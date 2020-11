Rasparene stolice novi trend uređenja trpezarije

Ne mora sve biti savršeno”, poruka je koju dizajneri enterijera posljednjih sezona koriste kao apsolutni trend prilikom dekorisanja domova.

RAZLIČITI OBLICI, LINIJE I BOJE

Slične ili iste stolice u različitim bojama daju trpezariji živahnu tonsku šemu. One mogu biti i monhromatske i kontrastne, a na osnovu izbora boja sobi se daje pastelan, neutralan ili dramatičan izgled. Ipak, iste stolice u različitim bojama imaju ujedinjen element – dizajn prostorije tada je više estetski “uglađen”.

Različiti oblici i linije ipak daju trpezariji nešto složeniji detaljni izgled. Kao izraz čiste eklektike ovako ujedinjene stolice viđaju se često u skandinavskom stilu, kao i u stilovima južnih zemalja poput Maroka ili Argentine.

OD DAVNINA DO DANAS

Nekada je trpezarijski sto sa stolicama u različitim bojama ili oblicima značio izraz siromaštva ili neimaštine. Danas je to trend. Vremena se mijenjaju, a sa njima i navike u uređenju. Nepodudarnostima za trpezarijskim stolom postiže se jedinstvenost i bijeg od klasičnog izbora trpezarijskog seta. Individualnost u uređenju i želja da se ima “nešto drugačije” dovela je do ovog stila, koji se može svesti pod eklektičan,pišu Nezavisne

NEUSKLAĐENOST JE I LIJEPA I JEFTINA

Odličan način za uštedu novca je recikliranje starog namještaja. Kupljene polovne, dobijene na poklon ili pronađene na starom tavanu, stolice uz malo truda i uloženog vremena dobijaju novo ruho i postaju predmet trendi kombinacije u trpezariji. Što različitije teksture i nasloni čine veću nepodudarnost, a samim tim i ostvaruju veći efekat.

Za buntovnike i one koji vole da pronalaze ravnotežu i povezanost u naizgled nepodudarnim stvarima, ovo je stil koji i te kako odgovara. Kapriciozan dodir šarma rasparenih stolica u prostoru čini enterijer više ličnim i daje mu identitet koji nikad ne postaje dosadan.

Facebook komentari