Nisi sigurna želi li samo se*s ili vezu? Ovaj detalj će ti to otkriti

Jasna i iskrena komunikacija temelj je bilo kakvog solidnog odnosa, a osobito ljubavnog. No, sigurno ti se nije jednom dogodilo da naiđeš na frajera na kojeg, na koncu potrošiš mjesece, ako ne i godine, pa shvatiš da je bio neiskren i još štošta što poteže sa sobom ova loša ljudska osobina.Kako bi si uštedjela vrijeme i živce, zahvaljujući psiholozima sa Sveučilišta u Chicagu i njihovom istraživanju, imamo trik koji će ti pomoći da u trenu otkriješ koje su njegove namjere . Dovoljno je da se zagledaš u oči na koje inače ne možeš ostati imuna, no za ovu priliku ćeš se ‘zbrojiti’ i dovesti pameti barem na trenutak.

Čikaški sveučilišni psiholozi pratili su skupinu muških ispitanika, konkretnije, pratili su njihov pogled te došli do zaključka da je dovoljan djelić sekunde kako bi otkrila što on zapravo misli. Znanstvenici tvrde da u djeliću sekunde čovjekov mozak donosi prosudbu o drugima, što je dio automatskog, nesvjesnog ponašanja, odnosno ne možemo ga kontrolirati. Rečeno drugim riječima, bježi li tvom frajeru pogled prečesto na tvoje grudi, ruke, stražnjicu, noge, odnosno bilo koji drugi dio tijela, osim očiju, velika je vjerojatnost da te želi odvesti prvenstveno u krevet, nikako k matičaru ili u crkvu. No, mnogi će sada reći da se “simptomi” ljubavi i seksualne želje isprepliću i da nije pouzdano osloniti se na to kuda lutaju nečije oči kako bi donijela odluku ostati ili otići (naravno, ako prečesto ne odlutaju na druge žene u okolini, tad je stvar vrlo jednostavna),piše Žena

Ljubav i seksualna želja jesu isprepleteni, no mozak aktivira različite regije kako bi obradio ta dva osjećaja, pokazalo je spomenuto istraživanje. Znanstvenici su ispitanicima pokazali fotografije atraktivnih neznanki te zatražili od njih da u što kraćem roku odgovore izazivaju li te fotografije seksualni ili romantični interes, dok su psiholozi pritom pratili ponašanje njihovih očiju. Ustvrdili su da se poklapaju osjećaji koje su ispitanici prijavili prilikom gledanja fotografija i dio tijela u koji na osobi gledaju (oči, ako bi se mogli zaljubiti u nju, ostalo, ako ju smatraju seksualno privlačnom).

Facebook komentari