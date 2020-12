Naučite kako odabrati idealan parfem : Neka se svi okreću za vama

Korištenje parfema odavno već spada u dio lične higijene.

Sigurno je da imate svoj omiljeni parfem, ali nekada poželite i da promjenite mirisnu notu ili brend. U parfimerijama nerjetko viđate posude sa zrnima kafe na policama. Za one koji ne znaju čemu služe, odgovor je u – neutralizaciji mirisa.

Naime, nakon već četiri isporobana parfema, čulo mirisa više nije u stanju da identifikuje aromu jer su receptori prezasićeni, ali miris kafe automatski neutrališe i vraća osjećaj.

Pri odabiru parfema, najprije je važno da pročitate šta na njemu piše. Što je koncentracija aromata veća u njemu, duže će trajati na koži. Nije rjetkost da ovaj segment diktira i samu cjenu parfema. Evo smjernica i parametara koje treba uzeti u obzir.

Eau de Sport – 1 do 3 posto – manje od dva sata.

Eau de Cologne – 3 do 5 posto – dva do tri sata.

Eau de Toilette – 6 do 12 posto – oko 4 sata.

Eau de Parfum – 15 do 20 posto – oko šest sati.

Perfume – 20 do 30 posto – više od osam sati.

Parfem se nanosi na mjestima gdje se mjeri puls, nikako na odjeću ili ispod pazuha, ali ga možete blago nanjeti i na kosu. A kako da izaberete parfem koji odgovara vašem karakteru, do saznanja su došli stručni timovi.

Citrusna nota, osvežavajuća najprije odgovara poslovnim, inteligentnim ženama, onima koje su samosvjesne i ne plaše se iskušenja.

Cvijetni mirisi priliče živahnim, pomalo infatilnim ženma, ali i romantičnim damama.

Drvenasti parfemi odgovaraju suzdržanim damama prefinjenih manira, koje zaslužno nose titulu dame., prenosi “Avaz“.

Orijentalna nota namenjena je senzualnim ženama, mističnim i onima kojima je zima najomiljnije godišnje doba.

Aromatični parfemi odgovaraju kreativnim damama, željnim avanture i inovacija.

Kada je jači pol u pitanju, i za njih smo odabrali mirisne note prema karakternim crtama:

Osvježavajući parfemi su namenjeni mladim muškarcima, sportskim tipovima koji su spremni na avanture.

Drvenasta nota odlično će pristajati stabilnim, smirenim muškarcima koji teže komforu.

Aromatične note biraju poslovni, biznismeni i oni koji odišu samopouzdanjem

Kao i kod mnogih stvari poput šminke i nakita, i kod parfema se držite pravila “manje je više”. Blago ga nanesite u manjoj količini i imaće pun efekat. Zapamtite, isti parfem neće isto mirisati na svakoj koži i to zavisi od niza faktora – tipa kože, godišnjeg doba, metabolizma… Takođe, imajte na umu da čulo mirisa najbolje funkcioniše deset sati nakon buđenja, zato ne hitajte u parfimeriju čim ustanete iz kreveta.

Facebook komentari