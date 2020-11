Ljubav je u zraku – Bajkovita prosidba u Tuzli

Uži krug Dijaninih i Semirovih prijatelja svjedočio je prelijepoj filmskoj priči u doba korone.

Naime, Semir je sletio na aerodrom i odmah iz aviona zaprosio svoju djevojku.



”Budući da smo zaista dugo u vezi i da je naša ljubav jača od svega, smatrao sam da Dijana zaslužuje ono najbolje i vrlo ozbiljno sam krenuo u pripreme cijele ceremonije. Dugo sam smišljao kako da je zaprosim, i mnogo ideja mi je zaista padalo napamet. Dvoumio sam se između nekoliko opcija i znao sam da to mora biti nešto neobično i spektakulrano kako to Dijana i zaslužuje. Tako sam se odlučio za let avionom, nakon čega su uslijedile i zaruke i zdravica uz vatromet”, ispričao je Semir za naš portal, kojem su u realizaciji cijele ideje pomogli prijatelji.



”Važan zadatak u svemu ovome, osim mojih prijatelja je imala i Dijanina prijateljica, kojoj je bio zadatak, da umjesto u dogovorenoj kupovini, sa Dijanom dođe na sasvim drugo mjesto, nakon čega je uslijedio šok. Avion slijeće, ja izlazim sa prstenom u ruci i idem prema njoj. Naravno, rekla je DA”, kaže nam Semir, koji nam je ustupio i nekoliko fotografija ovog zaista prelijepog i nesvakidašnjeg čina krunisanja ljubavi, koji će zasigurno svi dugo pamtiti, prenosi federalna.



