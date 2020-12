Evo kako da prirodnim putem povećate usne

Nakon pranja zubi očetkajte i usne.

Usne će biti nježnije i ljepše, te će se doimati veće. Četkanje neće samo ukloniti mrtve stanice kože, nego će potaknuti i cirkulaciju krvi, što će pomalo povećati vaše usne.

Napravite piling za usne.

Od šećera i malsinovog ulja napravite pastu, a zatim nanesite mješavinu na usne. Masirajte usne u malim krugovima, a zatim isperite.

Sastojci koji prirodno povećavaju usne

– Eterično ulje cimeta

Ako kapljicu ulja cimeta nanesete na usne to će povećati cirkulaciju krvi, a usne će se doimati veće i ljepše.

– Eterično ulje mente

Eterično ulje mente djeluje na isti način kao eterično ulje cimeta.

– Ekstrakt čilija

Ljuta papričica poboljšava protok krvi i cirkulaciju. Kada se nanese izravno na usne djeluje kako prirodni serum za povećanje usana.

Ipak, budite oprezni, jer eterična ulja u izravnom kontaktu s kožom mogu izazvati alergijske reakcije.

Redovito vježbajte usne

– Zviždite – Osobe koje sviraju neki puhački instrument imaju punije usne, jer redovito koriste te mišiće. Odaberite omiljenu melodiju i zviždite dnevno 3 do 5 minuta.

– Osmijeh i poljubac – Rastegnite usne u veliki osmijeh, a zatim skupite u poljubac. Dok to izvodite stegnite mišiće usana. Ponovite to 20 puta.

Nanesite sjajilo

Na vrh usana nanesite sjajilo i vaše usne će instantno djelovati punije.

Obrubite usne

Vidljivi obrub olovkom za usne nije moderan, ali nanesete li obrub tek nijansu tamniji od ruža ili prirodne nijanse svojih usana postići ćete efekt punijih usana, a usput ćete i ljepše oblikovati usne.

Ljubite se

– Kod prosječne osobe usne se povećaju za oko 1/3 za vrijeme i nakon ljubljenja.

Ne zaboravite piti vodu

Unos vode je bitan. Bez obzira koliko se činilo banalnim, ali ključ mekih i zdravih usana je unos dovoljno vode u organizam. Kada ste dehidrirani i vaše usne to pokazuju, tako što se koža skuplja i postaje sklona ljuštenju. A kada su usne isušene i ispucale, doimaju se tanje, nego zdrave usne.

Prehrana za povećanje usana prirodnim putem

Naravno da sve što stavljate u usta i što jedete značajno utječe na vanjski izgled. Usne nisu iznimka. Ako jedete pogrešnu hranu, krvne žile u usnama se sužavaju i vaše usne postaju sve manje.

Ispod su namirnice koje biste svakako trebali uvrstiti u svoju prehranu želite li punije usne.

– lubenice –

– limun/limunada-

– kuhane zobene pahuljice –

– banana –

– krastavci –

– celer –

– luk, češnjak-

– juha od kostiju-

– borovnice i sok od bornovnice-

– naranče i sok od naranče –

Facebook komentari