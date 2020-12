Šestogodišnjak potrošio 25.000 KM na mobilnu igru preko mamine kartice

Majka iz Connecticuta ostala je u šoku kad je otkrila da je njen šestogodišnji sin koristio njenu kreditnu karticu kako bi potrošio malo bogatstvo na svoju omiljenu igru tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

U julu ove godine Jessica Johnson, posrednica u prometu nekretninama iz Wiltona, otkrila je kako su joj nestale znatne svote novca s računa. Prvo je 41-godišnja majka mislila kako je riječ o prevari pa je nazvala banku i podnijela prijavu. Dotad, sumnjivi troškovi iznosili su 16.293 dolara (oko 25.000 KM), no tek u oktobru banka ju je obavijestila kako su troškovi opravdani te da mora kontaktirati Apple.

Johnson je shvatila da je novac potrošio njen šestogodišnji sin tek nakon što je kontaktirala Apple i vidjela popis troškova kreditne kartice. Kad je vidjela ikonu Sonica, znala je da je kriv njen sin George. Nažalost za njih, bilo je prekasno za učiniti išta jer je Apple odbio napraviti povrat novca zato što se nije žalila u roku od 60 dana, prenosi “Index“.

“Rekli su mi da ne mogu napraviti ništa jer nisam zvala u roku 60 dana od potrošnje”, izjavila je Jessica za New York Post. “Razlog zašto nisam zvala je jer su mi iz Chasea rekli da je vjerovatno riječ o prevari.”

spostavilo se da je, budući da ni Jessica ni njen suprug nisu aktivirali nijednu preventivnu postavku na svom računu, šestogodišnji George imao mogućnost korištenja njene povezane kreditne kartice te je kupio pomoćne pakete vrijedne hiljade dolara u svojoj omiljenoj mobilnoj igri Sonic Forces.

Počeo je s crvenim prstenovima od 1,99 dolara i brzo došao do zlatnih po 99,99 dolara, jer što je više trošio, više je likova i karakteristika otključavao u igri. “Kao da je vukao crte kokaina i to sve veće i veće”, našalila se Jessica. “Očito, da sam znala da postoje opcije za to, ne bih dopustila šestogodišnjaku da napravi račun od gotovo 20 hiljada dolara za virtuelne zlatne prstenove”, dodala je.

Jessica kaže i kako krivi Apple i tvorce igre, nazvavši aplikaciju predatorskom te dizajniranom da tjera djecu da kupuju stvari. Drugim roditeljima sad poručuje da provjere postavke na svojim računima kako se i njima ne bi dogodilo slično,

“Koja odrasla osoba bi potrošila 100 dolara na škrinju virtuelnih zlatnih novčića?” rekla je Jessica. “Moj sin nije razumio da novac nije stvaran. Kako i bi? Igra igru s crtanim likovima u svijetu za koji zna da nije stvaran. Zašto bi novac njemu bio stvaran? To bi zahtijevalo veliki kognitivni skok.”

