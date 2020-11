Za vagu je taj čin umjetnost, Raka niko ne zaboravlja: Šta vas čini nezaboravnim ljubavnikom prema horoskopskom znaku?

Iako se za neke osobe, kao što su škorpije, može reći da imaju dobitnu kombinaciju koja baca partnera na kolena, to ne znači da se neki trikovi ne mogu savladati. Ukoliko želite da se zabavite i saznate nešto korisno, predlažemo vam da se udobno smestite i pažljivo čitate ostatak teksta. A sada, krećemo sa današnjim mini vodičem…

Ovan (21. mart – 19. april)

Kako se ovaj znak vezuje za Mars, odnosno strast, ne čudi činjenica da osobe koje mu pripadaju pokazuju inicijativu u krevetu. Vatrene su i uvek spremne da se prepuste uživanju, što ponekad uključuje i pomagala, u vidu biča.

Bik (20. april – 20. maj)

Pripadnike ovog znaka odlikuje izdržljivost, i vole lagan tempo i prijatnu atmosferu, u koju se sjajno uklapaju sveće, svilena posteljina, kao i puno maženja. Jedan od predloga za njihove partnere, jeste i seks na otvorenom, na pažljivo odabranoj lokaciji.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci vole da flertuju porukama i šapuću u zanosu, i za njih samo vođenje ljubavi nije dovoljno, jer sve prati i ton. Stoga, sa njima nikada nije monotono.

Rak (21. jun – 22. jul)

Čak i afera za jedno veče njima može predstavljati više od seksa. Ponekad se čini kao da umeju da čitaju misli, i pretpostave koje su vaše fantazije.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Kao što znate, planeta ovog horoskopskog znaka je Sunce, pa se svako ko sa njima stupi u seksualne odnose oseća kao zvezda. Lavovi vole luksuzne stvari, pa su svi propratni efekti dozvoljeni.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Ne dozvolite da vas naziv njihovog horoskopskog znaka zavara. Njima vlada Merkur, pa su im komunikacija i umna snaga na zavidnom nivou. Umeju da osmisle razne fantazije, ali i da podele uloge, a sve je začinjeno nevaljalim rečima.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Za njih, kao pripadnike Venere, seks je umetnost, što znači da im je predigra podjednako važna. Prepoznatljive su po održavanju balansa, pa nekada dominiraju, a nekada im prija da budu u drugom planu.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Ovaj horoskopski znak smo već spomenuli u uvodnom delu teksta, a to znači samo jedno – njegovi pripadnici imaju razoružavajuću moć. Stoga, vođenje ljubavi za njih znači istinsko predavanje i nevaljali duh. Ukoliko se upuštate u avanturu baš sa njima, razmišljajte u pravcu različitih pomagala i neobičnih lokacija.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Seks sa strelcem nije odredište, već putovanje, i to uzbudljivo i divlje. Zbog svog radoznalog duha, vole da eksperimentišu i spremni su na razne poteze.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarčevi vole da vladaju, kako u poslovnom okruženju, tako i u spavaćoj sobi. Takođe, vole da dodeljuju uloge i upuštaju se u dinamičan odnos.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Pripadnici ovog znaka razmišljaju izvan uobičajenih okvira, te im prijaju razne seksi igračke. Njima vođenje ljubavi donekle naliči izvođenju eksperimenta.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Njih odlikuju dve činjenice, a to su – vođenje ljubavi jednako je poezija i vodeni ambijent kao mirna luka, a to može biti tuš kabina, kada ili more, prenosi Stil

Facebook komentari