Horoskop / Kad jednom zavolite Škorpiju, Strijelca, Djevicu i Blizance nikada ih nećete zaboraviti

Škorpija

Škorpija je najstrastveniji znak Zodijaka. Njena vatrena priroda pleni, osvaja i donosi posebne iskre u vaš život. Zbog toga je jako teško zaboraviti ovaj horoskopski znak, naročito kada sa njim okončate ljubavnu vezu. Shvatit ćete koliko vam je Škorpija značila kada izađe iz vašeg života.

Ali, ovaj znak Zodijaka ima čvrst karakter i vrlo je odlučan – kada jednom kažu da je kraj, onda je kraj zaista i došao.

Strijelac

Ljubav sa Strijelčevima je bajka, ali čarolija u ovim odnosima često je kratka i nepredvidiva. Ovaj znak Zodijaka je poznat po tome što preko noći nestaje iz vašeg života i lako raskida. Njegova poletnost, sloboda i ljubav prema životu je ono što ih čini najprivlačnijim. I kada vrijeme zaliječi rane, moguće je da ćete dugo žaliti zašto niste ostavrili dublju vezu sa Streijcem.

Djevica

Djevica je često zatvorena, hladna i nepredvidiva, ali kada započnete odnos sa njom, osjećat ćate se kao da ste na sedmom nebu. Međutim, teško je predvidjeti šta možete očekivati od ovog horoskopskog znaka. Djevica u vezi očekuje da budete uvijek dobro raspoloženi, ali i da prhvatite njene kritike.

Iako je u vezi često teško sa njom, njena senzualna priroda učinit će da je dugo imate u svojim mislima čak i kada se veza završi.

Blizanci

Zabluda je da su Blizanci bezosjećajni, to je samo njihova čaura. Ovi ljudi zaista znaju da dopru do vaše duše i da je pridobiju, a kada to urade, zauvijek će ostati u vašem srce.

Talentovani, jedinstveni i ekscentrični Blizanci pokazat će vam neke nove dimenzije svijeta, perspektive i u vaš život donijet će mnoštvo boja i uzbuđenja. Ipak, kada dođe do prekida odnosa, Blizance je zaista teško zaboraviti. Ali, budite uvjereni da će Blizanci nakon rastanka uvijek željeti da ostanu u prijateljskim odnosima, piše “Luftika“.

Facebook komentari