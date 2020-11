Znakovi koji bi mogli pokazati da je vaš partner spreman za brak – I vaše mane su mu podnošljive

Ako vas on zamišlja kao majku svoje djece, prihvata vaše mane što nije radio sa partnerima u prethodnoj vezi ili se odriče nekih svojih hirova zbog vas, to može da vam ukaže da je vaš dragi spreman da uplovi u bračene vode sa vama.

1. Ima želju da se smiri; Ako muškarac počinje svoj život da doživljava kao neozbiljan i želi u njega da uvede red, ako je izgubio interes za izlaske i česte pijanke sa društvom to može da vam pokaže da napokon želi da se smiri.

On će svojoj djevojci sve češće davati naznake da razmišlja o budućnosti sa njom. 2. Zajednički živor mu se čini privlačan. Ako je vašem muškarcu dosadilo da se nalazi sa vama par puta sedmično, a da to nije samo zbog troškova već zbog želje da svakodnevno provodi vrijeme sa vama, onda je on spreman da zaplovi u zajednički život sa vama.

Takođe, ako mu ideja da ponovo bude sam zvuči zastrašujuća, to može da znači da ima duboku povezanost sa vama i siguran je da ste vi ona prava. 3. I vaše mane mu postaju podnošljive. Ne smeta mu što možete satima da hodate od prodavnice do prodavnice, ne smeta mu što se šalite na njegov račun pred prijateljima i ne postaji nešto kod vas što ga može izbaciti iz takta.

To sve mogu biti znakovi da on cijeni vaš karakter dovoljno da želi da vas ima zauvijek pored sebe. 4. Vašu porodicu smatra i svojom porodicom. Ako je vaša porodica prihvalila njega, i ako je on prihvatio i poštuje vašu porodicu uprkos sitnim provokacijama koje mu servira vaš otac kao potencijalnom zetu, to znači da je on čvrsto odlučio da ste vi ona prava.

5. Zna kakav prsten želi da vam kupi. Ako kroz priču otkrijete da je on već nekoliko puta bacio oko na cijene burmi i da tačno zna kakve burme želite i vi i on, to je jasan znak da želi da vas ženi. 6. Događaji oko vjenčanja su mu veoma primamljivi.

Kada je muškarac spreman za brak, on je već unaprijed razradio ideju o tome kako treba da izgleda njegovo momačko veče i kuda bi želio da ide na medeni mjesec sa svojom suprugom. Ako mu se biranje sale za svadbu ili biranje benda za svadbu ne čini kao mučan posao to je već znak da se vidi u svečanom odijelu,piše Infpult

7. Spreman je da podnese finansijsku žrtvu. Onaj muškarac koji je spreman da se odrekne svakodnevnog ispijanja kafa, bacanje novca na kladionicu, svakodnevno igranje igrica kako bi vama obezbjedio neke stvari koje su vam potrebne u zajedničkom stanu, to govori da je dovoljno zreo i da bračni život shvata ozbiljno.

8. Zamišlja vas kao majku svoje djece. Ovo je najznačajnija od svih navedenih tačaka. Onaj muškarac koji svoju djevojku zamišlja kao majku svoje djece time pokazuje da se njihov odnose ne temelji samo na strasti i prolaznoj zaljubljenosti već na poštovanju i ljubavi prema partneru. On vam na taj način pokazuje da ima povjerenja u vas da ćete biti dobra majka njihove dijece.

