NUMEROLOŠKA PROGNOZA ZA DECEMBAR: Izračunajte SVOJ bioritamski broj i provjerite šta vas čeka OVOG MJESECA!

Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja.

Na primer, ako ste rođeni 25.8.1976. sabiranjem 2 + 5 + 8 = 15 i svođenjem na jedan broj 1 + 5 = 6 dobijate prvi, bioritamski broj, koji podleže promenama iz dana u dan, iz meseca u mesec.

AKO JE VAŠ BIORITAMSKI BROJ

JEDINICA

Veoma dinamičan mesec u kome ćete pokazati svu snagu svoje mašte, upornosti i inventivnosti. Bićete spremni da se aktivirate na nekoliko paralelnih poslova i kraj perioda možete dočekati prilično iscpljeni. Ne treba da se opterećujete tuđim brigama, jer ma koliko da ste plemeniti i imate potrebu da se mnogima nađete pri ruci, vaša okolina će vaše ponašanje pogrešno shvatiti. Ako želite da budete u dobrom odnosima sa Peticom morate biti strpljivi. Ljubavna veza sa Trojkom i Devetkom može biti sasvim zadovoljavajuća. Privlače vas daleka putovanja i moguće je da ćete imati priliku da negde otputujete kako službeno tako i privatno. Ovo bi mogao biti veoma uzbudljiv mesec po pitanju ljubavi, ulaska u brak ali pokušajte da budete manje preoseljivi i hiroviti.

DVOJKA

Ako ste ikada maštali o velikom novcu pruža vam se prilika da dođete do poveće svote bilo preko nekog novog posla. Mnogo uzbuđenja i mnogo interesantnih prilika na poslu može značiti ne samo nove angažmane nego i novu ljubav. Pre je moguće da vam se dogodi fert ili burna erotska veza nego neki romantičan susret. Doći će do punog izražaja sva dualnost vaše prirode. Malo ko će znati na čemu je sa vama, da li može da se na vas osloni ili ne. Bićete skloni da trošite novac nemilice. Sa ženama ćete biti na ratnoj nozi što je pogrešno jer vam to može doneti ozbiljne probleme, naročito ako ste i sami žena. Budite spremni da se prepustite jednoj Petici i Osmici da vas vode kroz život, ma kog pola da

TROJKA

Ulazite u mesec u kojem vaši talenti i kreativni potencijali mogu da dođu do punog izražaja. Ovo je mesec završetka, nečega ili nekog perioda u vašem životu koji je bio veoma naporan ali i najverovatnije plodonosan. Ako vaš posao podrazumeva rad sa mnogo ljudi, putovanja, rad sa strancima, privešćete poslove kraju i bićete uspešni. Ukoliko vam neko predloži novo radno mesto, naročito jedna Šestica, verovatno se nećete previše dvoumiti. Bićete u prilici da se sa nekim dogovarate o veoma važnim pitanjima kako u vezi sa poslom tako i u okviru porodičnog i privatnog života. Pokazaćete koliko umete da budete strpljivi i tolerantni što će vam doneti popularnost među kolegama. Stalni partner će biti oduševljen promenom vašeg raspoloženja i mnogi predstavici vašeg znaka će planirati brak, naročito ako su dugo u vezi. Ukoliko ste slobodni moguća je veoma lepa romansa ili ljubav na prvi pogled.ČETVORKA

Cela godina je za vas veoma uzbudljiva a ovaj mesec bi mogao po mnogo čemu biti i mesec nekog novog početka. Ukoliko treba da rešavate pitanje svog statusa, bilo da se radi o poslu, emotivnoj vezi, stambenom pitanju, pokazaćete inicijativu da se to reši na najbolji mogući način. Nekome je veoma stalo da vas ima za saradnika i pokušaće da vas nagovori da radite zajedno na obimnom projektu. Ovo je period koji na vas deluje stimulativno i vi ćete se pokrenuti sa mrtve tačke na kojoj se već izvesno vreme nalazite, moguće ne svojom greškom. Pokušajte da izbegete sukobe sa Jedinicom ili Devetkom.

