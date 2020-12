8 znakova da ste loši u krevetu: Kada i kako žena griješi u intimnom odnosu!

Muškarci su otkrili da su ovo najčešće greške koje žene prave u krevetu:

1. Vaša spavaća soba više liči na kancelariju nego na sobu.

Ako u spavaćoj sobi držite računar, fascikle i ostale stvari potrebne za posao, to može da našteti vašem seksualnom životu. Zapamtite: vaša spavaća soba treba da služi samo za spavanje i vođenje ljubavi. U njoj ne smeju da budu stvari koje vam odvlače pažnju, a možete je opremiti igračkama za seks i knjigama sa tom tematikom.

2. Oralni se*s vam je tabu tema.

U seriji “Seks i grad” junakinja za oralni seks kaže: “Recimo da ovo nije moja omiljena zabava, ali s pravim momkom može biti prijatna zabava.” piše “Stil Kurir“.

Ne tretirajte oralni se*s kao se*sualnu izopačenost, jer svog muškarca treba da volite cijelog. I u se*su se koristi cijelo tijelo.

3. Prekomjerna čistoća

Skok iz kreveta u pravcu kupatila odmah poslije seksualnog odnosa nije baš najatraktivnija slika za muškarca. Ostanite samo još malo duže sa partnerom u krevetu, podijelite zagrljaj, poljubac, a nakon toga možete da idete na tuširanje.

4. Preterana opuštenost kod kuće

Nije prirodno da se šetkate po kući u donjem vešu, ali trenerka, maska na licu i čupava kosa nije baš ideal seksualnosti. Potrudite se da i kod kuće izgledate pristojno. Naglasite onaj dio tela koji vaš muškarac najviše voli.

5. Često spominjete bivšeg

Ni jedan muškarac ne voli da ga poredite sa nekim drugim. Bivšeg ostavite u prošlosti. Nikad ga ne spominjite – nikad.

6. Se*s nije lansiranje šatla

Svaki put pre intimnog odnosa vi popravljate šminku, dugo perete zube, češljate kosu, stavljate parfem. Sve je to lepo, ali spontanost je najjači stimulans za muškarca.

7. Se*s kao dobročinstvo

Ako niste za se*s, a vaš muškarac jeste, nikad ne pristajte na se*s kako biste njemu udovoljili, jer se*s nije dobročinstvo. Kakav će biti vaš intimni odnos ako nevoljno pristajete na njega? Za muškarca je bitno da i vi uživate koliko i on i zato ostavite se*s za vreme kada ste oboje raspoloženi. Ali ne dozvolite da se to dešava svake prestupne godine.

8. Dopuštate da on uvek bude taj koji pokreće se*s i koji vodi ljubavnu igru

Nekad to morate biti i vi. Valjda se i vama vodi ljubav? Valjda i vi želite neku posebnu pozu ili ljubavnu igru? Probudite svoje seksualne nagone i uživajte onako kako vam se u trenutku prohte. Nekad on vodi, a nekada vi. Svideće se to i vama i njemu, verujte nam.

