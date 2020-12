10 načina na koji nesvjesno odgurujete muškarca od sebe

Ponekad se samo previše trude da budu ono što nisu kako bi se svidjele muškarcu, a ponekad znaju biti i napadne, dosadne i naporne muškarcima. Kako bi to izbjegle pročitajte nekoliko načina na koje žene najčešće odguruju muškarce od sebe i trudite se da ih izbjegavate.

1. Smatrate da niste dovoljno dobre za njega; Ako vi same smatrate da niste dovoljno dobre za njega, onda će i on tako da počne da misli. Ako ste nesigurne u sebe i izvinjavate se zbog svega i za svaku sitnicu, to može muškarcu da postane zamorno.

Pokušajte da stvorite potitivnu sliku o sebi u svojoj glavi i to će i vaš ljubavni život učiniti boljim. 2. Sviđa vam se ideja da budete u vezi, ali ne i osoba sa kojom ste u vezi; Svaka žena u svojoj glavi ima sliku kakav bi njen partner trebao da izgleda. Ali u stvarnosti to nije uvijek tako.

Zamislite da vas muškarac odbaci čim vidi sve vaše nedostatke. Svi imamo mane, ali to nas ne čini lošim osobama. 3. Sviđa vam se samo ako vam nije dostupan; A kada muškarac napokon obrati pažnju na vas i počne se interesovati za vas, vi nemate više o čemu da sanjarite i više vam nije zanimljiv.

4. Previše se trudite da budete nešto što niste; Niko ne izgleda savršeno uživo i na društvenim mrežama. Žene se često koriste razmin filterima i fotošopom kako bi popravile svoj izgled. Muškarci vole žene koje su sigurne u svoj izgled i ne prilagođavaju se tuđim standardima ljepote.

5. Previše analizirate svaku situaciju; Ako previše brinete i sumnjate to može da se vidi na vašem govoru tijela. To se takođe može prmjetiti ako mu stalno pišete. 6. Prerano objavljujete status vaše veze na društvenim mrežama; Još uvijek niste razvili viziju kako će vaša veza izgledati, a vi već obavještavate sve svoje prijatelje na društvenim mrežama da ste u vezi.

Ni jednom muškarcu se ovo neće svidjeti. 7. Između vas je samo jaka hemija; I muškarci su osjećajna bića i njima su potrebne emocije, a ako stalno naglašavate da je između vas samo jaka hemija to će ga vremenom odbiti od vas. 8. Konstantno vas privlače loši momci; Vrijeme je da napokon odrastete i da shvatite da to nije ni malo filmski ni romantično,piše Infpult

Veza sa lošim momcima nikada ne završava dobro. 9. Nemate život izvan veze i previše ste nametljivi; Vaš ljubavni život nikada neće biti srećan ako je muškarac centar vašeg svijeta. Opsesija nikao nije dobra i plaši muškarce. 10. Nemate ambicije i ciljeve u životu; Nemojte dozvoliti sebi da sa 30 godina nemate ni jedan drugi cilj u životu osim da se udate.

