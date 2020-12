Niko neće otići od onog kraj koga mu je lijepo: Lekcije koje su me naučili pogrešni muškarci

Propale veze nam ostavljaju mnogo boli, nesigurnosti, ponekad i krivice, ali isto tako i dosta mudrosti. Umjesto da se pitate zašto je veza završila, bolje je fokusirati se na to šta možete da naučite iz svake. Strast ne traje vječno: Ono što osjećate na početku veze će ispariti poput dima.

Ostat će tu nešto emocija ali strasti mnogo manje. I to ne treba da vas plaši, jer u pravim ljubavnim vezama tu strast će zamijeniti čista ljubav i povjerenje, a to je ono najljepše u vezi. Ljudi ne pripadaju vama: Kada ste u vezi, često mislite da partner pripada samo vama.

Što prije shvatite da ljudi nisu “imovina” to bolje. To znači da nemate pravo upravljati njihovim životima, navikama i osobinama samo zato što ste možda dugo u vezi. Sljedeća, i veoma bitna lekcija – Niko neće otići od onog kraj koga mu je lijepo:

Ako vaš partner ne uživa sa vama, stalno prijeti kako će vas ostaviti, ili sitnim znakovima pokazuje to – to je jasan znak da mu tu nije ni mjesto. Onaj ko uživa sa vama neće poželjeti da ode. Možete promijeniti samo sebe: Vi ne možete očekivati da će se neko promijeniti zbog vas niti možete zahtijevati to.

Sve stvari koje se forsiraju na kraju se polome, pustite da stvari idu svojim tokom a vrijeme će pokazati da li je nešto vrijedno vašeg truda i vremena. Kompromis uvijek mora postojati, ali uvijek imajte na umu da u vezi možete mijenjati samo sebe.

Neki ljudi ne zaslužuju da se za njih boriš: Mnogi misle da je ljubav borba; da se u ljubavi moraš boriti da bi te voljeli i da bi sačuvao svoju vezu. Ono što mnogi ljudi ne shvataju jeste da postoje ljudi za koje se ne treba boriti. Ljudi koji vas ne cijene, ne poštuju i koji vas mogu lako zamjeniti – takve ljude treba ostaviti što prije, a ne boriti se za njih, prenosi “Pult24“.

