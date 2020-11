MLADOŽENJA NOGOM UDARIO MLADU U GLAVU: ‘KAKO NAM JE UNIŠTIO VJENČANJE’

Kako je moj muž uništio naš dan”, napisala je korisnica TikToka GaudSquad.

Video je brzo postao viralan, a oni koji su ga pogledali ostali su iznenađeni.

Ja ne bih bila sretna da mi se to dogodilo”, napisala je jedna žena.

Uzdahnula sam kad sam vidjela kontakt noge i glave”, dodala je druga.

Mladenka se ubrzo javila i otkrila da je bilo gadno, ali večer nije propala, prenosi “Hayat“.

Glava mi je pucala pa sam otišla u WC i malo plakala. On se osjećao jako loše, no na kraju je naša zabava trajala do 8 sati ujutro – ispričala je.

