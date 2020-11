Ovi horoskopski znakovi u decembru mogu očekivati nešto posebno

Svi će imati razloga za veselje – neki zbog situacije na ljubavnom polju, neki zbog onog u spavaćoj sobi i slično.

Decembar će biti u Ovnu, a kada je to tako nerijetko smo impulzivni u vezi želja i osjećaja. To nije, kako tvrdi astrologinja, vrijeme za skromnost i strpljenje. Što je najvažnije, Uran će biti nasuprot Venere, planeta ljubavi – to znači da ovog mjeseca možete biti otvoreni po tom pitanju, prenosi Bustle.

Iako će svi znakovi na ljubavnom polju biti jako sretni, astrolozi su izdvojili nekoliko njih koji mogu očekivati nešto veliko i posebno.

Bik

Osobe rođene u ovom znaku bit će vrlo seksi i privlačni, pa će lako uspostavljati duboke veze koje imaju velike šanse pretvoriti se u nešto ozbiljno u budućnosti. U spavaćoj sobi stvari bi mogle biti prilično uzbudljive.

Lav

Tokom praznika, Lavove čeka zadovoljstvo, kreativnost i pronalaženje prave ljubavi. Oni koji su slobodni dobivat će mnogo pažnje, a oni koji su u stabilnom odnosu osjetit će nalet romantike i zabave u vezi, prenosi “Radiosarajevo“.

Vaga

Vage se mogu pripremiti za romantiku, kreativnost i ulazak nove osobe u život prije praznika. Očekuje ih i jedan veliki i bitan susret 21. decembra. Ovaj period će biti prekretnica u pronalaženju ljubavi, spojeva, unoseći više seksa i užitka u vaš život.

Strijelac

Strijelac neće imati problema s privlačenjem partnera, a privlačnost i tuđa pažnja posebno će dolaziti do izražaja od sredine decembra do početka januara. Velika je vjerovatnost da ćete imati sreće u ljubavi, a mogli biste pronaći i srodnu dušu.

