da vas zavede i oraspoloži. Slobodne Djevice bi mogle da upoznaju jednu osobu koja će za njih da bude prijatno iznenađenje, a moguće je da to poznanstvo preraste u nešto više,piše Infpult

Neke od Djevica u zadnje vrijeme izbjegavaju jednu osobu koja već neko vrijeme pokušava da ih zavede, ali na kraju nećete moći da joj odolite i prepustićete se svojim osjećanjima. Pokušajte da se opustite i da uživate u svemu što vam život pruža.

Facebook komentari