1997. godine, ova žena je rodila sedmorke: Evo kako oni danas izgledaju i čime se bave

Bobi i Keni Mekgor očajnički su željeli djecu, ali su se godinama borili sa neplodnošću. Nakon što su nekim čudom dobili djevojčicu, podvrgli su se tretmanu vantjelesne oplodne i svih sedam ugrađenih embriona se “primilo”.

Doktor je predlagao da se neki embrioni unište, kako bi drugi mogli normalno da se razvijaju, ali su Bobi i Keni odustali od te ideje.

Bila je to 1997. godina kada je Keni rodila sedmoro djece. Bilo je to pravo čudo! To su bile prve žive rođene sedmorke. Rođeno je tri djevojčice i četiri dečaka. Bebe su na rođenju imale oko 1,5 kg, ali svi su bili živi. Dvoje djece je rođeno sa dijagnozom cerebralne paralize, ali nakon operacija – uspješno su prohodali.

Svi mediji pisali su o čudu koje je zadesilo ovu porodicu. Međutim, porodica je sada imala problem da obezbjedi finansije za svu djecu. Ali velika zajednica dobrih ljudi obezbjedila je novoj američkoj porodici svu pomoć koja joj je bila potrebna od pelena, pa do kombija, opreme za bebe, kao i ogromne kuće u koju su mogli da se usele, prenosi “Stil“.

Pored kuće, Keni i Bobi su dobili i neograničene zalihe hrane i pelena za svu djecu. Nekoliko univerziteta se javilo sa stipendijama za djecu. Nakon 23 godine, napokon možemo da vidimo kako djeca izgledaju i šta su uradili sa svojim životom:

Natali je bila najbolja učenica u svojoj školi i postala je učiteljica; Brendon je postao vojno lice; Kelsi se bavi pjevanjem; Keni sturdira građevinarstvo; Aleksis koja je rođena sa cerebralnom paralizom želi da postane učiteljica; Nejtan koji je isto rođen sa cerebralnom paralizom studira računarstvo i inžinjering; Džoel isto studira računarstvo..

Slavne sedmorke davno već ne žive sa svojim roditeljima u porodičnoj kući. Kako su otišli na fakultet i kako su se zaposlili, Keni i Bobi se osjećaju usamljeno. Sanjaju o danu kada će dobiti unuke.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari