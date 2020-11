Mjesečni horoskop za prosinac/decembar 2020. – Šta očekuje vaš znak na svim poljima života?

Ovan

Prosinac/decembar će za osobe rođene u znaku Ovna biti vrlo turbulentan mjesec. Trebali bi se pripremiti za velike događaje koji će vam transformirati život! Pomrčina Mjeseca 30.11. donijet će velike promjene. Bit će tu i većih troškova oko renoviranja kuće. Stoji vam i mogućnost preseljenja. Ne brinite, utjecaj Jupitera učinit će sve promjene ugodnim. Pomrčina Mjeseca će utjecati i na ljubavni život i na financijski plan, dok će pomrčina Sunca imati utjecaj na vaš duhovni život i uvjerenja.

Ljubav:

Pod utjecajem Venere, Ovnovi će ovog mjeseca biti vrlo romantični i strastveni. Boljom komunikacijom u ovom periodu učinit ćete svoju vezu harmoničnijom. Slobodni Ovnovi privlačit će nove zanimljive osobe suprotnog spola poput magneta. Oni koji su u vezi, napravit će korak dalje, ili će raskinuti. U obitelji su odnosi solidni. Poboljšat će se i zajednički budžet, a prosinac/decembar će donijeti mnogo lijepih trenutaka.

Zdravlje:

Možete biti mirni, jer nema većih problema sa zdravljem tijekom ovog perioda. Dobro zdravlje doprinijet će vašoj sreći, a ako budete vježbali i pazili na prehranu, stvari će se dodatno poboljšati.

Karijera:

Tijekom ovog perioda nema većeg progresa na polju posla. Teško ćete uspjeti ostvariti sve poslovne ciljeve, čak i težak i naporan rad neće donijeti značajno bolje rezultate. Pomrčina Mjeseca imat će radikalan utjecaj na polje financija. Ovo je dobro vrijeme da ponovo preispitate trenutne metode ulaganja i planiranja. Postoji mogućnost da pronađete sasvim novi izvor prihoda, a to su promjene koje će dugoročno biti vrlo dobre.

Bik

Pomrčina Mjeseca koje će se dogoditi 30.11. donosi u vaš život značajne i trajne promjene na polju ljubavi i financija. Nakon pomrčine Sunca, dogodit će se i pomrčina Sunca 14.12. što će, također utjecati na sve Bikove. Ova astrološka promjena će donijeti poboljšanje kad je zdravlje u pitanju.

Ljubav:

Ako ste u vezi, naći ćete se na prekretnici. Ili će se odnos s partnerom popraviti ili ćete prekinuti jednom zauvijek. Ovo će biti mjesec velikih odluka, zato dobro razmislite prije nego što donesete konačnu odluku. Oni Bikovi koji su u sretnoj emotivnoj vezi, uživat će još više nakon 15.12. Ako ste sami, postoji velika šansa da sretnete osobu koja će vas osvojiti na prvi pogled. Zvijezde su vam naklonjene pa iskoristite ovaj moment. Dok će vam na ostalim poljima cvjetati ruže, s obitelji će biti manjih nesuglasica. Prisutna je nervoza pa se trudite da ne reagirate ishitreno i dobro razmislite prije nego što nešto kažete što bi moglo povrijediti bliske osobe. Izbjegavajte veća obiteljska okupljanja. piše “Stil Kurir“.

Zdravlje:

Zdravlje je odlično. Nećete imati nikakvih problema, osjećat ćete tijekom cijelog mjeseca nalet pozitivne energije. Savjet astrologa je da se ne opuštate previše tijekom praznika i da povedete računa o prehrani.

Karijera:

Što se tiče financija, pred vama je period dobrih prilika, a na vama je da pametno izaberete. Nadređeni će prepoznati vaš trud i zalaganje pa je moguća i povišica ili unaprjeđenje. Karijera ide u dobrom smjeru. Najpovoljniji period je za Bikove koji se bave nekom umjetnošću i kreativnim poslovima.

Blizanci

Pomrčina Mjeseca 30.11. će značajno utjecati na Blizance. Najveće promjene ćete osjetiti na polju ljubavi. Moguće je da će doći do raskida, ali i mogućnosti da upoznate osobu koja će vas osvojiti na prvi pogled. Veze će biti na velikom ispitu ovog mjeseca. Ova pomrčina će vam donijeti i promjene na financijskom planu. Spremite se za mjesec uzbudljivih događaja.

Ljubav:

Prosinac/decembar će biti izazovan za vas i vašeg partnera. Moguće su nesuglasice i česte rasprave. Ako uspijete prebroditi ovaj period, pred vama su godine pune lijepih događanja. Međutim, bit će i onih kojima će prosinac/decembar donijeti velike promjene i raskide. Slobodni Blizanci će imati priliku da upoznaju osobu koja će ih zaintrigirati. Netko od prijatelja će vas upoznati s tom osobom. U obitelji, odnosi sa starijim članovima bit će puni verbalnih sukoba. Obiteljska atmosfera neće biti povoljna. Potrudite se da održite prisebnost i pokušate postići mir.

Zdravlje:

Pokušajte se što više odmarati. Godila bi vam meditacija. Osjećate se iscrpljeno i konstantno umorno. Ne bi bilo loše da provjerite krvnu sliku.

Karijera:

Prosinac/decembar je povoljan za napredak u karijeri. Mnogi će dobiti podršku starijih kolega pa ćete lakše postići sve što ste zamislili. Vaš trud će biti velikodušno nagrađen. Okruženje na radnom mjestu biće izuzetno ugodno. Možete očekivati veći priljev novca.

Rak

Prosinac/decembar 2020. godine će biti uspješan samo ako budete spremni za timski rad i suradnju s okolinom. Planet koji vlada vašim znakom se nalazi u zapadnoj polovini grafikona, što znači da nije povoljan period da započinjete samostalno neke poslove ili da pravite rizična ulaganja. Dobro promatrajte što se događa oko vas. Ovog mjeseca ćete naročito morati biti oprezni, jer vas i najmanji propust može puno koštati. Pomrčina Mjeseca 30.11. će značajno utjecati na sve Rakove. Na udaru će biti vaše samopouzdanje i možete osjetiti manji pad energije. U odnosu s prijateljima i obitelji dogodit će se određene promjene.

Ljubav:

Do 15.12. moguće su trzavice na polju ljubavi, a nakon toga ćete uploviti u mirniji period. Slobodni Rakovi će imati puno zanimljivih susreta, a naročito će period nakon 22.12. biti interesantan. Moguće je da ćete ljubav pronaći na radnom mjestu. U obitelji, moguća su neslaganja što će dovesti do tenzija u vašem domu. Budite pametni i izbjegavajte svađe po svaku cijenu kako biste sačuvali energiju.

Zdravlje:

Zdravlje će biti solidno, bez većih promjena. Astrolozi savjetuju da povedete računa o prehrani. Dobro bi vam došla dijeta.

Karijera:

Astrolozi predviđaju da će doći do značajnih promjena kada je karijera u pitanju. Ako niste zadovoljni poslom, ovo je odličan period da ga promijenite. Zvijezde nisu blagonaklone prema Rakovima kada su financije u pitanju, zato je potrebno da počnete štedjeti. Prosinac/decembar je mjesec koji će donijeti i neke neočekivane troškove.

Lav

Pomrčina Sunca 14.12., zahtijeva od Lava da promijeni svoj izgled i osobnost. Financijske strategije i metode, moraju se mijenjati. Bogatstvo vam se smiješi ovog mjeseca. Pomrčina Mjeseca, 30.11., u vaš život će donijeti neka nova razmišljanja o duhovnosti.

Ljubav:

Lav će imati harmoničan odnos s partnerom ovaj mjesec. Strast će zavladati poslije 16.12. Lavovi – samci uletjet će u ljubavnu aferu. Slobodno izražavajte svoje osjećaje. Obiteljska sreća je ono što će zadesiti Lava u prosincu/decembru. Obiteljsko okupljanje bit će krajnje sretno. Djeca će uživati u sreći i ljubavi. Obiteljski troškovi neće prekoračivati budžet.

Zdravlje:

Prosinac/decembar će Lavu donijeti blagostanje. Neće imati nikakvih zdravstvenih problema. Da biste bili još zdraviji, redovno se detoksicirajte. Vježbajte i pridržavajte se pravilne prehrane.

Posao:

Lavu sve ide od ruke. Poslovne kolege ga obožavaju, planovi se ispunjavaju onako kako ste ih zamislili. Na vama je samo da ne zloupotrijebite dana vam ovlaštenja na poslu. Izbjegavajte rizične investicije.

Djevica

Djevica će silom prilika morati obratiti pažnju na obiteljske odnose. Karijera i druge ambicije, ovog mjeseca padaju u drugi plan. Što god da radila, Djevica treba sve svoje poslove temeljiti na emocionalnom blagostanju. Pomrčina Sunca, 14.12. donosi velike promjene u obiteljskim vezama. Vaš uspjeh ovog mjeseca ovisi o vašoj sposobnosti da uravnotežite različite faktore svog života: karijeru, obitelj, ljubav, ali i osobno zadovoljstvo.

Ljubav:

Djevica će ovog mjeseca uživati u ljubavi sa supružnikom. Bit će tu i nesporazuma, ali morate da napraviti kompromis. Do 15.12., ljubav će cvjetati. Djevice koje su do sada bile bez partnera, ljubav će pronaći na obiteljskim proslavama. Radite na komunikaciji – to će popraviti vaš ljubavni život. U obitelji, atmosfera će biti dosta narušena. Djeca će biti ozbiljno pogođena negativnom situacijom u obitelji. Na vama je da smirite situaciju.

Zdravlje:

Morate naučiti kako da se opustite. Svoje zdravlje možete ugroziti ubrzanim ritmom života. Praznici će doprinijeti tome da se malo odmorite. Usredotočite se na ono što je stvarno važno.

Posao:

Obitelj vas neće podržavati u poslovnim planovima za prosinac/decembar. Kolege će biti krajnje neprijateljski raspoložene. Naporan rad neće vam donijeti nikakve rezultate – bar ne ovaj mjesec. Iako imate novca, trebate smanjiti troškove.

Vaga

Druga pomrčina koja će znatno utjecati na Vagu je pomrčina Sunca, koje će se dogoditi 14.12.2020. godine i ono će utjecati na akademski rast i društvene i osobne odnose Vage. Vaga će preispitati svoje duhovno stanje i stanje vere, te će imati priliku da ispravi greške u poimanju ovih uvjerenja.

Ljubav:

Vaga će ovog mjeseca s partnerom voditi žustre razgovore o duhovnim, ali i financijskim pitanjima. Mudra Vaga mora uključiti svoj intelekt, ako hoće pobijediti u ovim razgovorima. Poslije 16.12., atmosfera će postati senzualnija zbog utjecaja Marsa. Sve je dobro što se dobro završi. Samci u ovom horoskopskom znaku trebaju se spremiti, jer ih očekuju romantične veze. Ljubav će naći vrlo brzo. Upoznat će nekog tko je vrlo pozitivan. Ali, ne žurite. Dopustite da uživate u nastanku jedne ljubavi. U obitelji vas čeka svečana atmosfera s puno proslava i zabava. Obiteljske financije su više nego dovoljne za pokrivanje svih troškova. Napredak djece u sportskim i akademskim aktivnostima bit će vidljiv. Obiteljska atmosfera bit će izuzetno ugodna.

Zdravlje:

Vage moraju biti oprezne kada je zdravlje u pitanju. Poslije 21.12., moguće su vrlo stresne situacije koje zahtijevaju odmor. Ozbiljne bolesti će se vratiti i vrlo je bitno da se na vrijeme javite svom liječniku. Bavite se meditacijom, sportom, dijetom – kako biste se oslobodili od stresa.

Karijera:

Negdje dobivaš, negdje gubiš. Vaga će u prosincu/decembru uživati u harmoničnim obiteljskim uvjetima, dok će joj karijera trpjeti. Na radnom mjestu atmosfera će biti konfliktna, zbog negativnih suradnika. Doći će do nesporazuma sa suradnicima, ali novca neće manjkati.

Škorpion

Puno lijepih životnih promjena čeka Škorpione u prosincu/decembru. Položaj zvijezda vam tijekom ovog perioda omogućava financijski prosperitet i odlične obiteljske odnose. Pomrčina Sunca (14. 12.) i Mjeseca (30.11.) pozitivno će utjecati na sve Škorpione. Uspjet ćete svladati sve teškoće na koje naiđete i mnogo ćete napredovati. U fokusu su uspjeh u karijeri i odlične financije. Sada je pravi i najpovoljniji trenutak da osigurate bolju budućnost.

Ljubav:

Ako imate partnera koji zna tolerirati vaš snažan temperament, sve će biti idilično ovog mjeseca. Ni strasti neće nedostajati u vašoj vezi. Sve će biti savršeno i harmonično. Slobodni Škorpioni mogli bi pronaći partnera na radnom mjestu, naročito poslije 15.12. Probleme na polju obitelji mogle bi stvoriti samo financije, ali uz dobar financijski plan to se lako može spriječiti. Može doći do potpuno nepotrebnih tenzija. Izbjegavajte konflikte s članovima obitelji.

Zdravlje:

Na ovom polju tijekom prosinca/decembra nema problema. Utjecaj Marsa preokrenut će sve u vašu korist kada je u pitanju zdravlje. Bit ćete puni energije, pozitivni i veseli. Kronična oboljenja bit će pod kontrolom.

Karijera:

Tijekom prosinca/decembra imat ćete puno prilika da se dokažete na poslu, možda i da napredujete ili promijenite posao ili poziciju u trenutnoj firmi. Financijska situacija će se značajno popraviti.

Strijelac

Ovo će za vas biti turbulentan mjesec. Mars će znatno utjecati na vaš znak i donijet će neke promjene koje niste očekivali, zato je vrijeme da konce uzmete u svoje ruke i više se posvetite sebi i osobnim željama i ciljevima. Ako budete imali dovoljno hrabrosti uz malo rada, iz ovog mjeseca, ćete izaći kao pobjednik.

Pomrčina Sunca koje će se dogoditi 14.12. će utjecati na vašu predstavu o sebi, ali i na ljubavni status. Svi vaši nedostatci će izaći na površinu i samopouzdanje će vam biti narušeno. Ako se posvetite sebi, slijedi radikalno poboljšanje nakon prosinca/decembra. Zvijezde vam nude priliku da promijenite sve ono što vas muči, a rezultati neće izostati ako se potrudite.

Ljubav:

Ljubavni život će biti izuzetno dobar zbog povoljnog utjecaja Marsa na vaš znak. Slobodnim Strijelcima se smiješi prilika za zanimljivo poznanstvo. Upoznat ćete osobu koja će vam u svemu odgovarati. Pažljivo gledajte, jer je moguće da je to netko iz vašeg bliskog okruženja. U obitelji, odnosi će biti kaotični, nedostajat će harmonije, a moguće su česte rasprave. Obiteljski troškovi će nadmašiti budžet pa će to biti najčešći uzrok verbalnih sukoba.

Zdravlje:

Zdravlje će vam biti poljuljano. Neophodno je da povedete računa o životnim navikama i prehrani. Astrolozi savjetuju veći unos vitamina. Tijekom većeg dijela mjeseca bit ćete mrzovoljni i neraspoloženi.

Karijera:

Ni na poslovnom planu situacija nije ništa povoljnija. Okuženje na poslu vam ne odgovara pa ste zbog toga nervozni. Iako biste najradije promijenili posao, sada nije povoljan trenutak za to. Karijera vam stagnira, ali to ne znači da se trebate prestati truditi. Nakon prosinca/decembra za vas dolazi povoljniji period.

Jarac

U prosincu/decembru 2020. godine Jarce očekuje ispunjenje baš svih želja. Karizma će vam biti sjajna, bit ćete puni samopouzdanja. Koji god izazov da vam se nametne, bit ćete u stanju da ga lako nadvladate. Važno je samo da tijekom ovog mjeseca sebi postavite jasne ciljeve koje želite ispuniti i da tome težite. Prosinac/decembar će vašem znaku donijeti i preispitivanje prošlosti i nagon za velikim promjenama. Tražit ćete sreću, pretežno kroz samoanalizu svoje osobnosti.

Ljubav:

Ako ste u nestabilnom braku, ovaj period će vam biti težak i turbulentan. Bit će vam potrebna dobra taktika i odgovor s druge strane da biste svladali teškoće. S druge strane, slobodni Jarci imat će mnoštvo prilika za novu ljubav do 16.12., pod utjecajem Venere. Kvalitetne i stabilne veze u ovom periodu uplovljavaju u brakove, dok se kratke i loše veze prekidaju uslijed upoznavanja nove osobe. U obitelji, financije će biti razlog za brigu i svađe. Odnos sa starijim članovima obitelji bit će, najblaže rečeno, kaotičan. Bit će puno konflikata, za čije rješavanje će vam trebati sve strpljenje ovog svijeta.

Zdravlje:

Na ovom polju tijekom prosinca/decembra nemate problema. Na kraju mjeseca bi se trebali što više opuštati. Fokusirajte se na važne stvari i ostat ćete vitalni i puni energije. Ovo je period kada ne smijete zaboraviti na fizičku aktivnost i pravilnu prehranu.

Karijera:

Imat ćete sve više posla, ali priznanja i nagrade će izostati. Postoji mogućnost poslovnog putovanja, ali ono vam neće donijeti nagrade kojima ste se nadali. Sve što sada možete je da date sve od sebe i da strpljivo čekate bolje dane. Iako karijera stagnira, novčana situacija je prilično dobra. Samo se čuvajte riskantnih ulaganja.

Vodenjak

Tijekom prosinca/decembra Vodenjaci će biti usredotočeni na vlastitu volju i osobne želje. Uspjet ćete usmjeriti životne okolnosti da vam idu na ruku, ali na tom putu morate povesti računa i o drugim ljudima. Pomrčina Sunca 14.12. donijet će promjene na polju društvenog života, koje mogu dovesti i do promjene posla.

Ljubav:

Vodenjaci ovog mjeseca tragaju za savršenstvom i duhovnošću. Pod utjecajem Marsa bit će senzualniji nego inače, a Venera će se pobrinuti za romantiku. Bračni život bit će ljepši nego ikada. Slobodni Vodenjaci imat će puno prilika da upoznaju nove ljude, ali samo rijetki će odgovarati njihovoj neobičnoj prirodi. U obitelji, odnosi će tijekom prosinca/decembra biti sjajni. Imat ćete podršku starijih članova obitelji, a atmosfera će generalno biti puna veselja i radosti.

Zdravlje:

I na polju zdravlja stižu sjajne vesti. Promjenom načina života uspjet ćete ublažiti ili izliječiti mnoge kronične bolesti. Osim toga, ovog mjeseca ćete i izgledati sjajno, jer ćete se osjećati tako dobro iznutra. Redovno vježbanje i pravilna prehrana dodatno će dobro utjecati.

Karijera:

Odličan period za Vodenjake i kada je u pitanju profesionalni razvoj. Imat ćete podršku kolega i poznanika iz svoje branše. Vaš trud i rad bit će nagrađeni odličnim financijskim stimulacijama. Atmosfera na poslu bit će sjajna i neće biti nikakvih problema.

Ribe

Astrolozi kažu da će prosinac/decembar 2020. za Ribe biti pun uzbuđenja i turbulencija. Bit će puno verbalnih sukoba i stresnih situacija. Zbog položaja planeta obuzet će vas želja da budete lider u svemu što radite. Razmislite još jednom, jer bi vas suradnja s okolinom mogla poštedjeti stresa i olakšati vam posao. Pomrčina Sunca 14.12. i pomrčina Mjeseca koje će se dogoditi 30.11. ozbiljno će utjecati na sve Ribe. Glavne promjene osjetit ćete na polju karijere i ljubavi. Naoružajte se strpljenjem, prosinac/decembar će biti naporan mjesec za vas.

Ljubav:

Prosinac/decembar će biti u znaku ljubomore i strasti. Više razgovarajte s partnerom kako biste izbjegli stresne situacije. Nakon 21.12. strasti se stišavaju i započinje mirniji period, zbog pozitivnog utjecaja Merkura na vaš znak. Za slobodne Ribe povoljan period za ljubav traje sve do 16.12. Zainteresirat će vas netko za koga nikad ne biste rekli da je vaš tip. U obitelji, bit će dosta sukoba. Naročito stariji članovi neće vam biti naklonjeni. Bit će vam potrebno više strpljenja i truda da bi se održao skladan odnos sa svima. Ni financijska situacija u okviru obitelji neće biti sjajna.

Zdravlje:

Pomrčina Mjeseca će izazvati dosta stresa, zato iskoristite svaku moguću priliku da se opustite i radite više stvari koje vas čine sretnim. Ne postoji mogućnost za veće zdravstvene probleme. Astrolozi savjetuju da se ne upuštate ni u kakve ozbiljnije sportske aktivnosti.

Karijera:

Prije nego što uslijedi povoljan period dogodit će se značajne turbulencije tijekom prosinca/decembra na poslovnom planu. Morat ćete prebroditi neke stresne situacije, ali nakon toga zvijezde vam donose poboljšanje i napredak u karijeri. Mjesec je povoljan za započinjanje novih projekata. Ulaganja će se isplatiti.

Facebook komentari