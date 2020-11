Horoskop / Vodolije tokom decembra: Slijedi vam jedan emotivni susret koji će promijeniti sve u vašem životu

POSAO:

Drage Vodolije, moramo da kažemo da decembar neće biti mjesec za posao.

Neće biti mjesec tokom kojeg ćete moći da ostvarite neke značajne rezultate iako nema sumnje da vi to sada iskreno želite.

Mnogo ste radili i moramo da kažemo da je normalno sto želite da vam sve to bude priznato ali to se neće desiti do kraja ove godine.

Moramo da kažemo da ne treba ni u kom slučaju da ulazite u nove poslovne pregovore tokom mjeseca koji je pred nama.

Ništa neće biti onako kako bi ste željeli i to je činjenica, a moze doći do velikih finansijskih gubitaka.

Ono sto je takođe vrlo važno da kazemo jeste da je bitno da znate da će već početkom sljedeće godine sve doći na svoje. Uživajte do tada u nekim drugim stvarima, više se posvetite sebi, prijateljima, a poslovne ideje i snove ostavite za sljedeću godinu…

LJUBAV:

AKO STE SLOBODNI:

Ono što je vrlo važno da kazemo jeste da ste vi neko ko želi ljubav.

Vi ste neko ko može da zivi od nje, zapravo.

Sada ste sami i ta samoća vam jako tesko pada i vi to i ne krijete.

Ali, ono sto moramo da kažemo jeste da ne treba da brinete jer će sve doci na svoje do kraja ove godine. U drugoj polovini mjeseca koji je pred vama slijedi vam jedan susret.

To će biti nešto što će promijeniti ne samo vaš život…. Već i vaše želje i vaše poglede na svijet.

Ono što moramo da kažemo jeste da nema nimalo sumnje da ste spremni da se izborite uvijek za ono do čega vam je stalo ali ovog puta to ne morate činiti.

To je ono za sta će se pobrinuti sudbina a na vama je samo da se opustite i da uživate u osjećaju da ste voljeni…

AKO STE U VEZI:

Nema nimalo sumnje da ce vam decembar donijeti samo lijepe stvari kada je emocija u pitanju.

Ovo će zapravo biti prilika da shvatite koliko je vašoj voljenoj osobi stalo do vas.

To je ono sto je najljepše od svega. Da shvatite koliko ste voljeni, koliko je voljena osoba posvećena tome da vas usreći, da vam pruži ljubav i emociju i sve ono sto ide uz to…. Decembar će biti mjesec ljubavi i činjenica je da ćete tada shvatiti da imate kraj sebe osobu za cijeli zivot. Pri tome niko neće biti sretniji od vas.

ZDRAVLJE:

Moramo da kažemo da tokom decembra nećete imati problema kada je zdravlje u pitanju.

Ovo će biti mjesec kada ćete se dobro osjećati i imati energije za sve.

No, to ne znači da treba da se opustite…

Čuvajte svoje zdravlje, dovoljno spavajte, pokušajte da se hranite sto je zdravije moguće.

TO nikada nije greška, a nešto sto je što će svakako vaše tijelo umijeti da oplemeni i poboljša vaše opšte stanje, prenosi sajt “Sve-mi-diraj-al-ono-sto-volim-ni-ne-pokusavaj“.

Facebook komentari