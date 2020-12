4 znaka Zodijaka čeka sreća tokom praznika

Bez obzira na to da li je vašem znaku predodređeno mir, blagostanje ili neočekivani događaji, svi će se imati čemu radovati što se tiče ljubavi, se*sa i romantike prije kraja godine.

Počevši od 26. novembra, astrolog Klarisa Monahan kaže da će nastupiti drugačiji zodijački period koje će značiti promjene u našem pristupu ljubavi. To možemo zahvaliti Mjesecu u Ovnu koji ima ovakav uticaj na ljude u prazničnom periodu.

Većini će se poboljšati ljubavna situacija

– Kad je Mjesec u Ovnu, skloni smo da budemo impulsivniji prema svojim željama i osjećajima, to nije vrijeme za skromnost ili strpljenje. Što je najvažnije, otkačeni Uran biće nasuprot Venere, planeta ljubavi. Budite otvoreni za hirovitost ovih praznika oko ljubavnih pitanja. S Uranom nikad ne znate šta ćete dobiti – kaže ona za Bustle.

U drugoj polovini decembra neki veliki astrološki uticaji mogu doneti uzbudljiv podsticaj i vašem ličnom životu. Od 15. decembra do 8. januara, Venera će ući u pustolovni znak Strijelca.

Kao što astrolog Kristina Semos kaže, to će nam pružiti osjećaj slobode i lakoće u se*su i ljubavi. Uz to, biće ‘predivan’ Pun Mjesec u Raku neposredno prije Nove godine 29. decembra koji bi trebao koristiti većini znakova.

– Sretan sam što mogu reći da će većina horoskopskih znakova ove sezone praznika imati šta da proslavi u se*su i ljubavi – ističe Semos.

Ali ako bih to morala da suzim, postoji nekoliko znakova koji će najviše koristiti astrološkim uticajima. Kad mnogi od nas učine sve što mogu kako bi ostali na spisku poklona Deda Mraza u ovo doba godine, sljedeća četiri horoskopska znaka najviše će uživati u nestašnim ljubavnim igrama:

Bik

Bik će imati Veneru u Osmoj kući njihove astrološke karte za vreme praznika. Prema Semos, ovaj dio karte vlada se*som, intimnošću i spajanjem s drugom osobom.

– Bićete vrlo se*si i privlačni i moći ćete uspostaviti duboke veze s velikim šansama za budućnost. Samo pripazite da izađete iz spavaće sobe kako biste svojoj porodici čestitali Božić i Novu godinu! – kaže ona.

Lav

Tokom praznika, Lavovi će imati Veneru u svojoj Petoj kući za zabave, zadovoljstvo, kreativnost i pronalaženje prave ljubavi. Srećni Jupiter takođe će ući u njihovu Sedmu kuću predanih veza veći dio sljedeće godine.

– Ako ste slobodni, ovaj uticaj Venere od 15. decembra do 8. januara učinit će da vas svi primijećuju, a vi ćete odabrati svog najpoželjnijeg partnera – kaže Semos.

Ako ste već u stabilnom odnosu, ova Venera faza unijet će više romantike i zabave u vašu vezu.

Vaga

Ako ste Vaga, pripremite se za primanje ranog božićnog poklona iz kosmosa. Prema Semos, ekspanzivni Jupiter i čvrsti Saturn ući će u Vagu u Petu kuću romantike, kreativnosti i ljubavi neposredno prije praznika, a 21. decembra održat će veliki i rijetki susret.

– Ovo će biti prekretnica u pronalaženju ljubavi, spojeva, unoseći više se*sa i užitka u vaš život – kaže ona.

Strijelac

Venera koja voli užitak ući će u Strijelca tačno na vrijeme za praznike. Svi već vole vaš znak, tako da nemate problema s privlačenjem partnera. No, prema Semos, vaš ‘magnetizam i faktor privlačenja’ još će više dolaziti do izražaja od sredine decembra do početka januara.

Uz to, pun mjesec u Raku 29. decembra osvejtlit će vašu Osmu kuću se*sa i intimnosti.

– Velika je vjerovatnoća da ćete imati sreće i osjećati se u odnosu srodnih duša tokom nedelje Nove godine – kaže Semos, prenosi “Krstarica“.

