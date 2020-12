Znak da je vašoj vezi došao kraj: Ako radi ove stvari – to znači da odavno gotovo

Ponekad ih je lako prepoznati, a ponekad nešto teže – ali svaka osoba koja nije sretna u vezi u kojoj se nalazi i koja razmišlja da istu tu vezu prekine, radi nekoliko suptilnih stvari na koje možda ne obraćate pozornost, a trebali biste. Ovo je deset suptilnih razloga da te više ne voli i da bi uskoro mogao prekinuti s tobom, piše Elite Daily.

1. Prestaju ga zanimati detalji iz tvog života

I dok ga je prije zanimala apsolutno svaka sitnica o tebi i o svemu što ti se događa u životu, sada kao da je nekako u potpunosti izgubio interes. Više ne postavlja pitanja, ne sluša, ne obazire se…

2. Prestaje te uključivati u društvo

Iako je zdravo imati društvo izvan veze i družiti se s prijateljima i prijateljicama bez partnera, tu i tamo svima je dozvoljeno zajedničko druženje. A ako vas on više i ne pomišlja pozvati na piće s njegovim prijateljima, niti pomišlja na to da ostane na druženju s tvojim društvom, to definitivno radi namjerno. Jer zapravo želi što češće biti što dalje od tebe, prenosi “Novi“.

3. Počinje izmišljati razne isprike kako se ne biste vidjeli

Svi znamo da onaj tko želi, nađe način, a onaj koji ne želi, nađe izliku. Upravo je ovdje takva situacija, a ako vam neprestano govori da je “umoran”, “zaposlen” ili “neraspoložen”, nemojte padati na njegove fore. Očito je da će izmisliti svaku moguću ispriku kako bi se izvukao iz onoga u čemu (više) ne želi sudjelovati.

4. Počinje izlaziti češće nego ikad prije

To je još jedan od načina da se makne od tebe i zabavi bez tebe. I ne kažemo da ne bismo uopće trebali izlaziti kad smo u vezi, ali ako je odjednom počeo posjećivati svaki mogući klub gotovo svake večeri, nešto očito ne štima.

5. Tebe krivi za sve

Umjesto da se ispriča i prizna krivicu, sve će prebaciti na tebe. Ako se ne vidite, ti si kriva jer nisi inzistirala na tome da dođe, a nije kriv on jer je rekao da je preumoran. Ako se posvađate, ti si kriva jer ga izazivaš. I ovo su samo neki od primjera.

6. Tjera te da se osjećaš manje vrijednom

Iako si možda najljepša, najpametnija i najbolja djevojka na svijetu (JESI!), zbog njega ćeš se odjednom početi osjećati manje vrijednom. I počinješ se bojati da će naići neka druga djevojka, koja će imati sve ono što ti nemaš i u koju će se zaljubiti kao što se nekad zaljubio u tebe…

7. Laže ti

Okej, laži su u svakoj vezi apsolutno neprihvatljive, ma koliko one male ili velike bile. A ako više nije sretan s tobom i želi prekinuti vezu, lagat će sve više i više. A ako ti je spreman lagati i nije ga briga kako ćeš se ti zbog toga osjećati, jasno je da te više ne voli.

Više mu nisi prioritet

Sve ostalo u njegovu životu kao da je savršeno posloženo, ali ti kao da se nekako ne uklapaš u cijelu priču… Neprestano tražiš tu najmanju rupu kroz koju bi mogla proći i doći do njegova srca, ali nikako ti ne uspijeva. A to ne bi trebalo biti tako. Upravo bi mu ti trebala biti najvažnija, a vaš odnos ono što ga nosi da radi divne stvari u svakom drugom aspektu života. Ako nije tako, ljubavi je, čini se, došao kraj.