PETICA

Vaš broj je opterećen razmišljanjima o novcu, novom biznisu o nekim velikim poslovnim poduhvatima i uopšte ne mislite na sebe i na svoju kondiciju. Dajete se bez rezerve onima kojima ste potrebni i za koje ste uvereni da bez vas ne bi mogli da se snađu. Ipak, trebalo bi da budete selektivniji kada su u pitanju kolege a i prijatelji. Držite se samo onih za koje ste sigurni vas vole čak i ako se često upuštate u rasprave jer vama je u ovom periodu potrebna emotivna podrška. Sa drugom Peticom, Dvojkom ili Osmicom moguć je posao ali ne ako se radi o prijateljima. Sa predstavnicima ovih brojeva u ljubavi nećete doživeti ništa prijatno ili će posle uzbudljivih momenata doći otrežnjenje. Jedna Sedmica, Devetka ili Jedinica mogu biti veoma prijatne kao poslovni i ljubavni partneri.

ŠESTICA

Da biste započeli nov posao ili novu vezu morate prvo da raščistite sa prošlošću i da budete sigurni da još uvek niste emotivno vezani za bivšeg partnera ili da zaista ne želite da ostanete na dosadašnjem radnom mestu. Pazite da ne uradite nešto zbog čega ćete se kajati. Raspoloženje će vam variriati od odlučnosti, hirovitosti do malodušnosti. Možete biti prilično skloni raspravama što inače nije vaša osobina. Biće vam potreban oslonac i naći ćete ga u vidu osobe koja je mnogo jača od vas kao ličnost i koja će biti spremna da vam se nađe pri ruci. To će najverovatnije biti neko ko često putuje u inostranstvo, radi za strane ili je stranac. Vas je teško nagovoriti na promenu ali kada se odlučite, onda idete do kraja. Sada je došao taj momenat. Možda i za odlazak za inostranstvo i to udvoje sa ljubavnim partnerom.SEDMICA

Nemojte sebe opterećivati obavezama, grižom saveti ili nekim poslovima koji vam nisu prioritetni. Period vam donosi energičnost. Ovo konkretno znači da ćete praviti jedan korak napred, ali moguće i dva nazad. Mnogo toga neće zavisiti od vas nego od drugih. Bićete svesni šta je ograničavajući faktor a nećete moći ništa da uradite. Ako budete pokušali da idete preko svojih moći ili granica koje su vam drugi odredili ništa nećete postići samo ćete sebe nepotrebno energetski potrošiti. Ispoštujete autoritete i hijerarhiju i na poslu i u porodici i sve će doći na svoje mesto. Ipak, kreću za vas bolji dani, naročito u drugoj polovini meseca i to u vezi sa ljubavlju. Jedna Petica je uvek tu da vas oraspoloži.

OSMICA

Bićete u velikom zaletu kada su poslovi u pitanju ali bi bilo dobro da znate kuda ste se uputili i da li je ono što vi zaista treba da radite. Dobra ponuda ne znači obavezno i uspeh naročito ako ste žena, energični i preduzimljivi a primorani ste da radite sa osobama koje su kolebljive nepouzdane a simpatične. Nemojte dopustiti da na poslu preovladaju emocije jer ćete se osećati prevrenim. Oni prema kojima ste ljubazni i predusretljivi neće uzvratiti istom merom. U ljubavi ćete se osećate pomalo izneverenim ako na vreme ne uzete stvar u svoje ruke i ne postavite se odlučno. Ne menjajte svaki čas mišljenje i nemojte ulaziti u paralelne veze, posebno ne sa Dvojkom ili Peticom. Jedan Trojka i Šestica će vam biti od konkretne pomoći kako u domu tako i na poslu,piše Glossy

DEVETKA

Ukoliko ste planirali put, naročito u inostranstvo, budite spremni da sve dobro organizujete da ne biste morali da se pre vremena vratite. Nešto vas u priličnoj meri opterećujete, moguće da se osećate ograničenim u okviru porodičnog i profesionalnog života kao da vam ne daju dovoljno prostora da izrazite svoje želje i svoje sposobnosti. Rešenje vidite u odlasku na put ili u novoj romansi koja će se verovatno dogoditi kada se tome najmanje nadate. Jedna mirna, atraktivna i osećajna osoba biće spremna da se sa vama upusti u vezu bez obzira da li ste slobodni ili ne. Ako se radi o umetniku ili lekaru, najverovatnije nećete propustiti priliku za snažnim emotivnim doživljanjem. Ovo je dobar period za odmor i bavljenje meditacijom i molitvom.

