Greške koje žene najčešće prave kad previše vole

Mnoge žene se ponekad previše trude da veza uspije, daju sve od sebe i nadaju se da će se partner jednog dana promjeniti i početi da im pruža isto onoliko ljubavi koliko one daju njemu. U toj bezuslovnoj ljubavi mijenjaju sebe kako bi bile što prihvatljivije svom partneru.

Brinu o njemu onako kako ni rođena majka ne bi brinula o njemu samo da bi mu pokazale koliko im je on važniji od njih samih. Često žene zanemaruju svoj život zbog partnera, zanemaruje svoju porodicu, prijatelje, posao i rade sve kako bi njihov partner bio srećniji i zadovoljniji.

Dopuštaju partneru mnogo više nego što bi trebale, tolerišu njegove dolaske i odlaske, pa čak opraštaju i prevare. Bježe same od sebe i od svojih osjećanja, fokusiraju se na partnera jer se boje napuštanja i samoće. Mnoge su uvjerene da je on ljubav njihovog života i da nikada neće naći boljeg od njega.

Žene koje vole previše uglavnom dolaze iz porodice u kojoj se majka ponašala na isti način, te je nesvjesno to svoje ponašanje prenijela i na kćerku. Djevojčice iz ponašanja svojih majki uče kako treba da se ponašaju da bi pridobile nečiju ljubav.

Obično se to dešava u porodicama u kojima postoje određeni problemi, kao na primjer one u kojima je otac mnogo pio. Kada ta djevojčica odraste, ona će vjerovatno birati partnera koji ima iste sklonosti ka piću, te će se uporno truditi na razne načine da ga promijeni i da zadobije njegovu ljubav.

Ponekad će uspjeti postići ono što želi, ali zbog toga može da plati visoku cijenu, poput gubitka zdravlja, vremena ili dragih ljudi. Najčešći razlog problema “previše ljubavi” je strah od napuštanja, samoće i praznine. Žena koja previše voli će radije patiti u vezi, nego biti sama.

U disfunkcionalnoj vezi žena nema puno vremena da se posveti sebi i svojim osjećanjima i potrebama zbog čega joj je veoma teško ostati u samoći. Samoća iznosi na površinu sve ono bolno što se nalazi u njoj. Sve ono od čega bježi i čega se boji,piše Infpult

One su ponekad toliko ovisne o partneru da paralelno mogu razviti još jednu ovisnost, a to je pretjeran unos hrane ili radoholičarstvo. One moraju sebi naći zamjenu za partnera kada on nije tu kako bi potisnule svoja osjećanja i kako bi pobjegle od sebe. Ponekad je potrebno mnogo vremena da žena shvati da ne može da promijeni partnera, te da njegova promjena ne zavisi o njoj.

Tek kada to prihvati moći će da se okrene sebi i da radi na svom oporavku. Vratiti se sebi znači pronaći vlastiti oslonac što je veoma važno kako bi mogla graditi zdraviji odnos prvo sama sa sobom, a kasnije i sa partnerom.

