Poljubac je izmislio muškarac da utiša ženu bar na minut – Šta se dešava u mozgu dok se ljubimo

Način na koji se ljubimo može da se razlikuje od kulture do kulture, ali jedno je sigurno, svi ljudi imaju instinktivni nagon za poljubac. Francuski poljubac djeluje stimulirajuće na naš mozak, oslobađa hemikalije u našem tijelu što može da nas dovede do ekstaze koju pokreće koktel hormona i neurotransmitera.

Dok se ljubimo, naše tijelo postaje veoma aktivno i šalje milijardu informacija od mozga do jezika, mišića lica, usana i kože. Ti impulsi proizvode niz neurotransmitera koji direkto utiču na to kako se osjećamo. Profesor Helen Fisher tvrdi da kada se ljubimo veliki dio našeg mozga postaje aktivan, a svih pet naših čula istovremeno prenose poruke do možga.

Na milijarde nervnih veza šalju signale po cijelom našem tijelu, a svi oni na kraju završe u postcentral gyrusu, dijelu mozga koji obrađuje osjećaj dodira, bol, temperaturu itd. Naš mozak na te signale reaguje tako što proizvodi hemikaliju koja nam pomaže pri donošenju odluke o sledećem potezu.

Dobar poljubac može uticati na hormone i neurotransmisere da počnu ubrzano strujati kroz tijelo stimulišući naše centre za užitak. Kada se ljubimo tada se oslobađa velika količina dopamina, koji je odgovoran za žudnju i želju i povezan je sa zaljubljivanjem.

Pošto naš mozak doživljava dopamin kao nagradu, želja za ljubljenjem se konstantno pojačava. Ljubljenje takođe oslobađa veliku količinu oksitocina, hormona ljubavi, koji je odgovoran za održavanje veze između dvije osobe.

Upravo ubog oksitocina ljubljenje može da održi ljubav jakom čak i nakon nekoliko desetljeća veze. Ljubljenje utiče na hormone i signale koji su izvan naše kontrole, a oni igraju veliku ulogu u našim osjećanjima prema partneru.

Poljubac takođe oslobađa veliku količinu serotonina koji nas može dovesti do opsesivnih misli prema partneru. Nivo serotonina kod zaljubljenih parova je isti kao kod osoba koje pate od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Ljubljenj potiče i adrenalin koji našem tijelu pomaže da predvidimo šta bi se sledeće moglo desiti i ubrzava rad srca te smanjuje stres,piše Infpult

Istraživanja su pokazala da muškarci svojom pljuvačkom tokom poljupca nesvjesno prebacuju ženama testosteron koji može da izazove seksualnu želju. “Poljubac je lijep trik koji je priroda osmislila da zaustavi govor kada riječi postanu suvišne.” – rekla je jednom prilikom Ingrid Bergman

